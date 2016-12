Strenge Regeln für das Sichern persönlicher Daten

Brüssel. Die umstrittene Vorratsdatenspeicherung in Deutschland ist erst ein Jahr lang in Kraft. Und schon geht es dem Regelwerk wieder an den Kragen. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg kippte gestern jede "allgemeine und unterschiedslose" Vorratsdatenspeicherung, weil diese ,,sehr genaue Rückschlüsse auf das Privatleben" zulasse. Die Richter wurden unmissverständlich deutlich: "Der Grundrechtseingriff, der mit einer nationalen Regelung einhergeht, die eine Speicherung von Verkehrs- und Standortdaten vorsieht, ist als besonders schwerwiegend anzusehen", heißt es in einer Erklärung des Hofes.

Auslöser des Verfahrens waren Klagen, die einem schwedischen und einem britischen Gericht vorliegen. In diesen Anfragen ging es um die staatlich verordnete Speicherpflicht. Daraus könnte ein Grundsatz-Spruch werden, der alle EU-Staaten betrifft. Es geht um die systematische Erfassung aller Telefon- und Internetdaten jeden Bürgers.

Deutschland hat 2015 die Telekommunikationsanbieter verpflichtet, diese Daten bis zu zehn Wochen aufzuheben und abrufbar zu halten, falls Ermittler im Rahmen von Terrorverfahren oder Ermittlungen im Zusammenhang mit schwerer Kriminalität darauf zugreifen wollen.

In Deutschland verpflichtet ein Gesetz von 2015 Telekommunikationsanbieter, Nutzerdaten spätestens ab dem 1. Juli 2017 bis zu zehn Wochen aufzubewahren. Bei Anrufen sollen Zeitpunkt und Dauer der Gespräche gespeichert werden. Im Internet sollen IP-Adressen sowie Details zu deren Vergabe vorgehalten werden - E-Mails sind ausgenommen.

Bewegungsprofile erstellbar

Es werden unterschiedliche Daten zu Kommunikationsverbindungen gespeichert (siehe Infobox). Zusätzlich erfassen Provider die Standortdaten von Mobiltelefonen vier Wochen lang. Das ergibt Bewegungsprofile, die ohne konkreten Anlass gesammelt werden - nur für den Fall, dass die Polizei sie benötigt. Für den EuGH ist das ein schwerer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Zwar dürfe der Staat den Sicherheitsbehörden gestatten, Daten zu erfassen. Aber die Richter knüpften daran genaue Bedingungen. Zum einen muss die Auswahl der personenbezogenen Informationen auf das "absolut Notwendige beschränkt" werden.

Außerdem ist die Erfassung nur nach einem richterlichen Beschluss erlaubt - zumindest das gehört in der Bundesrepublik bereits heute zu den gesetzlichen Auflagen. Zusätzlich gilt: Die gespeicherten Informationen dürfen nur auf Servern abgelegt werden, die in der EU stehen. Entsprechende Gesetze müssten zudem "klar und präzise sein und Garantien enthalten, um Daten vor Missbrauchsrisiken zu schützen." "Nun muss auch Deutschland reagieren und die erst im vergangenen Jahr verabschiedete Neuauflage der Vorratsdatenspeicherung ein für alle Mal auf den Müllhaufen der Geschichte verbannen", sagte der politische Geschäftsführer des Vereins Digitale Gesellschaft, Volker Tripp.

"Klare Absage für NSA-Methode"

Patrick Breyer, netzpolitischer Sprecher der Piratenpartei, betonte: "Das deutsche Gesetz verstößt gegen europäische Grundrechte. Mit diesem Urteil erteilt Europa der NSA-Methode einer wahllosen Massenerfassung des Privatlebens unschuldiger Bürger eine klare Absage."

Der Europäische Gerichtshof hatte bereits im April 2014 strenge Vorgaben zur Vorratsdatenspeicherung gemacht. Damals erklärte das Gericht eine EU-Richtlinie zum Thema für ungültig. Durch den neuen Spruch könnte es sein, dass Deutschland sein Gesetz ein weiteres Mal überarbeiten muss.