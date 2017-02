Merkels heikle Mission in der Türkei

Gefeiert und gehasst: Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan will aus seinem Land ein Präsidialsystem machen. © dpa

Ankara. Ein leichter Staatsbesuch ist es nicht, zu dem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) heute in die Türkei aufbricht. Das weiß auch Winfried Kretschmann. "Ich beneide sie nicht um diesen Besuch", seufzte der grüne Ministerpräsident Baden-Württembergs. Sein Bundesvorsitzender Cem Özdemir fürchtet gar, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den Türkei-Besuch für seine Zwecke instrumentalisieren wird. "Merkels Türkei-Reise wird zwar hierzulande als ein Arbeitsbesuch betitelt, dennoch sollte jedem klar sein, dass Erdogan selbst diesen Besuch als Unterstützung für das bevorstehende Referendum reklamieren wird", sagte Özdemir dieser Zeitung.

Die Opposition in der Türkei befürchte zurecht, dass Merkels Besuch von Erdogan "als Wahlkampfhilfe inszeniert wird". Das Mindeste, was er von Merkel erwarte, sei "eine demonstrative und öffentlich wahrnehmbare Geste mit oppositionellen Kräften sowie die Unterstützung von zivilgesellschaftlichen Akteuren im Land", erklärte Özdemir.

Das Referendum zur Einführung des Präsidialsystems diene der formalen Abschaffung der parlamentarischen Demokratie in der Türkei, schon längst gelte sie ohnehin leider nur noch auf dem Papier. "Frau Merkel darf diese Realität nicht ignorieren und verschweigen", so Özdemir. Der Streit über die Asylanträge türkischer Nato-Offiziere in Deutschland werde hingegen zum "Lackmustest".

Land des Umbruchs

Wenn Merkel in Ankara landet, kommt sie in ein Land im Umbruch. Die türkische Republik hat sich selten zuvor in ihrer Geschichte so schnell und so tiefgreifend verändert wie seit dem Putschversuch vom Juli des vergangenen Jahres. Erdogan ist dabei, sein Land in einen autoritär geführten Ein-Mann-Staat umzubauen. Voraussichtlich am 9. April sollen die türkischen Wähler in einem Referendum über eine Verfassungsänderung abstimmen, die Staatschef Erdogan nahezu unumschränkte Befugnisse geben wird.

Regierungskritische Bürgerrechtler und Oppositionspolitiker sehen die Türkei auf dem Weg in eine Diktatur. Auch Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu fürchtet, Erdogan werde den Merkel-Besuch im Wahlkampf instrumentalisieren und als Unterstützung für seine Pläne auslegen. Dieser Gedanke sei zwar "absurd", sagt der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Aber die Befürchtungen zeigen, welch schwierige Gratwanderung Merkel in Ankara bevorsteht.

Flüchtlinsdeal als Problem

Die "Säuberungen", mit denen Erdogan seit dem Putschversuch mutmaßliche Gefolgsleute seines Erzfeindes Fethullah Gülen, aber auch Kurdenpolitiker verfolgt, gehen unvermindert weiter. Am Dienstag ergingen Haftbefehle gegen zwei weitere kurdische Abgeordnete. Fast 95 000 Staatsbedienstete wurden bereits entlassen, 150 Medien verboten, 170 Journalisten sitzen in Haft. Ob Merkel sich auch mit Regierungskritikern treffen wird, war vor ihrer Abreise nicht bekannt. Die Grünen-Politikerin Claudia Roth forderte, Merkel müsse sich "öffentlich vernehmbar" für die Freilassung inhaftierter Abgeordneter einsetzen und die Verletzung von Menschenrechten kritisieren.

Die Kanzlerin muss allerdings auch Rücksicht nehmen. Ein wichtiges Thema ihres Besuchs ist der Flüchtlingspakt. Bei aller Missbilligung des autoritären Erdogan-Kurses bleibt der türkische Staatschef ein wichtiger Partner in der Flüchtlingspolitik. Die wird jetzt noch komplizierter, weil es nicht nur um Kriegsflüchtlinge aus Syrien geht, sondern auch um Schutzsuchende anderer Herkunft: türkische Diplomaten und Soldaten, die in Deutschland Asyl beantragt haben. Sie werden in ihrer Heimat als mutmaßliche Putschisten gesucht. Ankara verlangt ihre Auslieferung. Den Asylgesuchen stattzugeben, würde "sehr ernste Folgen mit sich bringen", warnt Verteidigungsminister Fikri Isik. Erdogan hatte schon Anfang November die Bundesrepublik beschuldigt, sie sei ein "sicherer Hafen für Terroristen". Die Stimmung zwischen den beiden NATO-Verbündeten ist vergiftet. Winfried Kretschmanns Erwartungen an den Türkei-Besuch der Kanzlerin sind denn auch nicht allzu hoch gespannt. Merkel stehe vor "wirklich schwierigen Gesprächen". Kretschmanns Hoffnung: "Vielleicht kann sie erreichen, dass es nicht noch schlimmer wird."