Symbolkraft für Rechtsradikale

Mannheim. Sein Ziel ist die Vorherrschaft der "weißen Rasse", seine Methoden zum Teil gewalttätig: In den USA war der Ku-Klux-Klan (KKK) in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts für Morde an Schwarzen, Juden und Angehörigen anderer Minderheiten verantwortlich, noch heute sollen verschiedenen Klan-Gruppen in Amerika insgesamt mindestens 5000 Menschen angehören. Aber auch in Deutschland gibt es Anhänger der rassistischen Ideologie.

Vier Gruppen, die sich dem Ku-Klux-Klan zuordnen, sind den Behörden hierzulande bekannt. Das geht aus einer Anfrage hervor, die Abgeordnete der Linken im vergangenen Jahr an die Bundesregierung gestellt haben. Wo genau diese Gruppen wirken - dazu macht der Verfassungsschutz keine Angaben.

Polizisten als Mitglieder

Viel Bürokratie bei NSU-Ermittlungen Im NSU-Untersuchungsausschuss hat der ehemalige Leiter der Staatsschutzabteilung im Landeskriminalamt Kritik an der Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt geäußert. Die Anforderung von Akten für Ermittlungen des NSU-Unterstützerumfeldes sei zeitaufwendig und nicht immer erfolgreich gewesen, sagte der Zeuge gestern in Stuttgart. Die Untersuchung zum Umfeld des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) habe letztlich das Ergebnis gebracht, dass die Verdächtigen Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe Kontakte nach Baden-Württemberg pflegten. Hinweise auf weitere Straftaten des NSU im Südwesten, auf Unterstützer oder rechtsextreme Zellen hätten sich aber nicht ergeben, sagte der Zeuge. Die Rechtsterroristen des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) sind nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft für zehn Morde zwischen 2000 und 2007 verantwortlich, darunter an der Polizistin Michèle Kiesewetter in Heilbronn. dpa Der Klan Der erste Ku-Klux-Klan (KKK) wurde 1865 in den amerikanischen Südstaaten gegründet. Die Mitglieder richteten sich gegen die Gleichbehandlung von Schwarzen. Die Herkunft des Namens ist nicht zweifelsfrei geklärt. Womöglich geht er auf das griechische Wort "kyklus" (Kreis) zurück. In den 1920er und 1930er Jahren wurde der Klan in den USA eine Massenbewegung mit zwischenzeitlich mehr als vier Millionen Mitgliedern. Sie richteten sich gegen Juden, teils auch gegen Katholiken, vor allem aber gegen dunkelhäutige Amerikaner. Mit Gewalt, auch mit Morden, versuchten KKK-Mitglieder, ganze Bevölkerungsgruppen einzuschüchtern. Die gemeinnützige Organisation "Southern Poverty Law Centre" schätzt, dass aktuell zwischen 5000 und 8000 Menschen in den USA Anhänger des KKK sind. fab

Für Schlagzeilen hat der Ku-Klux-Klan vor allem in Baden-Württemberg gesorgt. 2001 und 2002 waren zwei Polizisten im Land Mitglieder einer KKK-Gruppe. Einer von ihnen war der Vorgesetzte von Michèle Kiesewetter - jener Polizistin, die 2007 mutmaßlich von den Terroristen des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) in Heilbronn erschossen wurde. Der erste NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags beschäftigte sich mit dem KKK, auch für den derzeit tagenden Untersuchungsausschuss ist er Thema.

Hinweise, dass der Klan Einfluss auf die Ermordung der Polizistin hatte, haben die Abgeordneten nicht gefunden. Aber allein der Umstand, dass gegen die beiden Polizisten erst 2005 disziplinarische Maßnahmen eingeleitet wurden und beide noch im Dienst sind, ist für den Ausschussvorsitzenden Wolfgang Drexler (SPD) eine "Katastrophe". "Die Art, wie der Vorgang aufgearbeitet worden ist, ist nicht akzeptabel", sagt er dieser Zeitung.

Eine zentrale Rolle spielte der mutmaßliche V-Mann des Verfassungsschutzes Achim Schmid, der inzwischen in den USA lebt. Er soll 2000 in Schwäbisch Hall die KKK-Gruppe gegründet haben, der auch Kiesewetters Vorgesetzter angehörte. Und Schmid brüstete sich in einer ZDF-Dokumentation damit, dass bis zu 20 Polizeibeamte Kontakt zum KKK hatten. Deshalb wolle der Ausschuss Schmid ebenfalls gerne vernehmen, erklärt Drexler - um herauszufinden, ob an der Behauptung etwas dran sein könnte. Hinweise, dass auch heute noch Ku-Klux-Klan-Gruppen in Baden-Württemberg aktiv sind, gibt es laut Drexler nicht. "Aber ausschließen können wir es auch nicht." In Rheinland-Pfalz liegen keine Erkenntnisse zu Aktivitäten des KKK vor, heißt es auf Anfrage beim Landesinnenministerium. Das hessische Landeskriminalamt teilt dagegen mit, 2015 sei bei einer Verkehrskontrolle in Rheinland-Pfalz eine Person aus Hessen aufgefallen, die einen "Mitgliedsausweis" einer KKK-Gruppe bei sich trug. Die Bundesregierung ordnet den Klan innerhalb der rechtsextremen Szene als "Randphänomen" ein. Die Linken-Abgeordnete Martina Renner, die die Anfrage federführend gestellt hatte, hält ihn trotzdem für gefährlich: "Auch wenn die Rituale bizarr anmuten, darf das nicht über die Gefahr hinwegtäuschen, die von der Ideologie der weißen Überlegenheit ausgeht." Dass der KKK in der Neonazi-Szene der 90er Jahre und bei teils schweren Gewalttaten eine Rolle spielte, zeige das eindrücklich.

68 Straftaten seit 2001

Laut Bundesregierung gab es seit 2001 bundesweit 68 Straftaten mit Bezügen zum KKK. In den meisten Fällen verwendeten die Beschuldigten Zeichen verfassungswidriger Organisationen. Klan-Symbole faszinieren auch deutsche Rechtsextreme. Im Mai 2016 berichtete die "Berliner Morgenpost" von einem Vorfall in Mecklenburg-Vorpommern: Dort waren acht Unbekannte in KKK-Kutten über das Gelände einer Flüchtlingsunterkunft in der Gemeinde Löcknitz marschiert. Der frühere Radio- und TV-Moderator Elmar Hörig bediente sich im vergangenen Dezember ebenfalls der Symbolik: Über den Kurznachrichtendienst Twitter verbreitete er ein Foto von zwei Nikoläusen mit Klan-Hauben, davor ein geköpfter Schokoladennikolaus.

Der Rechtsextremismus-Experte Bernd Wagner schätzt die Bedeutung der KKK-Gruppen für die gesamte rechte Szene in Deutschland eher als "marginal" ein. Allerdings gebe es klare ideologische Bezüge zwischen Extremisten beider Länder. Deutsche Neonazis bedienten sich vor allem immer wieder an der KKK-Symbolik, so Wagner: weiße Kutten, Blutstropfen, brennende Kreuze, die US-Südstaatenflagge.