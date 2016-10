Schriftlicher Antrag ist am besten

Ab einem Jahr dürfen Kinder eine Kita besuchen. © dpa

Berlin. Der Bundesgerichtshof hat entschieden - und Leipziger Eltern Schadenersatz dafür zugesprochen, dass die Mutter nicht arbeiten konnte, weil sie das Kind betreuen musste. Das ist wegweisend.

Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zur Kinderbetreuung:

Wer hat Anspruch auf einen Kita-Platz?

Wörtlich heißt es im Achten Buch des Sozialgesetzbuchs: "Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege."

Kann ich mir einfach eine Kita suchen und nach freien Plätzen fragen?

Natürlich wollen Eltern sich eine Wunschkita für ihr Kind aussuchen. Mitunter verspricht die örtliche Leitung dann auch einen freien Platz zum gewünschten Zeitpunkt. Doch Florian Gerlach von der Evangelischen Hochschule Bochum warnt vor allzu viel Vertrauen in solche Aussagen. "Mündliche Zusagen sind nicht viel wert", sagt der Jugendhilfe-Experte. Wenn kein förmlicher Antrag auf einen Kitaplatz vorliege, hätten Eltern bei der Klage auf einen Platz schlechte Karten.

Wie beantrage ich den Betreuungsplatz richtig?

Zuständig für die Zuweisung von Kitaplätzen ist Gerlach zufolge das Jugendamt im Kreis oder in der Kommune. Der Antrag solle nicht an eine einzige Kita in der Umgebung gestellt werden. "Da werden ganz viele Fehler gemacht", erläutert er. Der wichtigste bestehe darin, keinen förmlichen Antrag beim Jugendamt zu stellen. Die Ämter würden Eltern mitunter abwimmeln. Dann sollte der Antrag notfalls per Einschreiben mit Rückschein an die Behörde gesandt werden.

Wie lange vor dem ersten Kitatag sollten sich Eltern um einen Platz kümmern?

Eine einheitlich empfohlene Frist dafür gibt es nicht. Gerlach empfiehlt, den Betreuungsplatz sechs Monate vor dem Bedarf anzufordern. Reagieren die Behörden innerhalb von drei Monaten nicht, sollten die Eltern nachhaken, noch einmal schriftlich den dringenden Bedarf erklären und ankündigen, sich notfalls selbst einen Betreuungsplatz zu suchen.

Wie geht es weiter, wenn die Kommune keinen Platz anbieten kann?

Nach Angaben des Deutschen Familienverbands fehlen bundesweit 240 000 Betreuungsplätze und rund 120 000 Erzieher. "Wenn der öffentliche Träger Ihnen keinen Platz anbieten kann, können Sie sich eine private Kita suchen", sagt Sebastian Heimann, der Bundesgeschäftsführer des Verbands. Kostet diese Einrichtung dann mehr als ein öffentlicher Betreuungsplatz, müsse die Differenz von der Kommune bezahlt werden. Der bayerische Verwaltungsgerichtshof habe im Juli 2016 in so einem Fall Eltern 1000 Euro pro Monat als Schadenersatz zugesprochen. Dies war die Kostendifferenz zwischen der öffentlichen Kita und der privaten Krippe, auf die die Eltern ausgewichen waren.

Kommt auch eine Tagesmutter in Betracht?

Ja, wenn die Kommune keine Kapazitäten bereit stellt. "Wichtig ist, dass man dies gegenüber dem Jugendamt rechtzeitig ankündigt", sagt Gerlach.

Kann mir die Kommune große Entfernungen zur Kita zumuten?

Die Rechtsprechung ist Gerlach zufolge hier noch uneinheitlich. Mal gelte auch ein Platz in der Nachbargemeinde als angemessen, mal wird der Rahmen enger gehalten. "Eine halbe Stunde Fahrzeit für eine Strecke dürfte im Rahmen des Zumutbaren sein", vermutet Familienanwältin Katharina Eibl. Das Verwaltungsgericht Köln hält eine Entfernung von fünf Kilometern für in Ordnung.

Was mache ich, wenn die Qualität der Kita nicht stimmt?

Der Nachweis unzureichender Standards ist schwierig. "Grundsätzlich muss die zugewiesene Kita genommen werden", sagt Heimann. Sind Eltern mit der Einrichtung nicht zufrieden, kommt es auf den Einzelfall an. Qualitätsprobleme dürfte es aufgrund des Mangels an Plätzen und Erziehern vielfach noch geben.