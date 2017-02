Polizisten im Dauerstress

Besonders Ausschreitungen bei Fußballspielen, wie hier in Leipzig, binden viel Personal bei der Polizei und sorgen für Überstunden. © dpa

Berlin. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) schlägt Alarm - und fordert von der Politik Konsequenzen. Die Polizisten im Bund und in den 16 Ländern haben nach ersten groben Schätzungen im vergangenen Jahr einen Berg von 22 Millionen Überstunden angehäuft, ein neuer Rekord. Diese Zahl entspricht der Jahresarbeitsleistung von fast 10 000 Beamten. Im Jahr zuvor waren es rund 20 Millionen Überstunden.

"Die Auftragsbücher der Polizei sind seit Jahren voll", sagte GdP-Chef Oliver Malchow dieser Zeitung. Die Polizei stehe nicht nur aufgrund der Terrorlagen, sondern auch wegen "zahlreicher Politikertreffen und vermehrter Demonstrationen mit mutmaßlich unfriedlichem Verlauf und natürlich dem Einsatzdauerbrenner Profifußball" vor andauernden gewaltigen Herausforderungen.

So habe sich allein die Zahl der Einsätze, bei denen die Landespolizeien durch Kräfte aus anderen Ländern oder der Bundespolizei unterstützt werden mussten, von 89 im Jahr 2005 auf 209 im Jahr 2015 verdreifacht. "Und das bei gleichem Personalbestand", so Malchow.

Angesichts der vielen Einsätze mit tausenden Einsatzkräften würden wichtige Sicherheitsfelder der Bürger wie beispielsweise die Verkehrsüberwachung oder das Verfolgen von Einbrechern "zumeist ins Hintertreffen" geraten, so Malchow.

Besonders dramatisch ist die Lage bei der Bundespolizei. Allein in diesem Bereich fielen rund zwei Millionen Überstunden an, unter anderem durch die Wiedereinführung der Grenzkontrollen und den erhöhten Sicherheitsbedarf angesichts der Terrorgefahr. Die Bundesregierung hat auf die Personalprobleme bei der Bundespolizei allerdings bereits reagiert. Im vergangenen Jahr wurden 1500 neue Stellen geschaffen und der Etat um zusätzliche 200 Millionen Euro aufgestockt.

Aus Sicht der Gewerkschaft ist dies ein Tropfen auf dem heißen Stein. So kritisierte Jörg Radek, Vize-Chef der GdP und Vorsitzender der Gruppe Bundespolizei, die Pläne von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU), die Bundespolizei mit den Länderaufgaben bei den Abschiebungen und dem Betreiben der geplanten Ausreisezentren betrauen zu wollen. "Die Bundesbereitschaftspolizei ist nur zu einem Bruchteil aufgefüllt", schon heute sei der zuverlässige Grenzschutz aus Personalgründen "nicht mehr gewährleistet", so der Gewerkschaftsvertreter Radek.

Angesichts der angespannten Sicherheitslage und den verschärften Kontrollen nach dem Terroranschlag in Berlin hatten die Beamten praktisch keine Möglichkeiten, die Überstunden des Jahres 2015 abzubauen, sagte ein Sprecher. Zwar begrüße man die Entscheidung zahlreicher Bundesländer, in größerem Umfang neue Stellen bei der Polizei zu schaffen, doch das löse die akuten Probleme nicht. Wer in diesem Jahr eingestellt werde, gehe nach der dreijährigen Ausbildung erst im Jahr 2020 auf Streife.

Die schwarz-grüne Landesregierung in Baden-Württemberg plant, in diesem sowie im kommenden Jahr jeweils 1400 Polizeianwärter einzustellen und die Sicherheitsbehörden im Land mit mehr Personal, besserer Ausrüstung und mehr rechtlichen Möglichkeiten zu stärken. "Baden-Württemberg ist eines der sichersten Bundesländer mit einer sensationell leistungsfähigen Polizei", sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) dieser Zeitung. "Die vielen Überstunden bei der Polizei bestätigen unseren Weg als absolut richtig, dass wir für mehr Polizei sorgen."