Santos erhält Rückendeckung

Bogotá. Die Nachricht aus Oslo überbrachte ihm Sohn Martin in aller Herrgottsfrüh. Um 4 Uhr Ortszeit klingelte im Präsidentenpalast das Telefon: Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos ist Friedensnobelpreisträger. Die Auszeichnung soll nach dem Nein bei der Volksabstimmung eine Wende für den ins Schlingern geratenen Friedensprozess bringen. Und sie rettet die Präsidentschaft des angeschlagenen Staatsoberhauptes.

Santos wirkt überrascht, als ihn das Nobelpreiskomitee am Morgen anruft. Er spricht zwar perfekt Englisch, dennoch überschlägt sich seine Stimme. Das ist ungewöhnlich für den gelernten Journalisten, der gewohnt ist, langsam und eindringlich zu sprechen, um seine Botschaften zu platzieren. Santos kämpft nicht nur mit der Müdigkeit, er kämpft auch mit seinen Emotionen. "Vielen Dank. Danke", sagt er hektisch ins Telefon. Dann erst sammelt er seine Gedanken. "Das ist ein Preis für die Millionen Opfer dieses Krieges."

Derweil jubelt die Tageszeitung "El Tiempo": "Historisch - Juan Manuel Santos Friedensnobelpreisträger". Es ist das wichtigste Blatt im Land, das Vater Enrique Santos zur vollen Blüte entwickelte. Die Familie Santos war lange Zeit Eigentümer der Zeitung. Zuvor hatten die kolumbianischen Medien den Traum vom Friedensnobelpreis bereits beerdigt: Keine Chance mehr nach dem Nein vom vergangenen Sonntag, waren sich "El Tiempo", "El Espectador" und "Semana" einig. Es sollte anders kommen.

Juan Manuel Santos ist zurück. Nur knapp eine Woche nach dem dramatischen Nein bei der Volksabstimmung über den Friedensvertrag mit der linken FARC-Guerilla, die alles in Frage stellte: Den Frieden mit den Rebellen, Santos´ Präsidentschaft, ja seine gesamte Lebensleistung. Vier Jahre lang hatten seine Unterhändler in der kubanischen Hauptstadt Havanna den am Ende 297 Seiten umfassenden Vertrag mühsam ausgearbeitet. Am Ende war es ein Abkommen, welches viele handwerkliche Fehler enthielt und damit angreifbar wurde für die vielen Gegner aus dem rechtskonservativen Lager. Aber zu dem Santos stand. Er fühlte sich sicher. Zu sicher. Die feierliche Unterzeichnung des Vertrages in Cartagena vor der Volksabstimmung geriet durch das Nein zur Farce.

Ein Land besinnt sich

Doch seit diesem dramatischen Sonntag geht ein Ruck durch das Land. Während die internationale Presse schon wieder den Krieg herbeischreibt, tut sich etwas Außergewöhnliches in Bogotá, Medellín und Cali. Endlich kommt die Rückendeckung auch von der Straße. Zehntausende Studenten marschierten mit Kerzen und in weißen Hemden zur Plaza Bolívar im Herzen der Hauptstadt. Von hier aus konnte der Präsident hören, wie seine Landsleute die Nationalhymne sangen. Der Amtssitz des Präsidenten liegt nur einen Steinwurf weit weg, als die Menschen das Lied anstimmen. Leise, im Licht der Friedenslichter.

Santos forderte das Nein-Lager auf, Farbe zu bekennen. Es müsse schnell gehandelt werden, damit der Friedensprozess nicht in 1000 Stücke zersplittere, forderte Santos von seinen Gegenspielern. Jetzt kann er das auch mit der moralischen Autorität eines Friedensnobelpreisträgers tun. Sie gibt ihm eine zweite Chance, zu retten, was seit Sonntag verloren schien. Damit werden die Karten neu gemischt im brutalen kolumbianischen Poker um den Krieg.

Nun ist Santos´ Gegenspieler Álvaro Uribe gefragt, während dessen Präsidentschaft Santos als Verteidigungsminister die FARC-Rebellen jagte und Grünen-Politikerin Ingrid Betancourt aus der Geiselhaft befreite. Die internationale Anerkennung für diesen gewaltfreien Coup war es, die Santos veränderte. Fortan suchte er im Gegensatz zu Uribe das Gespräch mit der Guerilla. Darüber zerbrach die politische Freundschaft.

Gestern ist das alles vergessen. Seine Frau María Clemencia Rodríguez de Santos steht hinter ihm. Sie umarmt ihren Mann. Nach einer Woche voller Demütigungen in den sozialen Netzwerken ist das vielleicht das Bild des Tages. Juan Manuel Santos ist wieder da. Diesmal sogar ein bisschen stärker als zuvor.