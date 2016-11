„Donald Trump ist unberechenbar“

Der Heidelberger USA-Experte Martin Thunert kann sich vorstellen, dass Donald Trump als Präsident an seinem Amt wächst. Wie zum Beispiel der frühere amerikanische Präsident Ronald Reagan.

Herr Thunert, jetzt ist es doch passiert. Hand aufs Herz: Hätten Sie es für möglich gehalten, dass Donald Trump der 45. amerikanische US-Präsident wird?

Martin Thunert: Ich war bis Mittwoch in den USA. Als die E-Mail-Affäre wieder hochkochte, hat mir mein Bauchgefühl gesagt: Da kann noch etwas passieren. Aber als Wissenschaftler muss man sich auch auf die Zahlen verlassen können. Bisher galten die US-Wahlforscher als sehr professionell. Deshalb habe ich mir gedacht: Es wird für Trump nicht reichen, zumal das FBI ja Hillary Clinton entlastet hat. Ich hätte mir jedenfalls nicht vorstellen können, dass er sogar so klar gewinnt.

Was erwartet uns jetzt?

Thunert: Trump hat nicht nur einen großen Sieg erzielt, sondern auch die republikanischen Senatoren, die um ihre Sitze bangten, mit hochgerissen. Das gibt ihm eine gute Verhandlungsposition. Seine erste Rede lässt jedenfalls vermuten, dass er sich nicht an seinen Gegnern rächt, sondern sich eher großzügig zeigt.

Welche Prioritäten muss Trump jetzt setzen?

Thunert: Der größte Druck, der auf ihm lastet, ist, dass er jetzt erst einmal die neuen Wähler im Industriegürtel bei der Stange halten muss.

Pennsylvania, Ohio, Michigan und Wisconsin haben früher immer die Demokraten gewählt. Ohne diese Stimmen hätte es ihm nicht für den Sieg gereicht.

Thunert: Richtig. Diesen Wählern muss er jetzt etwas liefern, denn sie wollen ihre Jobs behalten oder neue bekommen. Ich sehe Probleme, wenn Trump jetzt Handelsabkommen aufkündigt und einen protektionistischen Kurs fährt. Er will sich ja die amerikanischen Unternehmen vorknöpfen und ihnen sagen: Wenn ihr Arbeitsplätze ins Ausland verlagert und glaubt, ihr könntet dann die Waren zollfrei reimportieren, habt ihr euch getäuscht.

Trump gilt ja als ein Narzisst, der Andersdenkende verachtet. Glauben Sie, dass er als Präsident auf seine Berater hören wird?

Thunert: Ich hoffe, dass er wie andere vor ihm an seinem Amt wächst.

Worauf basiert diese Hoffnung?

Thunert: Donald Trump ist ein Unterhaltungsprofi, der jahrelang eine erfolgreiche Reality-Serie gemacht hat. Er ist kein Schauspieler . . .

. . . wie der frühere US-Präsident Ronald Reagan . . .

Thunert: . . . aber die Rolle des Wahlkämpfers hat er knallhart gespielt. Es war für ihn viel schwieriger, weil er keinen Apparat wie Hillary Clinton hatte und deshalb seine Kampagne relativ unprofessionell war. Seine erste Rede könnte darauf hinweisen, dass er erkannt hat: Jetzt muss ich in den Präsidentenmodus umschalten.

Meinen Sie, dass er sich da an Reagan orientieren wird?

Thunert: Ich kann mir tatsächlich gut vorstellen, dass sich Trump Ronald Reagan zum Vorbild nimmt. Das haben auch schon seine Berater angedeutet. Reagan hat sich nie für Details interessiert. Trump wird sich womöglich wenig ins Tagesgeschäft einmischen, sondern die große Linie vorgeben. Das wäre zumindest das optimistische Szenario.

Manche sehen in ihm den gefährlichsten Mann der Welt.

Thunert: Abwarten. Natürlich ist Trump als Person unberechenbar, weshalb von ihm ja auch eine gewisse Faszination ausgeht. Das Unberechenbare mögen die Diplomaten aber überhaupt nicht. Wohin die Reise wirklich gehen könnte, werden wir erst im Januar oder Februar wissen. Dann hält Trump seine Rede an die Nation. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass das alles für die EU oder Deutschland konfliktfrei ablaufen wird.

Inwiefern?

Thunert: Trump wird eine stärkere Lastenverteilung bei den Verteidigungsausgaben der Nato einfordern, möglicherweise auch wieder Foltermethoden einführen. Spannend bleibt, wie er mit der Terrororganisation Islamischer Staat umgehen wird. Er wird aber bestimmt nicht die US-Armee zu jedem Krisenherd der Welt schicken. Er hat da eher eine isolationistische Haltung.

Hillary Clinton hat es schon wieder nicht geschafft. Warum kann in den USA ein Schwarzer Präsident werden, aber keine Frau? Wenn ich ein Feminist wäre, würde ich sagen: Die weißen Männer sind daran schuld.

Thunert: Und was ist mit den weißen Frauen? Selbst die mit College-Abschluss haben sich nicht so stark von ihm abgewendet und Clinton gewählt. Ein Grund für ihre Niederlage liegt darin, dass es ihr nicht gelungen ist, ihre Anhänger wie erwartet zu mobilisieren. Das hat sie nicht einmal bei den Frauen über 40 und 50 geschafft. Die hätten sich doch für Hillary Clinton zerreißen müssen. Dass sie verloren hat, liegt nicht an ihrem Geschlecht.

Sondern?

Thunert: Sie hat einfach zu viel miteinander vermischt. Sie war Außenministerin, Promoterin ihrer eigenen Stiftung. Und sie hat gerne viel Geld als Rednerin verdient. Das hat sie zu viel Glaubwürdigkeit gekostet. (Von unserem Redaktionsmitglied Walter Serif)