Die Bayern wissen womöglich mehr über den thailändischen Thronfolger als dessen Landsleute in Südostasien. Vajiralongkorn lebt seit Jahren zeitweise in München. Darüber zu berichten ist in seiner Heimat allerdings tabu, ebenso, dass der elfjährige Sohn in Bayern zur Schule geht. Überhaupt ist der 64-jährige Sohn des verstorbenen Königs Bhumibol in seinem Heimatland ein ziemliches Geheimnis. Bekannt ist eigentlich nur, dass er mit 13 Jahren nach Großbritannien auf die Schule geschickt wurde und danach nach Australien. Die Militärregierung hat nun die Thronfolge eingeleitet. Die gesetzgebende Versammlung lud den Kronprinz gestern formell ein, neuer König zu werden. Mit der Annahme der Einladung wäre er das auch. dpa