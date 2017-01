Schulz rückt Merkel auf die Pelle

Mannheim. Seit die SPD Martin Schulz als Kanzlerkandidaten und neuen Parteivorsitzenden aufs Schild gehoben hat, machte die Partei im Politbarometer der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen einen Satz nach vorne. Sowohl in der politischen Stimmung als auch bei der Sonntagsfrage ("Wen würden Sie wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre") gewann die Partei deutlich hinzu. "Die Ausgangsbedingungen für die SPD sind mit dem Kandidaten Martin Schulz deutlich besser als mit einem Kandidaten Sigmar Gabriel", sagte Andrea Wolf, Mitglied im Vorstand der Forschungsgruppe, dieser Zeitung.

Gleichwohl sei der Abstand zwischen CDU und SPD bei der Sonntagsfrage noch recht hoch. Es sei zwar wichtig für die SPD, dass die Anfangseuphorie über Schulz groß sei. "Wenn nicht jetzt, wann dann?" Doch es stelle sich auch die Frage, was nach der Euphorie komme, denn die werde nicht bis zur Bundestagswahl im September anhalten, sagte Wolf. So sei Schulz innenpolitisch ein unbeschriebenes Blatt. Eine Machtoption für einen Kanzler Schulz, eine rot-rot-grüne Koalition, kommt bei der Bevölkerung nicht gut an. "Die Leute wollen es nicht", sagte Wolf. Und nicht nur eine Mehrheit in der Bevölkerung spricht sich dagegen aus. Auch unter den SPD-Anhängern sei die Ablehnung höher als die Zustimmung.

Immerhin ist Schulz der Kanzlerin in der Umfrage stark auf die Pelle gerückt. Bei der Frage, wen die Deutschen lieber als Regierungschef hätten, liegt er mit 40 Prozent knapp hinter Merkel (44 Prozent). Frühere SPD-Kanzlerkandidaten (Peer Steinbrück 2012 und Frank-Walter Steinmeier 2008) kamen Merkel nicht so nahe. In der Liste der beliebtesten Politiker schaffte es Schulz zudem auf Anhieb mit der Note 2,0 auf den zweiten Platz hinter dem künftigen Bundespräsidenten Steinmeier. Allerdings kann sich Merkel auf gute 70 Prozent der Bevölkerung stützen, die ihr eine gute Arbeit attestieren. Außer bei den AfD-Anhängern bekommt die Kanzlerin in den Reihen aller anderen Parteien ein mehrheitlich positives Feedback.

Neue Wirtschaftsministerin Zypries verteidigt den Freihandel Die frühere Bundesjustizministern Brigitte Zypries ist acht Monate vor der Bundestagswahl an die Spitze des Wirtschaftsressorts gewechselt. Die 63 Jahre alte SPD-Politikerin aus Hessen übernahm gestern das Amt von Sigmar Gabriel (SPD), der Frank-Walter Steinmeier als Außenminister abgelöst hat. Damit wird das Bundeswirtschaftsministerium erstmals von einer Frau geführt. Zypries war dort bereits parlamentarische Staatssekretärin. In ihrer ersten Rede als Bundeswirtschaftministerin nach ihrer Vereidigung im Bundestag machte sich Zypries für den Freihandel stark und kritisierte US-Präsident Donald Trump. In einer globalisierten Welt könne "der Bau von Mauern keine Antwort sein", sagte sie mit Blick auf die von Trump geplante Mauer zu Mexiko. Die deutsche Volkswirtschaft hänge fundamental von internationalen Vernetzungen und Marktzugang ab. "Wer, wenn nicht wir, muss deshalb für fairen und freien Handel einstehen?", fragte die ehemalige Justizministerin während einer Debatte über das EU-Handelsabkommen Ceta mit Kanada. Nachdem sie von Bundespräsident Joachim Gauck die Ernennungsurkunde erhalten hatte, wurde sie im aktuellen schwarz-roten Kabinett im Bundestag vereidigt. Bei der Amtsübernahme sagte Zypries, das Wirtschaftsministerium sei in den vergangenen drei Jahren ein Ort der Sozialpartner geworden. "Gewerkschaften und Arbeitgeber sind hier gerngesehene Gäste", betonte Zypries. Zu einem Schwerpunkt für Zypries wird die Sicherung des Freihandels gehören. Daneben muss sie die Digitalisierung sowie die Energiewende vorantreiben. Die Juristin sammelte schon unter Gerhard Schröder (SPD) und in der ersten großen Koalition unter Angela Merkel (CDU) Erfahrungen als Ministerin: Sie leitete von 2002 bis 2009 das Justizressort. Die aus Kassel stammende SPD-Politikerin schaffte es 2005 erstmals in den Bundestag - als direkt gewählte Abgeordnete des Wahlkreises Darmstadt. Für den nächsten Bundestag wird Zypries nicht kandidieren. dpa Bild: EPA [mehr...]

Verluste für die AfD

Deutlich nach unten ging es im jüngsten Politbarometer mit der AfD. Sie verlor sowohl bei der politischen Stimmung im Land als auch bei der Sonntagsfrage. Für Demoskopieexpertin Wolf gibt es hier einen Zusammenhang mit den Äußerungen des thüringischen AfD-Fraktionschefs Björn Höcke.

Der hatte mit Blick auf das Holocaustmahnmal in Berlin in einer Rede gesagt: "Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat." Auch die Diskussion um Sanktionen gegen Höcke werde kritisch gesehen. "Das Parteiimage ist auf einen Negativrekord gesunken", sagt Wolf. Vier von fünf Befragten meinten, dass sich die Partei nicht genug von rechtsextremen Inhalten abgrenze.

Große Sorgen wegen Trump

"Die Politik des neuen amerikanischen Präsidenten Donald Trump wird mit großer Sorge betrachtet", sagt Umfrageexpertin Wolf zu den jüngsten Daten. Es werde zwar allenthalben gefordert, dass die Europäer nun enger zusammenrücken müssten. Doch die Erwartungen in der deutschen Bevölkerung sei nicht allzu hoch, dass dies auch geschehen werde.

Bei den Verhandlungen mit Großbritannien um den Austritt aus der Europäischen Union (Brexit) wollen die wenigsten Deutschen, dass die EU den Briten in den anstehenden Verhandlungen entgegenkommt. Mehr als jeder Dritte ist der Ansicht, dass man Großbritannien überhaupt keine Zugeständnisse machen sollte.