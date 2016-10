Seit 52 Jahren gilt: Wer Ohio holt, wird auch US-Präsident

Wahlkampf im Vorgarten: Die Anhänger Donald Trumps und Hillary Clintons liefern sich ein Duell in Ohio. Am 8. November entscheidet sich, wer Präsident wird.

Sunbury/Newton Falls (Ohio). Die Zufahrt führt durch ein steinernes Portal, schlängelt sich über Brücken und sanfte Hügel in einen Park geschützt gelegener Filet-Grundstücke. Vom 4000-Einwohner-Dorf Sunbury ist nichts zu sehen in dieser Anlage. Gepflegter Rasen, Stauden vor der Veranda, ein frei stehender Ofen im geräumigen Innern. Hier wohnt das Geld.

Der Hausherr hat sein politisches Leben lang republikanisch gewählt, seit Ronald Reagans zweiter Kür 1984. Diesmal schert John Stark allerdings aus: "Sehen Sie Donald Trump doch nur an - hören Sie ihm zu", stöhnt der 50-jährige Unternehmer. "Er ist ein Clown!"

Delaware County im Zentrum Ohios ist nicht nur der reichste Bezirk in dem umkämpften Bundesstaat. Er ist auch eine der zuverlässigsten Bastionen der Republikaner. Wenn Donald Trump am 8. November gewinnen will, muss er hier punkten. Doch die traditionelle Wahlarithmetik wackelt: Die Unbeliebtheit der Hauptkandidaten, Trumps ideologische Unberechenbarkeit und die prekäre wirtschaftliche Lage mancher Demokraten bringen traditionelle Wählermuster ins Rutschen.

Der Wechselwähler-Staat So wie Ohio wählt, wählt auch das Land, lautet eine politische Weisheit in den USA. Der Bundesstaat hat seit 1964 für den Sieger der Präsidentschaftswahl gestimmt - seine 11,5 Millionen Einwohner bilden einen vergleichsweise repräsentativen Querschnitt durch die US-Gesamt- bevölkerung. Ohio ist einer der wichtigsten Swing States, also ein Wechselwählerstaat, in dem mal die eine, dann die andere Partei die Mehrheit erringt. Die Autoindustrie im Norden hat nach der Finanzkrise von der Rettung durch den aktuellen Präsidenten Barack Obama profitiert. Die Kohleindustrie im Südosten hingegen ist auf die Klimapolitik der Demokraten nicht gut zu sprechen. Die Region um Youngstown im Nordosten hat sich vom Niedergang der einst mächtigen Stahlindustrie noch nicht erholt. Der beliebte republikanische Gouverneur John Kasich ist seit 2011 im Amt. Ohio stellt 18 der 538 Wahlleute, die den Präsidenten bestimmen. Nur Hillary Clinton kann sich hier eine Niederlage leisten. Trump hat ohne Ohio keine Chance. Die meisten Umfragen sehen die Demokratin knapp vorn. jsz [mehr...]

Stark betreibt ein kleines Unternehmen für Terrassen- und Balkonbauten. Nicht nur Trumps Tiraden gegen den globalen Handel erfüllen ihn mit Sorge. Ihn ärgern auch nicht nur Ausfälle gegen Mexikaner, die in den USA jene Jobs machen, die sonst niemand will. "Ich habe keine Ahnung, ob er überhaupt konservativ ist", klagt Stark. Schmaler Staat, niedrige Steuern, weniger Vorschriften? "Trump wird nie konkret."

John Stark bezeichnet sich selbst als ungläubig, aber auch für ihn ist Hillary Clinton keine Alternative. "In unserer ländlichen Gegend sind Beziehungen der Schlüssel zum Überleben", sagt er. "Und Clinton hat uns einfach zu oft belogen. Ihre E-Mail-Affäre, das Gemauschel um ihre Stiftung, mutmaßliche Insider-Geschäfte - die Clintons haben ihren Einfluss benutzt, um sich zu bereichern", erklärt Stark. "Ich kann Hillary nicht ausstehen."

Dass Menschen wie er trotzdem nicht Trump wählen, verheißt nichts Gutes für die Republikaner. Eigentlich wäre Stark leichte Beute. "Ich habe Demokraten nie unterstützt, weil es grundsätzliche Unterschiede zwischen den Philosophien gibt", sagt er. "Und in den vergangenen Jahren hat die Gesundheitsreform meine Abneigung verschärft."

Vor Obamacare, wie das Prestigeprojekt des Präsidenten im Volksmund genannt wird, hatte Stark sich, seine Frau und zwei Söhne für 6000 Dollar im Jahr versichert, erzählt er. "Jetzt bezahlen wir 17 000 Dollar, und die Leistungen sind schlechter."

Für Stark illustriert das kriselnde Programm alles, was bei der Linken schief läuft; seine Frau Dana (48), bislang strikt demokratisch, wechselte 2012 zu Mitt Romney. "Die Demokraten scheinen zu jedem Problem eine regierungsorientierte Lösung vorzuschlagen", sagt Stark. "Konservative sind nicht herzlos. Aber wir glauben nicht, dass jeder versorgt werden muss. Amerika bietet perfekte Bedingungen für Erfolg", sagt sie weiter.

Stark möchte Gary Johnson wählen, den chancenlosen Ex-Gouverneur von New Mexico, der früher Republikaner war und heute für die kleine Partei der Libertarians antritt. Er gibt Clinton nicht seine Stimme und erhöht damit die Chancen für Trump. "Aber ich kann mir weder den einen noch die andere im Weißen Haus vorstellen."

Trumbull County nördlich der Stahlmetropole Youngstown gehört historisch zu den verlässlichsten Bezirken der Linken. Die Arbeiter hier haben jahrzehntelang demokratisch gewählt. Aber auch hier gibt es Auflösungserscheinungen. "Eine Menge Kollegen sehen sich von Trump besser vertreten", sagt Stahlarbeiter Daniel Edward Moore im 5000-Einwohner-Städtchen Newton Falls. Moore hat 2008 und 2012 für Barack Obama gestimmt, doch heute ist er enttäuscht: "Unsere Mittelschicht ist seit Jahrzehnten im Abstieg", sagt der 57-Jährige. "Die Leute hier brauchten keine Krankenversicherung. Sie brauchten einen Job!"