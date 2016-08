Micky Mäuse und Leichtmatrosen

CSU-Chef Horst Seehofer will nicht Ange-la Merkels Zukunft diskutieren. © dpa

München/Stuttgart. Eine dämliche Debatte von Micky Mäusen und Leichtmatrosen, alles Quatsch und Käse: Kaum aus dem Sommerurlaub zurück, ist CSU-Chef Horst Seehofer mittendrin in der Diskussion, mit welchem Kanzlerkandidaten die Union in die Wahl 2017 geht. "Dass man ein Jahr vor der Bundestagswahl ohne Inhalte einfach Namen ausruft, das wäre falsch", sagt der bayerische Ministerpräsident. Er ist genervt, weniger von den Medien, die ihm nun Fragen zur Zukunft von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stellen, als vielmehr von den Politikern, die sich daran beteiligen. "Das können vielleicht Menschen machen, die wie Micky Mäuse in der Politik sind, aber keine Vollprofis", sagt er. In der "Süddeutschen Zeitung" bezeichnet er die Beiträge anderer Politiker gar als "Leichtmatrosendiskussionen".

"Die pausenlosen Diskussionen, wer für was kandidiert und welche Koalitionen nach einer Bundestagswahl anstehen, fördern eher die Politikverdrossenheit", sagt Seehofer. Denn dabei gehe es nicht mehr um die Frage, mit welchem Programm Deutschland in die Zukunft geführt werden solle, "sondern es geht manchen Politikern offenkundig nur darum, welche Positionen und welche Mächtekonstellationen soll es nach der Bundestagswahl geben".

Um Seehofer zu verstehen, muss man wissen, dass ihn persönlich gerade Personalfragen schon länger verfolgen: Sein einst selbst genanntes Datum für das Ende der eigenen Laufbahn steht längst wieder in den Sternen, auch ob Finanzminister Markus Söder sein Nachfolger wird. "2018 - das sind zwei Jahre. Wer möchte das vorhersagen", sagte er Ende Juli. Dabei macht Seehofer auch klar, dass eine gemeinsame Lösung von CDU und CSU für die Bundestagswahl zwar Wunsch, aber keineswegs gesichert sei. "Niemand ist in keinem Bereich auf Gedeih und Verderb auf jemanden angewiesen. Am schwierigsten wird die Frage, wie wird die Zuwanderung der Zukunft sein?"

Koalitionsstreit gibt es auch zwischen CDU und SPD. Thomas Strobl, stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU, übt scharfe Kritik an SPD-Chef Gabriel. "Dass Sigmar Gabriel zu einzelnen Themen seine Meinung und Position in immer schnellerer Abfolge zum Teil ins glatte Gegenteil verkehrt, ist ja hinlänglich bekannt und bewiesen, so auch beim Beispiel TTIP. Ein Brummkreisel dreht sich langsamer als Sigmar Gabriel", sagte Strobl dieser Zeitung. Dass sich der SPD-Politiker von der bisher gemeinsam von der Koalition getragenen Flüchtlingspolitik so verabschiede, sei "eine äußerst durchsichtige, billige Wahlkampftaktik und sicher auch dem 20-Prozent-Dauerumfragetief der SPD geschuldet". Die Äußerungen Gabriels - zum Beispiel zum Thema Aufstockung der Bundespolizei - seien nicht nur abenteuerlich, sondern dezidiert falsch. "Das kann ich nun als ehemaliger stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für die vergangenen Jahre wirklich beurteilen. Entweder ist Gabriel unkundig, oder er sagt wider besseren Wissens die Unwahrheit", sagte Strobl.