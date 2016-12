„Russländer“ auf der Suche nach Identität

Berlin. "Russländer", sagte Boris Jelzin (Bild) 1991, als er die Macht, die sich ihm mit dem Augustputsch bot, in seine Hände nahm und mit diesem Begriff alle Bewohner des Landes ansprach, das gerade dabei war, sich von der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik in die Russische Föderation zu verwandeln. Seltsam klang das in den Ohren der Menschen. Seltsam klingt es bis heute, 25 Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion.

Kein Mensch in Russland nennt sich "Russländer", sie sagen Russen, Tschuwaschen, Korjaken, Dagestaner, Baschkiren. Es leben knapp 200 Ethnien im Land. Heute vor einem Vierteljahrhundert hatten sich im Wald von Belawescha nordwestlich von Brest in Belarus die Präsidenten Russlands, Belarus' und der Ukraine getroffen und die Sowjetunion für beendet erklärt. Der damalige Sowjetpräsident Michail Gorbatschow zeigt sich noch heute gekränkt über diesen Vorgang. "Sie haben die Union zerstört, um Gorbatschow loszuwerden", zitierte die Agentur Interfax den 85-Jährigen gestern. Dafür unterzeichneten sie den Gründungsvertrag der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), eines Zusammenschlusses, dem sich später - außer den baltischen Ländern - alle anderen ex-sowjetischen Republiken anschlossen. Heute existiert die GUS fast nur noch auf dem Papier. Der Umgang mit der sowjetischen Vergangenheit ist im ganzen postsowjetischen Raum problematisch. Manchmal will man sie vergessen machen und handelt genauso wie es die sowjetischen Herrscher einst taten: Wenn etwas nicht da ist, hat es das auch nicht gegeben. Allein deshalb ist zum Beispiel die sogenannte ukrainische Dekommunisierung keine Ruhmestat. Die Regierung in Kiew hatte in diesem Jahr die Abschaffung aller kommunistisch anmutender Namen, von Dörfern, Straßen, Städten, beschlossen. Sie zeigt die Hilflosigkeit des Landes.

Gefühl der Größe

Auch Russland probte zunächst einen "pro-westlichen" Kurs, wendet sich, spätestens mit der Annexion der Krim und dem Krieg im Donbass, immer mehr davon ab und sucht nach einem russischen "Sonderweg". Mit Freiheit und Demokratie verbinden viele in Russland Chaos, finden die Befriedigung in den Militärparaden. Die Gigantomanie wirkt wie eine Entschädigung für all die angeblich erfahrenen Kränkungen seit dem Untergang des riesigen Reiches. Russlands Präsident Wladimir Putin, für den der Zerfall der Sowjetunion "die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts" ist, hat immer gewusst, wie er solche Empfindungen kanalisieren kann. Er hat es geschafft, den Einwohnern Russlands das Gefühl zu geben, wieder groß zu sein. Egal, wie schlecht es einem persönlich geht, das kollektive Wir-Gefühl ist durchtränkt mit Freude darüber, wieder Furcht verbreiten zu können. Der "russländische Bürger", wie ihn Boris Jelzin einst ausgerufen hatte, ist zum Untertan eines autoritären Herrschers mutiert. Bild: dpa