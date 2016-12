Terrorkampf statt Jagd nach Einbrechern

Stuttgart. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fürchtet wegen der Belastung durch den Kampf gegen den Terrorismus Engpässe. Der baden-württembergische GdP-Vorsitzende Hans-Jürgen Kirstein schlägt daher vor, Beamten von der Bekämpfung des Wohnungseinbruchs abzuziehen.

Herr Kirstein, nach dem Anschlag von Berlin wurde das Vokabular "Krieg" ins Spiel gebracht. Würden Sie den Begriff übernehmen?

Hans-Jürgen Kirstein: Nein, von Krieg würde ich nicht sprechen. Die Bedrohung durch den Terrorismus haben wir ja schon länger auf dem Plan. Für Krieg wäre zudem die Bundeswehr zuständig. Ich bin grundsätzlich dagegen, sie im Inneren einzusetzen.

Hans-Jürgen Kirstein ist Landesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft (GdP) in Baden-Württemberg. Der 52-Jährige ist verheiratet, hat drei erwachsene Kinder und lebt in Tettnang am Bodensee.

Welche kurzfristigen Maßnahmen schlagen Sie nach dem furchtbaren Anschlag von Berlin vor?

Kirstein: Es wäre sicher sinnvoll, die Sicherheitsvorkehrungen rund um die anstehenden Gottesdienste zu verstärken. Natürlich kann die Polizei bei der Masse an Gottesdiensten nicht überall sein. Aber an den Kirchen, in deren Umfeld sich erfahrungsgemäß bestimmte Brennpunkte befinden, sollte die Präsenz erhöht werden.

Sind Sie dafür, als Sicherheitsgründen jetzt einige Großveranstaltungen wie Weihnachtsmärkte zu schließen?

Kirstein: Nein, das wäre das falsche Signal. Wenn wir jetzt die Weihnachtsmärkte in den letzten Tagen vor Heiligabend ausfallen lassen würden, geben wir denjenigen recht, die solche Anschläge verüben. Zudem: Würden wir so vorgehen, müssten wir auch Großveranstaltungen wie Fußballspiele in nächster Zeit ausfallen lassen. Dann wäre der Aufschrei aber groß.

Eine bessere Bewaffnung oder mehr Barrieren rund um Veranstaltungen - was halten Sie davon?

Kirstein: An der Bewaffnung der Polizei in Baden-Württemberg muss Stand heute nichts verbessert werden. Sie ist ausreichend. Sicher ist es sinnvoll, Poller und andere Barrieren aufzubauen. Dies sollte jedoch nicht auch noch Aufgabe der Polizei sein.

Die Polizei im Südwesten wird auf Weihnachtsmärkten und an Silvestern verstärkt präsent sein. Ist das überhaupt mit dem Personal noch leistbar?

Kirstein: Eigentlich nicht, wir schieben schon jetzt in Baden-Württemberg weit über eine Million Überstunden vor uns her. Es wird jetzt geboten sein, Prioritäten zu setzen. So wäre es sicher sinnvoll, die Streifen beim Wohnungseinbruch zurückzufahren, damit genügend Personal für die Weihnachtsmärkte, Gottesdienste und Silvester vorhanden ist. Zudem haben die meisten Menschen ja zwischen den Jahren frei und sind zuhause. Dann wird auch weniger eingebrochen. Zudem sollten die Überstunden auch auf Industrieniveau bezahlt werden.

Trotzdem leidet die Polizei aktuell unter Personalmangel, wenn der Bedarf hochgefahren wird.

Kirstein: Ja, das stimmt. Nach dem Anschlag in Berlin haben sich auch Polizeikollegen freiwillig zum Einsatz gemeldet, die eigentlich frei hatten. Das zeigt das hohe Verantwortungsbewusstsein der Beamten. Die politisch Verantwortlichen sollten sich vielleicht überlegen, gerade solchen Kollegen für ihren Einsatz über die Feiertage einen Sonderzuschlag zu bezahlen.

Müssen mit Blick auf die Fahndung nach Tätern die Hürden für die polizeiliche Überwachung von Telefonen und Nachrichtendiensten wie Whatsapp heruntergesetzt werden?

Kirstein: Das wäre sicherlich zu überlegen. Vielleicht ist die Bevölkerung inzwischen offener für Überwachungsmethoden und erkennt, dass nicht die Polizisten die Bösen sind. Natürlich müssen weitergehende Kompetenzen der Polizei bei der Überwachung von Kommunikationsmitteln rechtsstaatlich erst geprüft werden.