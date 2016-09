„Trump greift die Angst auf“

Eine Bar in New York: Die einen schauen das Polit-Duell, die anderen interessieren sich mehr für Sport.

Mannheim. Wenn die USA wählen, läuft das anders als in Deutschland: Dort stehen Kandidaten und nicht Parteien zur Wahl, erklärt Politologe Marc Debus im Interview mit dieser Zeitung.

Herr Debus, worauf legen die Deutschen in einem TV-Duell im Gegensatz zu den Amerikanern besonderen Wert?

Marc Debus: Es erscheint sinnvoll, anzunehmen, dass sich die Wähler da grundsätzlich nicht unterscheiden. Wähler wollen wissen, welche Themen für die Kandidaten jeweils wichtig sind, wie sie persönlich auftreten, welche Eigenschaften man erkennen kann anhand ihres Verhaltens innerhalb der Debatten und ob sie kompetent wirken oder nicht. Ein großer Unterschied ist, dass in den USA einzelne Kandidaten zur Wahl stehen und bei uns vor allem von Parteien aufgestellte Listen. Daher könnte man argumentieren, dass TV-Debatten in Deutschland keine so große Rolle spielen wie in den Vereinigten Staaten.

Marc Debus 1978 geboren, studierte Marc Debus (Bild) in Marburg und Mannheim. Promotion 2006 in Konstanz in Politischen Wissenschaften. Seit Anfang 2014 Leiter des Arbeitsbereichs "Politische Systeme Europas und ihre Integration" am Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES).

Werden die Kandidaten deshalb in fast jedem Duell in den USA direkt persönlich?

Debus: Das ist sicherlich ein Grund. Dort ist es eben eine Persönlichkeitswahl, und bei uns entscheidet sich der Bürger bei Bundestagswahlen mit der Zweitstimme für eine Partei. Bei der Bundestagswahl im Jahr 2013 fand sich auf den Stimmzetteln nirgends Angela Merkel oder Peer Steinbrück explizit in ihrer Funktion als Kanzlerkandidat/in von Union beziehungsweise SPD.

Wie ist Trump so weit gekommen?

Debus: Er profitiert in den USA zum einen von der Abneigung vieler Bürger gegen die Zentralregierung. Ihr werfen viele Bürger vor, sie wisse nicht, wo den "normalen Bürger" der Schuh drückt. Die Regierung in Washington sei einfach zu weit weg von den Interessen der Menschen. Da Trump ein "Außenseiter" in der Politik ist oder als solcher gilt, sympathisieren viele mit ihm.

Was unterscheidet ihn von Clinton?

Debus: Er ist kein Berufspolitiker wie Hillary Clinton, sondern ein Geschäftsmann, der Seiteneinsteiger ist. Mit seinen Positionen in den Bereichen Immigration und Wirtschaft hofft vor allem die "weiße" Arbeiter- und Mittelschicht auf mehr Sicherheit. In dieser Gruppe haben viele Menschen Angst vor dem sozialen Abstieg. Sie fühlen sich bedroht von der Globalisierung und der Einwanderung. Da stößt Trump natürlich mit seinen Positionen auf offene Türen.

Hätte Trump auch in Deutschland eine Chance?

Debus: Ich weiß nicht, ob der Stil von Trump bei uns so wirken würde. Er wird in Deutschland nicht als ein seriös auftretender Politiker angesehen. Die Ergebnisse des Politbarometers der Forschungsgruppe Wahlen von letzter Woche haben gezeigt, dass eine überwältigende Mehrheit der Deutschen sich Trump nicht als Präsident wünscht. Außerdem müsste es eine Partei geben, die ihn als Spitzenkandidat aufstellen würde. Das ist schon schwieriger als in den USA, wo das Vorwahlsystem den Einfluss der Parteispitze auf die Kandidatennominierung verringert.

Kann man einen Vergleich ziehen zwischen der AfD-Politik und Trump?

Debus: In vielen westeuropäischen Staaten gibt es rechtspopulistische Kräfte, deren Erfolg darauf basiert, dass sich viele Bürger von den etablierten Parteien entfremdet haben - und sich von deren Kandidaten nicht mehr repräsentiert fühlen. Trump ist zwar Kandidat der Republikaner, aber er ist nicht Teil ihrer Parteielite. Er ist ein Außenseiter - auch innerhalb der Republikanischen Partei. Eine Gemeinsamkeit vieler rechtspopulistischer Parteien in ganz Europa ist, die Menschen aufzufangen, die sich auf der "Verliererseite" sehen. Sich als Außenseiter gebende Parteien haben dort gute Chancen.

Wieso sind so viele populistische Parteien gerade so im Auftrieb?

Debus: Wir nehmen das in Deutschland erst seit kurzem wahr. Eigentlich haben wir diesen Trend in vielen europäischen Staaten schon seit Jahrzehnten. In Italien, Frankreich und Österreich agieren diese Parteien schon seit langem und sind bei Wahlen sehr erfolgreich. Deutschland war da lange Zeit ein unbeschriebenes Blatt, bis auf kurzfristige Erfolge von NPD, Republikanern oder DVU.

Wieso ändert sich das jetzt?

Debus: Die Union ist in den letzten Jahren programmatisch in die Mitte gerückt. In der sich daraus ergebenden Lücke ergab sich Raum für die AfD. Der Flüchtlingsstrom nutzte ihr dann noch als Thema, weil die anderen Parteien dies zunächst nicht genügend aufgegriffen hatten.

Was würde ein Trump-Sieg für Deutschland bedeuten?

Debus: Der Politik-Stil würde sich vermutlich ändern, und die Außen- und Verteidigungspolitik würden sich wohl anders gestalten. Änderungen gäbe es sicher auch in den Wirtschaft- und Handelsbeziehungen. Allerdings haben die USA einen starken Kongress. Dieser kann maßgeblichen Einfluss auf die Politik der Regierung nehmen, so dass ein kompletter Richtungswechsel nicht zu erwarten wäre.