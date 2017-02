Ringen um Fairness im Wahlkampf

Parteien hoffen beim Einzug in den Bundestag im Netz auf Fairness. © dpa

Berlin. Eine ganze Passage seiner Antrittsrede am Sonntag widmete SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz der Fairness im kommenden Wahlkampf. Er lade die anderen Parteien dazu ein, ein entsprechendes Abkommen zu schließen, sagte Schulz und verwies ausdrücklich auf die Lügen im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf. "Das darf uns nicht passieren."

Chancen auf Einigung

Tatsächlich scheint es noch Spielraum für Verhandlungen zu geben. Zwar reagierte CDU-Generalsekretär Peter Tauber mit der Retourkutsche, es sei doch bemerkenswert, dass die SPD sich offenbar selbst verpflichten müsse, einen fairen Wahlkampf zu führen. Aus seiner Sicht brauche es für eine solche Selbstverständlichkeit kein übergeordnetes Parteienbündnis. Ähnlich die Grünen: "Wir treten grundsätzlich für Transparenz und Fairness im demokratischen Willensbildungsprozess ein."

Es war wohl die Tatsache, dass die SPD ihren Vorstoß öffentlich präsentierte, der diesen Abwehrreflex verursachte. Keiner lässt sich gern als unfair darstellen. Auch aus der FDP war gestern zu hören, dass das Vorgehen der SPD dem Anliegen mehr schade als nutze. In der Sache aber gibt es noch Chancen. Es wurden inzwischen mehrere Briefe zwischen den Generalsekretären hin- und hergeschickt. Teilweise enthalten sie schon detaillierte Vorschläge. So hat SPD-Generalsekretärin Katharina Barley basierend auf einen Parteivorstandsbeschluss von Anfang Dezember vorgeschlagen, ein Fairnessabkommen speziell für den digitalen Wahlkampf abzuschließen. Alle sollten sich von der Erstellung und Verbreitung so genannter Fake-News (absichtliche Falschmeldungen) in sozialen Medien distanzieren. Und verbindlich auf "social bots" verzichten. Das sind Schein-identitäten in den sozialen Medien, mit denen sich die Fälscher an Diskussionsforen beteiligen. Teilweise mit automatisierten Programmen. Von Fake-News sind alle Parteien betroffen. Über Schulz kursiert derzeit etwa die Lüge, sein Vater sei an KZ-Erschießungen beteiligt gewesen. FDP-Generalsekretärin Nicola Beer hat angeregt, außer über Selbstverpflichtungen auch über eine gemeinsame Kontrolle zu reden. So könnten die Parteien etwa ein Journalistenbüro beauftragen, Lügen im Netz aufzuklären.

Grundsätzlich offen hat sich für ein Abkommen auch Linken-Parteichef Riexinger gezeigt, ebenfalls mit dem Hinweis, das sei keine Erfindung von Schulz, und man selbst habe schon lange den Verzicht auf social bots erklärt. Die AfD ist in die Gesprächsbemühungen bisher nicht einbezogen, doch heißt es von allen Generalsekretären, dass das Abkommen, wenn es denn zustande käme, "natürlich allen Parteien offensteht". AfD-Sprecher Christian Lüth erklärte jedoch, man werde kein Abkommen mit den "Altparteien" eingehen.