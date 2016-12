"Möglicherweise über Soziale Medien beeinflusst"

Anschlagspläne in Ludwigshafen / Pressekonferenz in Mainz:

Mainz/Ludwigshafen. Nach zwei Anschlagsversuchen eines zwölfjährigen Deutsch-Irakers in Ludwigshafen haben Vertreter aus Sicherheitsbehörden und Politik die Strategien der Terrororganisation Islamischer Staat bei der Anwerbung von Jugendlichen erklärt. Aufgrund eines Auskunftsverbots des Generalbundesanwalts durften auf der Pressekonferenz im Mainzer Integrationsministerium am heutigen Montag keine Einzelheiten zu dem Fall genannt werden. Der Staatssekretär des Innenministeriums Günter Kern verwies auf die Rolle von Mitteilungsdiensten und der sogenannten "Sozialen Medien" bei der Anwerbung: "Wir müssen davon ausgehen, dass der Tatverdächtige möglicherweise über diese Schiene beeinflusst worden ist." Kern sprach von einer abstrakten Gefährdungslage, aber: "Uns liegen aktuell keine Hinweise auf konkrete Gefahren vor." Auch von dem Zwölfjährigen gehe keine Gefahr aus.

"Das ist ein absoluter Einzelfall", sagte Anne Spiegel, Familienministerin von Rheinland-Pfalz. "Dass ein 12-Jähriger, der offenbar radikalisiert war, eine Gefahr ausübt. Gleichwohl: Das Altersspektrum wird breiter, potenzielle Täter sind, wie dieser Fall zeigt, erschreckend jung. Auch Mädchen und junge Frauen werden vermehrt gezielt von der Propaganda des IS angesprochen. Wir setzen auf die zwei Säulen Prävention und Intervention." "Der IS versucht, die Sicherheitsorgane als wirkungslos vorzuführen", gab der Mitarbeiter des Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz Marwan Abou-Taam zu bedenken. Ein Identitätskonflikt, den islamische Jugendliche in Deutschland oftmals in der Pubertät durchleben, mache sie anfällig für die Botschaften des IS.

Cornelia Reifenberg, Beigeordnete der Stadt Ludwigshafen, verwies auf unterschiedliche Möglichkeiten der Unterbringung auffälliger Kinder und Jugendlicher: "Ambulante Begleitung, teilstationäre oder vollstationäre Unterbringung oder die Betreuung in einer Pflegefamilie, das alles kann je nach Einzelfall in Betracht gezogen werden." Bisher habe das Jugendrecht immer vergleichsweise schnell auf neue Entwicklungen reagiert. Das Landeskriminalamt geht von 860 Personen aus, die Deutschland verlassen haben, um sich dem IS anzuschließen. Seitdem spezielle Ausreisevorschriften dies erschweren, stieg die Gefahr für Anschläge innerhalb Europas.