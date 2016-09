Trump will Verdächtigen-Profile

Khan R. arbeitete in diesem Schnellimbiss, der seiner Familie gehört. © dpa

Washington. Der mutmaßliche Bombenleger von New York und New Jersey hatte keine Verbindungen zu einer Terrorzelle: Das ist die beste vorläufige Erkenntnis, zu der US-Ermittler nach seiner Festnahme kommen.

Die Verfolgungsjagd endet in einem regenfeuchten Kneipeneingang in Linden, New Jersey: Nachdem ein Geschäftsmann einen schlafenden Landstreicher gemeldet hat, erkennt ein Beamter Ahmad Khan R. (28), den Sicherheitskräfte suchen. R. verletzt zwei Polizisten, bevor er festgenommen wird, an Schultern und Bein getroffen. Bill Sweeney von der Bundespolizei FBI nimmt der Bevölkerung ihre Hauptsorge, als er sagt: "Ich habe keinen Hinweis darauf, dass in der Region oder der Stadt eine Zelle operiert." Die Untersuchungen sind aber noch nicht abgeschlossen, das Motiv ist offen.

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump forderte, den Islamischen Staat (IS) "in Grund und Boden" zu bomben und in der Heimat "Profile von Leuten zu erstellen, die verdächtig aussehen könnten". Er ist bislang nicht von seiner Forderung abgerückt, Muslimen die Einreise in die USA zu verweigern. Seine demokratische Konkurrentin Hillary Clinton sagte, solche Äußerungen würden vom IS als Propagandamaterial verwendet.

Das Hauptaugenmerk ruht nun auf dem Verdächtigen und seiner Familie. Neben einer nicht explodierten Drucktopfbombe in New York war am Samstag ein Zettel gefunden worden, der Bezug auf frühere Anschläge nehmen soll. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass R. den Behörden bislang aufgefallen war.

Der 28-Jährige wurde 1988 in Afghanistan geboren und reiste inoffiziellen Berichten zufolge 1995 in die USA ein, mehrere Jahre, nachdem sein Vater dort Asyl beantragt hatte. 2011 erhielt der Sohn die US-Staatsbürgerschaft und soll Wochen in Pakistan und Afghanistan verbracht haben, wo er eine Pakistanerin heiratete.

R.s Familie betreibt seit 2002 in Elizabeth (New Jersey) ein Fast-Food-Restaurant, das 2005 zumindest einmal kurz vor der Pleite stand. Freunde und Nachbarn sagten Reportern, die Familie habe gut integriert gewirkt. Ein ortsansässiger Friseur sagte allerdings auch: "Sie waren zornig. Sie waren Außenseiter."

In den vergangenen fünf Jahren soll R. mehrfach an den Hindukusch gereist sein, 2013 für beinahe ein Jahr. Manche Mitbürger glauben, den Rückkehrer danach religiöser erlebt zu haben. "Ich höre, dass seine Reisen nach Afghanistan ihn verändert haben", sagte auch der Vorsitzende des Heimatschutz-Ausschusses im Repräsentantenhaus, Peter King. Der Republikaner erklärte zudem, es gebe Hinweise auf häusliche Gewalt in der Familie. Bislang war lediglich ein jahrelanger Rechtsstreit zwischen dem Restaurant und der Verwaltung der Stadt Elizabeth bekannt gewesen. Die Stadt hatte versucht, auf Beschwerden wegen nachts lärmender Kundschaft zu reagieren. Die Familie hatte sich in der Folge wegen diskriminierender Behandlung durch Polizisten beklagt. Nach der Explosion zweier Sprengsätze in New Jersey und New York hatten die Sicherheitskräfte am späten Samstag (Ortszeit) zunächst noch keinen Zusammenhang zwischen ihnen gesehen. In Manhattan waren 29 Menschen verletzt worden. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio hatte gezögert, von Terrorismus zu sprechen. Doch zusätzliche Bombenfunde, Ähnlichkeiten in der Bauart, Überwachungsaufnahmen und Fingerabdrücke führten die Ermittler schnell auf die Spur von Ahmad Khan R.

Anderer Angreifer erschossen

Als "normalen Jungen" bezeichnen Freunde auch den 20-jährigen Dahir A., der am Samstag in St. Cloud im Bundesstaat Minnesota neun Menschen mit einem Messer verletzte, bevor er von einem Polizisten erschossen wurde. Der somalischstämmige junge Mann war seit Kleinkindtagen in den USA und studierte an einer Universität.

Während seines Angriffs soll er von Allah gesprochen und mindestens eine Person gefragt haben, ob sie Muslim sei. Der Islamische Staat hat behauptet, A. sei ein "Soldat" des Terrorgebildes, doch Sicherheitsbehörden sehen noch keine direkte Verbindung.