„Sehr wichtige Operation“

Mannheim. Dieser Incirlik-Besuch wird nicht der letzte gewesen sein. Da ist sich Karl A. Lamers (Bild), stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im Bundestag, ziemlich sicher. Nach monatelangem politischen und diplomatischen Hickhack ist unter seiner Leitung gestern Morgen endlich eine Delegation aus Parlamentariern auf der Nato-Luftwaffenbasis im Süden der Türkei angekommen. Dort wollte sie sich ein paar Stunden lang ein Bild über den Einsatz der rund 250 deutschen Soldaten machen, die dort stationiert sind.

Schließlich soll der Bundestag im Herbst entscheiden, ob sich die Bundeswehr auch über 2016 hinaus von Incirlik aus mit Aufklärungsflügen und der Betankung anderer Flugzeuge am Kampf gegen die Terror-Organisation Islamischer Staat (IS) im Irak und in Syrien beteiligt.

Einladung nach Berlin

Für den Heidelberger Bundestagsabgeordneten Lamers ist die Sache nach Gesprächen mit der militärischen Führungsriege auf der Luftwaffenbasis und deutschen Soldaten vor Ort jedenfalls klar: "Ich halte diese Operation hier für sehr wichtig. Unsere Soldaten leisten mit ihren Aufklärungsflügen einen bedeutenden Beitrag im Kampf gegen die Terrormiliz IS, im Rahmen einer großen Allianz." Einer Verlängerung des Mandats stehe aus seiner Sicht daher nichts entgegen. Auch die Zusammenarbeit der deutschen mit den amerikanischen und türkischen Einheiten auf der Luftwaffenbasis sei "hervorragend". "Die Chemie stimmt", glaubt Lamers. Einem möglichen Einsatz von Awacs-Aufklärungsflugzeugen der Nato steht der Verteidigungsexperte ebenfalls positiv gegenüber: "Das halte ich für eine sinnvolle Ergänzung zu dem, was wir bisher machen."

Nachdem die Delegation aus Berlin am Vortag bereits mit türkischen Abgeordneten gesprochen hatte, gibt sich Lamers auch zuversichtlich, was künftige Besuche von deutschen Politikern in Incirlik betrifft. "Ich gehe sehr davon aus, dass das problemlos möglich ist. Im Gespräch mit unseren türkischen Abgeordneten-Kollegen haben wir klar gesagt, dass wir diesen Besuch nicht als einmalige Sache betrachten, sondern als ständige Einrichtung. Das wurde auch positiv aufgenommen. Die Kollegen verstehen, dass die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist, und dass der Bundestag bei Einsätzen zustimmen muss."

Zuletzt hatte Ankara die Reise der Abgeordneten aus Protest gegen die Armenien-Resolution des Bundestags blockiert. Erst nachdem Berlin erklärte, die Resolution sei rechtlich nicht bindend, gab die türkische Regierung grünes Licht. Vorwürfe, die deutsche Delegation habe bei ihrem Besuch nicht deutlich genug Kritik am Vorgehen der Türkei nach dem Putschversuch geübt, weist Lamers zurück: "Das ist nicht der Fall. Wir haben sehr deutlich gemacht, worum es geht. Wir haben den Putsch aufs Schärfste verurteilt. Wir erwarten aber auch ganz klar, dass sich die Türkei jetzt bei der Aufarbeitung der Vorfälle an rechtsstaatliche Prinzipien hält und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachtet. Wir haben das offen angesprochen und das haben unsere Abgeordneten-Kollegen auch so aufgenommen." Der Linken-Bundestagsabgeordnete Alexander Neu hatte kritisiert, die Türkei werde "mit Samthandschuhen" angefasst, obwohl sie "Grundwerte mit Füßen" trete.

Lamers zufolge sollen nun die Mitglieder des türkischen Verteidigungsausschusses als nächstes nach Berlin kommen. "Wir setzen das Gespräch fort", sagt er.