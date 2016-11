Spur führt auch nach Mannheim

Wiesbaden/Mannheim. Sie waren auf der Suche nach Waffen, Drogen und anderen Beweismitteln für Straftaten: Polizisten sind gestern am frühen Morgen in sechs Bundesländern gegen die türkisch-nationalistische, rockerähnliche Gruppe Osmanen Germania Boxclub vorgegangen. Rund 1500 Beamte durchsuchten knapp 50 Wohnungen, Büros und Gewerberäume von mutmaßlichen Mitgliedern oder Unterstützern. Auch in Mannheim überprüften Einsatzkräfte "zwei Objekte", wie ein Sprecher des Hessischen Landeskriminalamtes (LKA) in Wiesbaden auf Anfrage dieser Zeitung erklärte. Das LKA koordinierte die Großrazzia im Auftrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt. Genauere Informationen zu den Ermittlungen in Mannheim machten die Behörden allerdings nicht.

"Kein Tennisverein"

Nach Informationen dieser Zeitung handelt es sich bei den durchsuchten Gebäuden um das Büro eines Transportunternehmens im Stadtteil Neckarstadt und die Wohnung des Inhabers im Stadtteil Käfertal. Die Behörden werfen dem Mann vor, die Osmanen zu unterstützen und mit dem türkischen Geheimdienst zusammenzuarbeiten. Die Polizisten rückten gegen 6.30 Uhr an, beschlagnahmten Telefone und Handy-Karten und vernahmen den Mann. Festgenommen wurde er allerdings nicht.

Osmanen Germania Boxclub Die Organisation ist noch relativ jung - je nach Quelle wurde der Osmanen Germania Boxclub 2014 oder 2015 von türkischstämmigen Männern gegründet. Er gilt als türkisch-nationalistisch und als eine der am schnellsten wachsenden Gruppen im Rockermilieu. Die Behörden gehen von bundesweit etwa 1500 Mitgliedern aus. Dass es sich tatsächlich um einen Boxclub handelt, halten viele Experten eher für vorgeschoben. Sie vergleichen die Osmanen vielmehr mit Motorradrockerclubs, inklusive eigener Gesetze, Aufnahmerituale und Geschäften im Drogen- und Rotlichtmilieu. Motorräder selbst spielen allerdings im Selbstverständnis keine so große Rolle wie in anderen Vereinigungen. In Baden-Württemberg gibt es den Ermittlern zufolge immer wieder Auseinandersetzungen zwischen den Osmanen und der kurdisch geprägten Gruppierung Bahoz, was so viel bedeutet wie "Sturm". dpa/imo

In Baden-Württemberg haben die Osmanen Experten zufolge mehr als 200 Mitglieder, in Hessen rund 80. In Mannheim ist die Gruppierung nach Einschätzung von Szenekennern nicht besonders stark vertreten, von "zehn bis 15 Leuten" spricht einer. "Aber das ist kein Tennisverein", fügt er hinzu. Ein anderer charakterisiert die Organisation als "gewaltbereit und nationalistisch".

Ihr Logo zeigt eine mit einem roten Tuch vermummte Person, die einen grauen Helm trägt. Einige Männer mit solchen Kutten waren im vergangenen Herbst bei einer großen Kundgebung auf dem Mannheimer Marktplatz gegen den Terror in der Türkei dabei. Einer aus der türkischen Gemeinde berichtet zudem, dass kürzlich ein Osmanen-Mitglied nach einer Schlägerei in der Nähe von Stuttgart in einem Mannheimer Krankenhaus behandelt wurde. "Mitglieder der Gruppe hielten auf dem Parkplatz Wache." Die Mannheimer Polizei wollte sich gestern zu möglichen Aktivitäten der Gruppierung in der Region nicht äußern.

Sieben Festnahmen

Dem LKA zufolge fallen die Osmanen bundesweit häufig durch Machtdemonstrationen auf und provozieren damit andere Gruppen. Bei Kontrollen würden immer wieder Schusswaffen, Schlagwerkzeuge und Messer gefunden. Bei der gestrigen Razzia sei es auch darum gegangen, mehr über die Strukturen der Organisation zu erfahren. Ob mögliche Verbindungen der Osmanen zum türkischen Geheimdienst Teil der Ermittlungen sind, dazu wollte die zuständige Staatsanwaltschaft in Darmstadt gestern auf Anfrage dieser Zeitung nichts sagen.

Durchsucht wurden Gebäude in Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hamburg. Der Schwerpunkt der Aktion lag allerdings in Hessen. Dort, in Dietzenbach im Kreis Offenbach, haben die Osmanen ihr sogenanntes World Chapter, ihr Hauptquartier. Allein in diesem Ort durchsuchten die Ermittler mehrere Gebäude.

Wegen des Umfangs der Ermittlungen gab es gestern lediglich ein vorläufiges Ergebnis. Insgesamt sieben Männer nahm die Polizei im Saarland und in Hessen fest, drei von ihnen wird versuchter Mord vorgeworfen. Zudem wurden Speichermedien, Schusswaffen und Drogen sichergestellt. Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) nannte die Aktion einen "Schlag gegen die Organisierte Kriminalität". Von den Durchsuchungen solle eine klare Botschaft ausgehen: "Egal in welcher Kutte Kriminelle glauben, sich in unserem Land betätigen zu können, wir werden gemeinsam mit aller Härte des Rechtsstaats gegen sie vorgehen." (mit dpa)