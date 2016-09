Strobl: Gabriel ist ein „Brummkreisel“

CDU-Bundesvize sieht Mitschuld Gabriels am Erstarken der AfD:

Heilbronn. CDU-Bundesvize Thomas Strobl sieht eine Mitschuld von SPD-Parteichef Sigmar Gabriel am Erstarken der AfD in Mecklenburg-Vorpommern. "Das Flüchtlingsthema hat alle anderen Themen überlagert. Der Flüchtlingszustrom des vergangenen Jahres hat die Menschen verunsichert. Alles andere als hilfreich war hier aber sicherlich, dass der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel sich von der bisher stets gemeinsam getragenen Flüchtlingspolitik verabschiedet hat. Das war billige Wahlkampftaktik. Ein Brummkreisel dreht sich langsamer als Sigmar Gabriel", sagte Strobl dem "Mannheimer Morgen" (Dienstag).

Alle demokratischen Parteien hätten Stimmen an die AFD verloren. Dass die Bundes-SPD die von ihr mitregierten Bundesländer nicht zu einer Zustimmung der Ausweisung der Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer bewegt habe, wirke hier alles andere als vertrauensbildend. "Die Wahl in Mecklenburg-Vorpommern hat gezeigt: Die Menschen, die die AFD gewählt haben, haben dies nicht aus Überzeugung getan. Die Stimmen für die AFD waren Stimmen des Protests." Auch der unionsinterne Streit sei hier nicht hilfreich gewesen. "Nichts schadet CDU und CSU so sehr wie ein Streit unter den Unionsschwestern", sagte Strobl weiter. (mis)