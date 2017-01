„Trifft uns im Herzen“

Mannheim. Auch in der Rhein-Neckar-Region löst der Anschlag in Istanbul Betroffenheit aus.

Cem Yalcinkaya, Migrationsbeirat Mannheim: Noch vor wenigen Wochen saß Cem Yalcinkaya in einer Bar in Istanbul - nicht weit weg vom Ort des Anschlags. Er ist schockiert von der Brutalität. "Sie trifft Menschen, die gemeinsam gefeiert haben", sagt Yalcinkaya.

Bilal Dönmez, Vorstandsvorsitzender der Yavuz-Sultan-Selim Moschee: "Wir sind sehr, sehr traurig. Ich kann so etwas nicht begreifen. Wir sind doch alles nur Menschen und wollen friedlich miteinander sein", sagt Bilal Dönmez auf Anfrage dieser Zeitung. Dönmez hatte zusammen mit seiner Familie in der Silversternacht ferngesehen, als ihn die Terror-Nachricht aus Istanbul erreichte. Der Vorsitzende der Mannheimer Moschee-Gemeinde sieht vor allem auch für die Jugend eine große Herausforderung: "Unsere jungen Leute aller Nationen müssen enger zusammenarbeiten, damit so etwas gar nicht erst als Gedanke entstehen und reifen kann."

Anschläge des vergangenen Monats Der Angriff in der Silvesternacht reiht sich ein in eine Serie verheerender Anschläge in der Türkei ein. Allein im Dezember gab es mehrer Terrorakte. So starben bei einem Doppelanschlag im Istanbuler Stadtteil Besiktas nahe einem Fußballstadion am 10. Dezember mindestens 45 Menschen, überwiegend Polizisten. Zu den Anschlägen bekennt sich die TAK, eine Splittergruppe der kurdischen Arbeiterpartei PKK. Eine Woche später kamen in der zentraltürkischen Stadt Kayseri bei einem Selbstmordanschlag mindestens 13 Soldaten ums Leben. Am 19. Dezember wurde der russische Botschafter Andrej Karlow in Ankara von einem türkischen Polizisten niedergeschossen. dpa

Talat Kamran, Leiter des Mannheimer Instituts für Integration und interreligiösen Dialog: "Als ich von dem Anschlag erfahren habe, war das ein Schock", berichtet Talat Kamran. Er habe nicht erwartet, dass ein Lokal wie das Reina attackiert werde. "Die Tat zeigt sehr deutlich: Terrorismus kennt keine Gnade. Er will die Türkei im Herzen treffen und große Angst hervorrufen." Und er kenne auch keine Grenzen: "Ob religiös oder nicht, jeder kann jederzeit getroffen werden."

Simone Sohl, freie Journalistin aus Mannheim, die im Sommer 2015 in Istanbul gelebt hat: "Das Reina ist vergleichbar mit dem Nobelclub P 1 in München. Es ist ein Stück weit Symbol für den europäischen Teil Istanbuls, es versinnbildlicht die westliche Partykultur", sagt Simone Sohl. Trotz der jüngsten Anschläge plant sie, bald wieder nach Istanbul zu fliegen. "Wir sollten die vielen weltoffenen und toleranten Menschen in dieser wunderbaren Stadt nicht alleine lassen." akj/jung/lü/mad