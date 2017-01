Mit klaren Worten rüttelte Herzog Deutschland auf

In seiner "Ruck-Rede" mahnte Roman Herzog im Berliner "Hotel Adlon" mehr Reformbereitschaft an (linkes Bild). Als er noch Präsident des Bundesverfassungsgerichts war, kurz bevor er Bundespräsident wurde, zeigt sich Herzog 1994 stolz vor dem Karlsruher Schloss.

Roman Herzog, der Präsident, der Deutschland aufrütteln wollte, ist im Alter von 82 Jahren gestorben - er wusste um Bedeutung und Grenzen seines Amtes.

Die Erwartungen waren groß. Sie wurden nicht enttäuscht. Schon Tage vorher waren die Signale, die aus Schloss Bellevue, dem Sitz des Bundespräsidenten am Rande des Berliner Tiergartens, drangen, nicht zu überhören. Das Staatsoberhaupt, so streuten seine Mitarbeiter, werde nicht nur eine große und wichtige Rede halten, sondern eine, die einschlagen werde. Und tatsächlich: Als Roman Herzog am 26. April 1997 im noch nicht ganz fertiggestellten "Hotel Adlon" am Pariser Platz seine erste Berliner Rede hielt, war das Echo gewaltig.

Mit wenigen Worten gelang es dem gebürtigen Landshuter, ein innenpolitisches Beben auszulösen. Vor 250 handverlesenen Gästen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft redete der erste Mann im Staate Tacheles und schonte in seiner 55-minütigen Standpauke weder Politiker noch Bürger, Arbeitgeber und Gewerkschaften, Verbände und gesellschaftliche Gruppen. Mit eindringlichen Worten geißelte er den Reformstau im Lande, den Bürokratismus und die staatliche Reglementierungswut. Dann folgte ein eindringlicher Appell, für den seine Forderung zu Reformbereitschaft als "Ruck-Rede" bekannt wurde (siehe Artikel rechts). Namen nannte er nicht, doch im Hotelsaal herrschte eisiges Schweigen. Niemand konnte sich von seiner Generalkritik ausnehmen. Herzog stand von 1994 bis 1999 als siebter Bundespräsident an der Spitze des Staates. Seit seiner Ruck-Rede steht Herzog, der Nachfolger von Richard von Weizsäcker, für unbändigen Reformeifer. Am gestrigen Dienstag starb der wortgewaltige Jurist im Alter von 82 Jahren nach schwerer Krankheit im Caritas-Krankenhaus in Bad Mergentheim.

Sein vierter Nachfolger im Amte, Joachim Gauck, würdigte ihn als "markante Persönlichkeit, die das Selbstverständnis Deutschlands und das Miteinander in unserer Gesellschaft geprägt und gestaltet hat". Er habe stets Reformbereitschaft angemahnt und sei zugleich für die "Bewahrung des Bewährten" eingetreten. "Sein vorwärtsstrebender Mut verband sich mit einer charmanten Skepsis." Und da er ein "unabhängiger Geist" mit einer "Liebe zum klaren Wort" gewesen sei, habe er "viel zur Verständigung zwischen Bürgern und Politik" beigetragen.

Macht und Ohnmacht

Wie kein anderer wusste Roman Herzog um die Macht und die Ohnmacht des Bundespräsidenten wie um die Bedeutung und die Grenzen des Amtes - war er doch vor seiner Karriere als Politiker ein erfolgreicher Staatsrechtsprofessor gewesen, der sich als Mitautor und Mitherausgeber des als Standardwerk geltenden Kommentars zum Grundgesetz eingehend mit der Rolle des Staatsoberhauptes befasst hatte.

Ein Mann der Theorie wie der Praxis, der Wissenschaft und der Politik, der nach dem Studium und der Habilitation in München an der Freien Universität Berlin und der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer lehrte und es dort bis zum Rektor brachte. Der damalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident Helmut Kohl entdeckte das politische Talent des Wissenschaftlers und machte ihn 1973 zum Bevollmächtigten des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund.

1978 holte ihn Lothar Späth nach Baden-Württemberg, Herzog war erst Kultusminister, dann Innenminister. Im Dezember 1983 folgte der nächste Karriereschritt: Herzog wechselte als Vizepräsident und Vorsitzender des Ersten Senats an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, vier Jahr später wurde er schließlich Präsident. In seine Amtszeit fielen einige richtungsweisende Urteile. So legte Herzog das Grundrecht auf Meinungs- wie auf Demonstrationsfreiheit im Sinne der Bürger weit aus, oft zum Unmut der CDU, der er seit 1970 angehörte.