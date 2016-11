Schule statt Kinderehe

Junge afghanische Bräute nehmen vollverschleiert mit Blumensträußen in den Händen an einer Gemeinschaftshochzeit in ihrer Heimat teil. © dpa

Mannheim. Problemfall Kinderehe: "Für Kinder sollte nicht die Ehe maßgeblich sein, sondern dass sie in die Schule gehen", sagte die Grünen-Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner dieser Zeitung. "Das Kindeswohl muss immer Vorrang haben und auch zur Aufhebung von Ehen führen können." Die familienpolitische Sprecherin der Fraktion fragt sich dabei, "ob Stammtischparolen von Unionspolitikern nach einer quasi-automatischen Annullierung aller Ehen ohne Einzelfallprüfungen wirklich allen Mädchen hilft". Das könne große Probleme mit sich bringen und in einigen Fällen die Rückkehr in ihr Heimatland erschweren.

Brantners CDU-Kollege Stephan Harbarth (Rhein-Neckar) hat es eilig. "An jedem Tag, den das Gesetz gegen Kinderehen später kommt, müssen Kinder und Jugendliche in Deutschland weiter leiden", sagte der Vize der Unionsfraktion dieser Zeitung. Harbarth ist deren Verhandlungsführer in der Justiz- und Innenpolitik. Nach den Vorstellungen der Union dürfe es "Ehen mit unter 18-Jährigen in Deutschland nicht geben". Hierzulande können Jugendliche ab 16 Jahren ausnahmsweise heiraten, sofern ihr Ehepartner volljährig ist und ein Familiengericht zustimmt.

Nur noch deutsches Recht

Die CDU/CSU will erreichen, dass das Jugendamt die Aufhebung einer Kinderehe beantragen muss. Dabei berücksichtigt das Familiengericht, wie lange das Paar zusammengelebt hat, ob gemeinsame Kinder da sind und welche unterhaltsrechtlichen Folgen die Aufhebung der Ehe für die minderjährige Frau hat. Außerdem plant sie eine Änderung beim internationalen Privatrecht: Geben sich zwei Ausländer - nicht nur Flüchtlinge - in Deutschland das Ja-Wort, soll nur noch deutsches Recht gelten.

Wenn muslimische Geistliche hierzulande Minderjährige trauen, sollen sie nach dem Willen von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) mit einem Bußgeld von bis zu 1000 Euro belegt werden. Die SPD-Fraktion zieht hier mit. Außerdem fordert sie, die Ehemündigkeit ohne Ausnahme auf 18 Jahre festzusetzen. Wer im Ausland als Kind verheiratet wurde, müsse die Möglichkeit erhalten, die Ehe in Deutschland aufheben zu lassen, heißt es in einem Beschluss.

Hinter diesen Plänen stecken erschreckende Zahlen: So waren Ende Juli dieses Jahres im Ausländerzentralregister 1475 in Deutschland lebende minderjährige Ausländer mit dem Familienstand "verheiratet" gespeichert. Davon waren 361 Kinder unter 14 Jahren, 120 zwischen 14 und 16 sowie 994 zwischen 16 und 18 Jahre jung. Beim Geschlecht überwogen Mädchen eindeutig (1152). Hauptherkunftsstaaten waren Syrien und Afghanistan.

Aus dem Bundesjustizministerium heißt es, noch gebe es keinen fertigen Gesetzentwurf. Dieser soll in den nächsten Wochen vorgelegt werden. Darüber berät eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe unter Leitung des Justizministeriums. Dessen Minister Heiko Maas (SPD) betont: "Wenn Menschen zu uns kommen, die unter 16 Jahren geheiratet haben, soll ihre Ehe ·ausnahmslos unzulässig sein." Eheschließungen zwischen 16 und 18 Jahren sollen nur noch "in absoluten Ausnahmefällen" anerkannt werden können. Wie bei minderjährigen Deutschen wäre eine Prüfung denkbar, ob sie die charakterliche Reife für die Ehe besitzen. Im Vordergrund müsse immer das Wohl der Betroffenen stehen und die Frage, "wie wir in der Ehe bereits geborene Kinder am besten schützen können". Dahinter stecken juristische Probleme: Wird eine Ehe für nichtig erklärt, geht es generell um die Frage nach Unterhaltsansprüchen; sind Kinder da, auch um das Sorgerecht.

"Sozialarbeiter müssen sich ausreichend Zeit nehmen können, um den Mädchen zuzuhören", fordert Brantner. Die Jugendämter müssten dann auch die Aufhebung der Ehen beantragen können. "Wenn es wirklich um das Wohlergehen der Mädchen gehen soll, müssen wir uns dieser Verantwortung stellen."