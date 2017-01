Netanjahu nennt Anschlag „grausam“

Israelische Rettungskräfte bringen eines der Opfer weg. © epa

JERUSALEM. Vier junge Israelis, drei Frauen und ein Mann, sind gestern ums Leben gekommen, als ein Lastwagen gezielt in eine Ausflugsgruppe von Soldaten in Jerusalem raste. 15 weitere Personen wurden verletzt ins Krankenhaus eingeliefert, einige in kritischem Zustand. Die israelische Polizei ging von einem Terroranschlag aus, verhängte allerdings später eine Nachrichtensperre. Alle Indizien deuteten darauf hin, dass der Attentäter ein Unterstützer des "Islamischen Staates" gewesen sei, sagte Premier Benjamin Netanjahu bei der Inspektion des Tatortes. Er sprach von einem "grausamen und tragischen Terroranschlag". Der Attentäter wurde noch während seiner Amokfahrt erschossen, bei ihm soll es sich laut arabischen Medien um einen Palästinenser namens Fadi al-Qanbar aus einem Ost-Jerusalemer Armenviertel handeln.

Der Mann war aus Richtung dieses arabischen Wohnviertels zu einer Aussichtspromenade im Südosten der Stadt gefahren, die wegen ihres Panoramablicks auf die Altstadt ein beliebtes Ausflugsziel ist. Dort soll er von seiner Fahrspur ausgeschert sein, laut Augenzeugen aufs Gaspedal gedrückt haben und in die Menge gerast sein. "Ich hatte die Leute gerade rausgelassen", schilderte der Busfahrer. Seine Passagiere hätten noch mit ihren Taschen herumgestanden, als der Lastwagen sie überfuhr. Reaktionsschnell hätten einige der Soldaten gleich das Feuer eröffnet, woraufhin der Lkw-Fahrer den Rückwärtsgang eingelegt habe und erneut über die Menschen gerollt sei.

Meistens Einzeltäter

Der ganze Vorgang habe kaum anderthalb Minuten gedauert, ergänzte Lia Schreiber, die den Soldaten im Rahmen eines Kulturprogramms Jerusalems Sehenswürdigkeiten zeigen sollte. Einige der Opfer lagen eingeklemmt unter dem Laster. Um sie zu bergen, musste ein Kran das Fahrzeug zunächst hochhieven. Das gesamte Areal wurde von der Polizei weiträumig abgesperrt. Bürgermeister Nir Barkat rief die Bürger auf, wachsam zu sein, aber ihr Alltagsleben fortzusetzen. Auch wenn die Terroristen vor nichts zurückschreckten, um Juden zu ermorden, so Barkat: "Lasst den Terror nicht gewinnen."

Israel und insbesondere Jerusalem war in den letzten Jahren wiederholt mit Anschlägen konfrontiert, bei der palästinensische Attentäter mit ihren Autos in Menschenansammlungen etwa an Straßenbahn- oder Busstationen gerast waren. Meist handelte es sich um Einzeltäter, sogenannte "einsame Wölfe", ohne direkte Verbindung zu militanten Organisationen.

Die islamistische Hamas rechtfertigte solche Taten nichtsdestotrotz. Auch am Sonntag erklärte ein Hamas-Sprecher, die "Operation" mit dem Lkw zeige, dass der bewaffnete Widerstand nicht zu brechen sei. Nach Einschätzung israelischer Experten haben derartige Anschläge ebenso die Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) zu Nachahmeaktionen animiert wie etwa im Sommer in Nizza oder kürzlich auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin, wo zwölf Menschen bei dem Attentat mit einem Sattelschlepper ums Leben kamen. Im "Ping-Pong-Effekt" könnte dies auch den Jerusalemer Attentäter motiviert haben. Vorwarnung habe es keine gegeben, betonte Polizeichef Roni Alscheich.