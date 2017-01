Trump bricht Herzen per Dekret

In den USA nicht willkommen: Demonstranten protestieren auf Flughäfen, wie hier in Seattle, gegen die von Donald Trump verhängten Einreisebeschränkungen.

Washington. Am Tag der Amtseinführung Donald Trumps als 45. US-Präsident gab es für Hameed Khalid Darweesh (53) und seine Familie etwas zu feiern. Überglücklich hielt der langjährige Übersetzer der US-Streitkräfte in Irak das sehnlichst erwartete Schreiben mit dem "Special Immigrant Visa" (Sonder-Visum) in den Händen, das er eben aus dem Postkasten gefischt hatte. Die Darweeshs buchten umgehend einen Flug in das Land ihrer Träume, für das Hameed über mehr als ein Jahrzehnt alles riskiert hatte.

Als die Familie am Freitagabend auf dem Flughafen JFK in New York landete, erwartete sie eine böse Überraschung. Während seine Frau und drei Kinder passieren konnten, verweigerten die Grenzbeamten Hameed die Einreise. Auf die Frage, warum er trotz gültigen Visums das Land nicht betreten dürfe, erklärte ihm ein Grenzer: "Fragen Sie Herrn Trump".

Während Hameed und seine Familie hoch über den Wolken schwebten, hatte der neue Präsident seinen Einreise- und Einwanderungsstopp für Personen aus Irak, Syrien, Iran, Sudan, Libyen, Somalia und Jemen unterzeichnet. Das Heimatschutzministerium wies die zuständigen Grenzbeamten der "Border Patrol" an, den Exekutivbefehl umgehend auszuführen. Daraus resultierten Chaos auf den Flughäfen, spontane Proteste und Klagen gegen das Dekret, das viele Experten für verfassungswidrig halten. Wie sich bald herausstellte, war Hameed nicht allein.

Kritik von Facebook und Google Das vom US-Präsidenten Donald Trump erlassene Einreiseverbot für Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern hat auch in der Wirtschaft für Unverständnis gesorgt. "Wie viele von euch bin ich besorgt über die Folgen der letzten Executive Orders, die Präsident Trump unterschrieben hat", schrieb Mark Zuckerberg auf seiner Facebook-Seite. Er forderte, dass Amerika seine Türen "für Flüchtlinge und jene, die Hilfe brauchen", offen hält. Hätten die USA vor ein paar Jahrzehnten Flüchtlinge abgewiesen, wäre auch die Familie seiner Ehefrau Priscilla heute nicht hier, sagte der Facebook-Gründer. Google-Chef Sundar Pichai schrieb in einer E-Mail an seine Mitarbeiter, dass mindestens 187 Google-Angestellte von dem Einreiseverbot für Bürger aus dem Irak, Syrien, Libyen, Somalia, dem Jemen, dem Sudan und Iran betroffen seien. "Es tut weh, den persönlichen Schaden zu sehen, den dieses Dekret für unsere Kollegen verursacht", schrieb Pichai. In der Region hielten sich die Unternehmen noch zurück. Der Weinheimer Freudenberg-Konzern, dessen Chef Mohsen Sohi iranische Wurzeln hat, aber mittlerweile amerikanischer Staatsbürger ist, teilte gestern lediglich mit, dass man zunächst die Details der rechtlichen Bestimmungen abwarten wolle, ehe man die Auswirkungen beurteile. Freudenberg beschäftigt über 7000 Mitarbeiter in den USA. mk [mehr...] Die Gerichtsentscheidung Wer gegenwärtig unter der Rechtslage des Dekrets festgehalten wird, darf zunächst nicht mehr in sein Ursprungsland zurückgeschickt werden. Trumps Dekret ist in Teilen eingefroren. Die Richterin hat die Regierung in Washington angewiesen, eine Liste aller Festgehaltenen zu veröffentlichen. Vermutlich sind es etwa 200 Menschen. Weiterhin Bestand hat der Teil des Dekrets, der Ankünfte aus bestimmten Ländern für einen zunächst befristeten Zeitraum verbietet. dpa

Proteste an US-Flughäfen

Nach Angaben des US-Heimatschutzministeriums waren mindestens 375 Reisende betroffen. Das Dekret Trumps ist so weit gefasst, dass die Inhaber von zwei Pässen, Besitzer einer Greencard und Personen mit gültigen Einreisevisa nicht mehr ins Land kommen. Spontan strömten in New York, Washington, San Francisco und anderen Städten tausende Menschen zu den Flughäfen, um gegen die aus ihrer Sicht "unamerikanischen" Maßnahmen zu demonstrieren. Hunderte Anwälte eilten ebenfalls zu den Terminals, um kostenlos und freiwillig ihre Dienste anzubieten. Kurz vor 21 Uhr Ortszeit brach Jubel bei den Demonstranten aus. Eine Bundesrichterin in Brooklyn hatte gerade wesentliche Teile des Exekutivbefehls USA-weit per einstweiliger Verfügung auf Eis gelegt. "SIEG!!!", twitterte die Bürgerrechts-Organisation ACLU, die zusammen mit anderen Gruppen geklagt hatte.

Merkel kritisiert Entscheidung

Derweil reagieren Politiker aus dem In- und Ausland auf den Muslim-Bann. Darunter auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die US-Präsident Trump in einem Telefonat vom Samstag ihr Unbehagen deutlich machte. Der renommierte Terror-Abwehrexperte Peter Bergen wies darauf hin, dass nicht eine Person, die am 11. September oder danach einen Anschlag in den USA verübte, als Flüchtling in den USA lebte oder aus Syrien kam. Andere wiesen darauf hin, dass Trump Länder ausgelassen habe, in denen er Hotels besitze oder Geschäftsinteressen verfolge.

Als Hameed Darweesh nach dem Richterspruch und dem Einsatz der New Yorker Kongressabgeordneten Jerrold Nadler und Nydia M. Velázquez die Grenzkontrollen passieren durfte, zeigte er sich überwältigt von der Unterstützung durch die Demonstranten und Anwälte. "Amerika ist das beste Land und hat die besten Menschen der Welt."