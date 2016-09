Ein Einsatz von Sanitätern wäre etwa bei gemeinsamen Übungen denkbar. © dpa

Stuttgart. Eine gemeinsame Anti-Terror-Übung von Bundeswehr und Polizei sorgt im Südwesten für den ersten Zoff in der grün-schwarzen Koalition. Die Ankündigung von Innenminister Thomas Strobl (CDU), dass Baden-Württemberg als viertes Bundesland im Februar 2017 an einem solchen Einsatz teilnimmt, stößt auf massive Kritik bei den Grünen. "So funktioniert Koalition nicht", sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen-Fraktion, Uli Sckerl.

Dagegen hatte sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) für eine solche Übung ausgesprochen. "Da es diese Möglichkeit als ultima ratio gibt, muss man eine solche Unterstützung auch mal einüben", hatte er mit Blick auf Artikel 35 Grundgesetz argumentiert. Dieser ermöglicht einen von der Polizei angeforderten und von ihr geleiteten Einsatz der Bundeswehr im Inneren.

Für die Landtags-Grünen ist eine gemeinsame Übung von Bundeswehr und Polizei im Südwesten aber noch nicht beschlossene Sache. Ein solch weitreichender Schritt müsse im Koalitionsausschuss diskutiert werden, betonte Sckerl. Das Gremium tagt am 12. September das nächste Mal. Innenminister Strobl, der die Übung bereits als beschlossene Sache darstellt, müsse dem Gremium zuerst sein Konzept vorlegen. Bislang sei das Thema eine "Black Box". Dann könne entschieden werden, ob und unter welchen Voraussetzungen Baden-Württemberg teilnimmt.

Dazu hatte zuvor schon Grünen-Landeschef Oliver Hildenbrand dieser Zeitung gesagt: "Ich wundere mich schon sehr darüber, dass Thomas Strobl in diese Diskussion einstimmt und damit permanent die Leistungsfähigkeit unserer Polizei in Zweifel zieht. Das ist nichts anderes als ein Misstrauensbeweis gegenüber unserer Polizei." Laut Hildenbrand gebe es aus guten Gründen eine klare Aufgabenteilung. "Die Polizei ist für die innere Sicherheit und die Bundeswehr für die äußere Sicherheit zuständig." Er habe den Eindruck, der CDU gehe es um einen Tabubruch. "Die verfassungsrechtlichen Vorgaben zur Trennung von Polizei und Militär sollen komplett ausgehöhlt werden."

Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz warnte zudem vor einer Verunsicherung der Bevölkerung durch das Auftreten bewaffneter Soldaten im öffentlichen Raum. Strobl betonte, er sei in engem Kontakt mit dem grünen Koalitionspartner und werde das Thema im Koalitionsausschuss erläutern.

Auch die oppositionelle SPD hatte sich bereits gegen eine Übung positioniert. "Innenminister Strobl sollte sich lieber um seine eigenen Hausaufgaben kümmern, statt unser Land als Spielwiese für eine verfassungsrechtlich höchst fragwürdige gemeinsame Übung von Polizei und Bundeswehr anzupreisen", hatte Fraktionsvize Sascha Binder gesagt. Auch die Deutsche Polizeigewerkschaft hatte sich deutlich gegen das Vorhaben ausgesprochen. Die beiden Organisationen Polizei und Bundeswehr seien völlig unterschiedlich aufgebaut. Die Grünen haben verfassungsrechtliche Bedenken, die Bundeswehr mit exekutiven Rechten im Innern auszustatten.