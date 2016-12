Sicherheit als Wahlkampfthema

Trauer auch an Weihnachten: Gut eine Woche nach dem Anschlag auf den Markt an der Berliner Gedächtniskirche reißt die Anteilnahme nicht ab.

Berlin. Die Silvesterbotschaft von Kanzlerin Angela Merkel dürfte noch einmal umgeschrieben werden. Erst vor gut einer Woche waren zwölf Menschen bei einem Terroranschlag auf einem Berliner Weihnachtsmarkt getötet worden - und das Attentat wirft Fragen über die deutsche und europäische Sicherheitsarchitektur auf.

Die Kakophonie in der Politik zur weiteren Asylpolitik lässt ahnen, was im Wahljahr 2017 zu erwarten ist. Wenn die islamistischen Terroristen die liberale Mitte treffen wollen und so den linken als auch rechten Rand der Gesellschaft stärken wollen, könnte deren Rechnung aufgehen. Immerhin: In sozialen Medien überwiegt derzeit Besonnenheit statt Hysterie. Besonnenheit wahlkämpfender Politiker in den nächsten Wochen und Monaten, die Berliner Noch-Koalitionäre von CDU, CSU und SPD eingeschlossen, dürfte wohl Wunschdenken bleiben.

Der Fall Amri werfe eine Reihe von Fragen auf, musste auch Merkel einräumen. Schließlich war der 24 Jahre alte Tunesier den Behörden seit Monaten als islamistischer "Gefährder" bekannt - verschwand aber vom Radar.

Zum Thema Seehofer, der Spieler

Von Obergrenze bis Peilsender

Die Aufarbeitung des Falles steht am Anfang. Von Gesetzeslücken ist die Rede und von Hürden wegen des Klein-Kleins der Länder. Das gibt es, aber oft werden Gesetze schlicht nicht angewandt. Dennoch ist der Forderungskatalog lang. Da pocht die CSU weiter auf eine Flüchtlingsobergrenze, da wird über "Transitzonen" und "spezielle Erstaufnahmeeinrichtungen" gestritten. Oder es werden elektronische Peilsender für alle "Gefährder" gefordert. Vieles aber hat sich bereits getan - bei gleichzeitig sinkenden Flüchtlingszahlen.

Im Oktober legte CDU-Innenminister Thomas de Maizière ein neues Sicherheitspaket vor. Damit soll der Druck auf Ausländer erhöht werden, die ihre Abschiebung hintertreiben. Gründe für Abschiebehaft sollen erweitert und die Duldung strenger geregelt werden. Die SPD zeigt sich inzwischen offener für eine härtere Gangart. Eine Mehrheit der Bevölkerung kann Umfragen zufolge auch mit einer stärkeren Videoüberwachung leben. Erst vergangene Woche hatte das Kabinett - unabhängig vom Berliner Anschlag - ein Gesetz verabschiedet, wonach private Betreiber wie Stadien oder Einkaufs- und Vergnügungszentren die Videoüberwachung ausweiten können.

Nach der Tat des Tunesiers Amri gewinnt die Debatte über die bisher von den Grünen im Bundesrat blockierte Einstufung Tunesiens, Algeriens und Marokkos als sichere Herkunftsländer ebenfalls wieder an Fahrt. Und auch strenge Meldeauflagen zur "Überwachung ausgewiesener Ausländer aus Gründen der inneren Sicherheit" bis hin zur U-Haft gibt es längst. Ob die von CSU-Chef Horst Seehofer geforderte Flüchtlings-Obergrenze von jährlich 200 000 die Zuwanderung von Islamisten verhindert, darf bezweifelt werden. Zumal Fälle radikalisierter Jugendlicher bekannt wurden, die seit Jahren in Deutschland leben.

Die Behörden führen 549 Menschen als islamistische "Gefährder". Eine Komplettüberwachung aller ist kaum möglich und erfordert mehrere Teams - Experten zufolge pro Islamist etwa 40 Beamte. Kaum anzunehmen, dass nun 22 000 Observierer abgestellt werden. Mehr Personal und Geld sind aber nötig. Nach dem Tod Amris sagte Merkel: "Dort, wo Bedarf für politische oder gesetzliche Veränderungen gesehen wird, werden wir notwendige Maßnahmen innerhalb der Bundesregierung zügig verabreden und umsetzen." Eine solche Zusage dürfte auch in ihrer Silvesterbotschaft nicht fehlen.