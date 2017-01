„Solche Zölle wären für unsere Wirtschaft schädlich“

Mannheim. In Deckung gehen und erst einmal abwarten. Das scheint die Devise zu sein in den Zentralen großer deutscher Autohersteller, nachdem der künftige US-Präsident Donald Trump in einem Interview ein ziemliches Horrorszenario für die Branche skizziert hat: Strafzölle in Höhe von 35 Prozent für Fahrzeuge, die in den USA verkauft werden sollen, aber nicht dort produziert wurden.

"Kein Kommentar", heißt es gestern unter anderem bei Daimler in Stuttgart und bei Audi in Ingolstadt auf Anfrage. Und auch beim BMW-Konzern, den Trump in dem Interview namentlich nennt, hält man sich relativ kurz: Das Unternehmen sei in den USA zuhause, teilt BMW als Reaktion auf Trumps Kampfansage unter anderem mit.

Zweitgrößter Exportmarkt

"Sie können Autos für die USA bauen, aber sie werden für jedes Auto, das in die USA kommt, 35 Prozent Steuern zahlen. Was ich damit sage, ist, dass sie ihre Fabrik in den USA bauen müssen", hatte Trump der "Bild"-Zeitung und der Londoner "Times" erklärt. Zu BMW sagte er: "Ich würde BMW sagen, wenn sie eine Fabrik in Mexiko bauen und Autos in die USA verkaufen wollen ohne eine 35-Prozent-Steuer, dann können sie das vergessen." Ob die Zölle nur für Importe aus Mexiko oder auch für andere Länder gelten sollen, blieb offen.

Klar ist: Für die deutschen Autohersteller ist das US-Geschäft enorm wichtig, auch wenn der Absatz zuletzt schwächelte. Nach Angaben des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) verkauften deutsche Konzerne im vergangenen Jahr dort rund 1,33 Millionen Pkw. Die USA sind damit für die Branche der zweitgrößte Exportmarkt nach China. Allerdings wird bisher nur ein Viertel der deutschen Autos, die in den USA verkauft werden, auch dort produziert.

Rund 40 Prozent kommen direkt aus Deutschland. Auch in Ungarn, Südafrika, der Slowakei und anderen Ländern laufen deutsche Autos für den US-Markt vom Band. Mehrere deutsche Hersteller haben zudem eigene Werke in Mexiko - was Trump offenbar ein besonderer Dorn im Auge ist. Audi beispielsweise hat erst vor einigen Monaten eine Fabrik in Puebla eröffnet und produziert dort die Geländelimousine Q5. Daimler baut derzeit zusammen mit Renault-Nissan ebenfalls ein neues Werk in Mexiko auf, BMW will ab 2019 seine 3er Limousine in dem Land produzieren.

VW hat in Mexiko sogar sein zweitgrößtes Werk weltweit. Insgesamt kamen nach VDA-Angaben im vergangenen Jahr 15 Prozent der deutschen Autos, die in den USA verkauft wurden, aus mexikanischen Fabriken. Dort profitieren die Hersteller unter anderem von deutlich niedrigeren Lohnkosten als in Deutschland oder in den USA.

"Unangenehm, aber verkraftbar"

Sollte Trump seine Drohung wahr machen, würden sich die Werke in Mexiko für die deutschen Hersteller allerdings kaum noch lohnen, meint Autoexperte Stefan Bratzel. "Die deutschen Konzerne, die dort in Werke investiert haben, haben sich auf das Freihandelsabkommen zwischen Mexiko und den USA verlassen. Wenn das kippt, macht eine Produktion in Mexiko nicht mehr unbedingt Sinn. Die gesamten Rentabilitätsrechnungen für die Standorte brechen damit zusammen", sagt der Direktor des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach dieser Zeitung.

Auch in Baden-Württemberg, wo rund 220 000 Menschen in der Automobilindustrie arbeiten, sieht man Trumps Ankündigung mit Sorge: "Solche Zölle wären für unsere Wirtschaft und den freien Welthandel mit Sicherheit schädlich, wenn sie denn kämen", heißt es in einer Stellungnahme von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU).

Nach Ansicht von Clemens Fuest, Leiter des Münchner ifo-Instituts, würde ein Importzoll von 35 Prozent für Autos aus Mexiko zwar teilweise durch einen niedrigeren Wechselkurs des mexikanischen Peso ausgeglichen. Einen Teil der Kosten müssten aber die deutschen Autofirmen tragen. "Das wäre unangenehm, aber zu verkraften, so lange der Zoll auf Mexiko beschränkt bleibt", sagte Fuest dieser Zeitung. Für Autos aus der EU verlangen die USA dem Branchenverband VDA zufolge derzeit 2,5 Prozent Zoll. (mit dpa)