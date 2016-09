Personaldebatte trifft Markus Söder

Finanzminister Söder wird nachgesagt, CSU-Chef werden zu wollen. © dpa

Schwarzenfeld. Dass sich einige CSU-Granden am Samstag so köstlich amüsierten, als sie nach dem Ende der Vorstandsklausur im oberpfälzischen Schloss Schwarzenfeld zu ihren Autos eilten, hatte wenig mit dem bevorstehenden Feierabend zu tun. Der Spott galt den eigenen Parteifreunden. Erst traf es Finanzminister Markus Söder, dann die CSU-Bundesminister, schließlich sogar Parteichef Horst Seehofer. Er wird sich darüber nicht beschweren können, weil er selbst den Anstoß dazu gegeben hatte, dass in der Partei über das Personal spekuliert wird.

Seehofer hatte gefordert, die CSU müsse zur Bundestagswahl "mit der bestmöglichen Formation antreten, die wir zur Verfügung haben". Jeder müsse sich seiner Verantwortung stellen. Er sagte angeblich sogar, dass der Spitzenkandidat 2017 auch Parteivorsitzender werden könnte.

In der Folge gab es kein Halten mehr. Die erste Deutung war, dass sich Seehofers vielsagende Bemerkungen gegen Söder richteten. In der CSU gilt es als Tatsache, dass der Franke das Ziel hat, Ministerpräsident in Bayern zu werden. Erst wenige Tage zuvor hatte er bekräftigt, dass er in München bleiben wolle. Umgekehrt wird Seehofer nachgesagt, dass er Söder als Ministerpräsident unbedingt verhindern will.

Prompt nahmen einige Widersacher Söders den Ball auf, den der Parteichef gespielt hatte. Wirtschaftsministerin Ilse Aigner wies darauf hin, dass sie selbst schon Verantwortung übernommen habe, als sie zur Landtagswahl 2013 von Berlin nach München gewechselt sei. Dies erwarte sie auch von anderen. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt schlug in dieselbe Kerbe: "Politik ist kein Streichelzoo. Da muss sich jeder seiner Verantwortung stellen. Ich betone: jeder."

Schnell aber wurden auch Dobrindt und die anderen Bundesminister der CSU zur Zielscheibe von Spott. Wenn jetzt die Besten nach Berlin sollen, dann bedeute das ja wohl im Umkehrschluss, dass die CSU im Bund derzeit nur die zweite Garnitur im Einsatz habe.

Was seine eigene Zukunft betrifft, hielt Seehofer sich bedeckt. Er stellte zwar klar, dass ein eigener CSU-Kanzlerkandidat "nicht zu unserer Gedankenwelt gehört". Ob er die CSU nur nach außen auf den Wahlplakaten vertritt oder ob er bei der Bundestagswahl auf Listenplatz 1 der CSU antritt und dann in ein mögliches unionsgeführtes Bundeskabinett wechseln würde, ließ Seehofer offen.

Eingedämmt werden konnten die Spekulationen bis gestern nicht. Dabei kam auch Seehofer in die Schusslinie. Wenn die Besten nach Berlin müssen, dann sei ja wohl auch klar, dass "der Beste" nach Berlin muss, hieß es aus Kreisen des CSU-Vorstands. Nur Seehofer könne der Kanzlerin "auf Augenhöhe" begegnen.