Özdemir: Meuthen offen für Rechtsradikalismus

Stuttgart/Mannheim. Grünen-Chef Cem Özdemir übt scharfe Kritik an der Aussage des AfD-Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen, er könne sich vorstellen, im Schweriner Landtag auch die NPD zu unterstützen. "Meuthens Äußerungen zeigen, dass die AfD jenseits des demokratischen Konsenses steht. Da wird selbst der Schafspelz gar nicht mehr angelegt. Den Wählerinnen und Wählern in Mecklenburg-Vorpommern und anderswo muss klar sein, mit wem sie es da zu tun haben: ein Sammelbecken mit offen Rechtsradikalen", sagt der Bundesvorsitzende der Grünen dem "Mannheimer Morgen". Bei der AfD gebe es zahlreiche Verbindungen zur NPD und ins rechtsextreme Milieu.

"Die AfD wird keine einzige Sorge und kein einziges Problem der Menschen lösen, sondern vergiftet unsere Demokratie", so Özdemir weiter.

Die Generalsekretärin der Bundes-SPD, Katarina Barley, nennt die Äußerungen Meuthens entlarvend. "Die AfD hat Gemeinsamkeiten mit Neonazis und Rechtsextremen. Die AfD macht eine Politik, die mit der Angst der Menschen spielt. Ihr Ziel ist die Spaltung unserer Gesellschaft. Das kann man sehr deutlich in den Wahlkämpfen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin beobachten", sagt Barley dem "Mannheimer Morgen". Die SPD werde nicht zulassen, dass die Kälte von Rechtspopulisten und Rechtsradikalen "unser Land in hässliche Zeiten zurückführt".

Zum Thema AfD-Chef Meuthen gegen strikte Abgrenzung zur NPD

"Man muss in einem Parlament in der Sache abstimmen", sagte Meuthen im Interview in der Mittwochausgabe des "Mannheimer Morgen". "Wenn die NPD vernünftige Vorschläge macht, würden wir genauso wenig gegen sie stimmen, wie wenn das bei den Linken der Fall wäre."

In Mecklenburg-Vorpommern wird an diesem Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Die jüngsten Wahlumfragen sehen die AfD bei 19 bis 21 Prozent. Die NPD sitzt zwar derzeit im Landtag in Schwerin. In den Umfragen kommt sie aktuell aber nur auf 3 Prozent, was nicht für einen Wiedereinzug in das Landesparlament reichen würde.