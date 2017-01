Polizei stellt bei Reichsbürgern Waffen und Sprengstoff sicher

Berlin/Karlsruhe/Schwetzingen. Bei den bundesweiten Razzien gegen Rechtsextremisten und sogenannte Reichsbürger hat die Polizei ein umfangreiches Arsenal an Waffen und Sprengstoff sichergestellt. Unter anderem seien scharfe Schusswaffen, Schießkugelschreiber und erhebliche Mengen Munition entdeckt worden, verlautete am Freitag aus Polizeikreisen. Außerdem habe man rund zwei Kilogramm Schwarzpulver, einen aus Grillanzündern gefertigten Brandsatz sowie vorbereitete Brandflaschen gefunden. In einem Objekt in Baden-Württemberg wurde nach diesen Angaben auch instabiler Initialsprengstoff gefunden, der von Experten vor Ort kontrolliert gesprengt wurde.

Die Polizei hatte bei den Durchsuchungen in sechs Bundesländern am Mittwoch zwei Männer festgenommen. Sogenannte Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik nicht an und behaupten, das Deutsche Reich bestehe bis heute fort. Die Bewegung wird bundesweit vom Verfassungsschutz beobachtet.

Auch bei der Durchsuchung der Wohnung eines mutmaßlichen sogenannten Reichsbürgers in Nürnberg-Fürth fand die Polizei am Donnerstag Munition. Ob eine Straftat vorliege, müsse nun geprüft werden, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Waffen seien bei dem Mann nicht entdeckt worden. Der 46-Jährige war vor einigen Jahren wegen eines Waffendelikts verurteilt worden. Er könne möglicherweise der "Reichsbürger"-Szene zugeordnet werden, sagte Traud.

Terrorverdächtiger "Druide" aus Schwetzingen in Brandenburg festgenommen

Der am Mittwoch bei den Razzien gegen eine mutmaßlich rechtsextreme Terrorgruppe festgenommene Hauptverdächtige aus Schwetzingen wurde in Brandenburg ergriffen. Demnach fand die Festnahme in Rietz-Neuendorf nahe Fürstenwalde statt. Dort habe sich der 66-Jährige, der sich selbst als keltischer Druide bezeichnet, bei seiner Lebensgefährtin aufgehalten. Mit dieser Frau lebte der Mann den Informationen zufolge von August bis Ende 2016 in einem Wohnwagen auf einem Campingplatz bei Querfurt in Sachsen-Anhalt. Davor wohnte er im badischen Schwetzingen.

Der Mann sitzt wegen Volksverhetzung in Untersuchungshaft. Gegen einen 51-Jährigen wurde am Donnerstag ebenfalls Haftbefehl erlassen. Die Bundesanwaltschaft wirft den beiden und vier mutmaßlichen Komplizen die Gründung einer rechtsterroristischen Vereinigung vor, die Anschläge auf Juden, Asylbewerber und Polizisten geplant habe. Ein siebter Beschuldigter soll ihnen dabei geholfen haben. (dpa/dls)