„Panzer-Kreuzer“ keilt gegen Berlin

München. Der Ausgang der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern treibt die CSU weiter um. CSU-Chef Horst Seehofer mochte gestern die in der "Süddeutschen Zeitung" erhobene Forderung nach einem Kurswechsel nicht wiederholen, dafür wurde der Vorsitzende der CSU-Landtagsfraktion Thomas Kreuzer (Spitzname: "Panzer-Kreuzer") deutlich. Man müsse in Berlin "verstehen und handeln", sagte Kreuzer. "Worte allein" genügten nicht. Der Satz "Wir schaffen das" sei für die CDU bei der Landtagswahl "nicht hilfreich" gewesen.

Auch die Äußerung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), ein Massenansturm von Flüchtlingen wie 2015 werde sich nicht mehr wiederholen, sei eine "ähnliche Worthülse", wenn nicht ein "klares Konzept" und "Taten" folgten: "Mit Worten allein sind die Dinge nicht zu verändern." Zu sagen, alles sei prima und kein Problem, bringe die Bürger "zur Weißglut", meinte Kreuzer. Die Menschen hätten ein "sehr feines Gespür, ob eine Sache wirklich verstanden wurde", sagte auch der Vorsitzende der Grundsatzkommission der CSU Markus Blume dieser Zeitung.

Vorbild Österreich

Kreuzer beschrieb, was er unter einem "klaren Konzept" gegen neue Migrationswellen versteht. "Wie Mazedonien und Österreich: Die Grenzen lückenlos sichern und zurückweisen." Man benötige dazu keine weiteren Gesetze, weil Asylbewerber nicht aufgenommen werden müssten, wenn sie bereits in einem sicheren Drittland Zuflucht gefunden hätten.

Kreuzer rechnet auch für das laufende Jahr mit einer großen Zahl von Bürgerkriegsflüchtlingen und Asylbewerbern. "Es würde mich nicht wundern, wenn wir 2016 auf 400 000 und mehr kommen", so der CSU-Politiker. Das markiere immerhin den zweithöchsten Zuzug nach 2015. Die CSU verlangt eine Obergrenze für die Aufnahme in der Größenordnung von 200 000 Personen pro Jahr.

Die Bundesregierung an der Spitze müsse jetzt nicht nur nach innen, sondern auch nach außen ein "deutliches Signal" setzen, damit sich die Menschen meistens mit der Hilfe von Schleppern gar nicht erst auf den Weg nach Deutschland machen, forderte Kreuzer. Dazu gehöre auch ein "schlüssiges Rückführungskonzept". Der Partei ist die Sache so wichtig, dass Chef Seehofer die lange geplante Reise nach Moskau verschoben hat.