Proteste gegen Dekrete: Trump schlägt zurück

Washington. Der amtierenden Justizministerin Sally Yates ging es ein wenig so wie den Kandidaten Donald Trumps Reality-TV-Show "The Apprentice". In dem Brief aus dem Weißen Haus teilte ihr der Präsident sinngemäß mit: "You are fired". Natürlich drückte sich Trumps Assistent John DeStefano etwas formeller aus, als er der "lieben stellvertretenden Generalstaatsanwältin" mitteilte, sie sei mit sofortiger Wirkung ihres Amtes enthoben.

Ihr Vergehen? Yates hatte die Juristen in ihrem Ministerium angewiesen, den Einreisestopp für rund 200 Millionen Muslime, die aus einem von sieben mehrheitlich islamischen Staaten stammen, vor Gericht nicht zu verteidigen. Gewiss war das eine offene Kampfansage, der von Barack Obama temporär übernommenen Platzhalterin an der Spitze des Justizministeriums. Der neue Präsident sah mehr darin. Sie habe ihr Ministerium und die Sicherheit der Amerikaner "verraten", verlautbarte das Weiße Haus ungeachtet der Tatsache, dass ein Bundesgericht in Brooklyn den Exekutivbefehl bereits per einstweiliger Verfügung teilweise außer Kraft gesetzt hatte.

Kurz nach Yates feuerte Trump auch den amtierenden Chef der für Abschiebung zuständigen Behörde ICE. Dieser war von dem Dekret aus dem Weißen Haus genauso überrollt worden wie der Rest der Regierungsbürokratie.

Wie es hieß, überging das Weiße Haus sämtliche Fachreferate in den Ministerien und Experten in den zuständigen Behörden. Kommentatoren fühlten sich an Richard Nixons Vorgehen während des sogenannten "Saturday-Night Massakers" am 20. Oktober 1973 erinnert, als er einen Sonderstaatsanwalt und mehrere andere missliebige Regierungsmitarbeiter entließ.

Diplomaten auf den Barrikaden

Die Dekrete tragen die Handschrift des ultra-nationalistischen Chefberaters im Weißen Haus, Stephen Bannon, der bis vor wenigen Wochen noch an der Spitze des rechten Dienstes Breitbart stand. Bannon und Trump-Redenschreiber Stephen Miller haben nach Medienberichten eine Schlüsselrolle beim Abfassen des "Muslimen-Banns" und "Mauer"-Dekrets gespielt. Widerstand regt sich im US-Außenministerium, das in den vergangenen Tagen fast seine gesamte Führungsspitze verlor. Mehr als einhundert Diplomaten unterzeichneten einen offiziellen Dissens, in dem sie vor den unbeabsichtigten Konsequenzen des Einreise-Stopps warnen. Die Reaktion des Weißen Hauses? Wenn die Diplomaten "die sehr klare Vision des Präsidenten" nicht teilten, so Trumps Sprecher Sean Spicer, "sollten sie gehen".

Rausschmiss bei Widerspruch, Einschüchterungsversuche gegen Richter und Journalisten und Drohungen gegen Amerikas Wirtschaftskapitäne - selbst einstigen Verbündeten geht das zu weit. Der Milliardär Charles Koch, der mit seinen Milliarden half, die Tea-Party-Bewegung zu finanzieren, spricht von "der enormen Gefahr" eines "Autoritarismus". Der erst vor zehn Tagen aus dem Weißen Haus verabschiedete Barack Obama ist schon jetzt so besorgt, dass er die von Alt-Präsidenten traditionell geübte Zurückhaltung aufgab und die Proteste unterstützte. Obama sei durch das politische Engagement "ermutigt", so sein Sprecher Kevin Lewis. Es ermutige ihn, das Bürger ihre Grundrechte wahrnehmen, sich versammeln und organisieren. "Das ist genau das, was wir in Zeiten erwarten, in denen amerikanische Werte auf dem Spiel stehen."