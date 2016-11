Mit Conway kommt der Erfolg

Donald Trump weiß, was er an Kellyanne Conway hat. © dpa

Washington. Donald Trump spricht gern davon, wie viele Menschen er als Unternehmer in seinem Leben schon in Lohn und Brot gebracht hat. An ein Einstellungsgespräch wird sich der künftige US-Präsident besonders gerne erinnern. Am 17. August 2016 holte der damalige Kandidat Trump Kellyanne Conway als Wahlkampfmanagerin in sein Team. Seitdem ging es bergauf. Conway, einst zur Blaubeerprinzessin in New Jersey gewählt, wurde zum Gesicht des Trump-Wahlkampfes, omnipräsent auf allen TV-Kanälen, zur Erklärerin, zur Besänftigerin, wenn Trump es wieder einmal übertrieben hatte.

Ein Job im Trump-Team

Für die Amerikaner stand vor dem 8. November die Frage: "Wollen wir den Wandel, etwas ganz Neues?" Die Antwort hieß häufig: "Ja, aber nicht mit einem wie Trump." Die PR-Strategin hat das Image Trumps gedreht - vom unzähmbaren Rebellen zum wählbaren Präsidenten mit Ecken und Kanten. Auf ihr Geheiß hielt er sich an vorbereitete Reden, ließ sich in ein Wahlkampfkorsett pressen. Wie ein Rennpferd vor dem Start versuchte er immer wieder einmal auszubrechen. Doch Conway hielt die Zügel fest.

Trump und die blonde Powerfrau aus New York kennen sich lange. Im Vorwahlkampf lehnte sie eine Offerte ab - aus Angst um ihr Image als erfolgreiche Unternehmerin, Anwaltsgattin und vierfache Mutter. Stattdessen hat sie zunächst bei Trumps innerparteilichem Kontrahenten Ted Cruz angeheuert. Als Trump dann nach seinem ersten Wahlkampfmanager Corey Lewandowski auch dessen Nachfolger Paul Manafort inmitten eines ernsthaften Umfragetiefs den Laufpass gab, war Conway zur Stelle.

Schwer vorstellbar, dass Präsident Trump auf die Dienste der streitbaren Blondine verzichten will. Auf Twitter räumte sie bereits ein, einen Job angeboten bekommen zu haben.