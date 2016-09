Ultimativer Denkzettel für die Flüchtlingspolitik

Anhänger der SPD jubeln in Schwerin nach Bekanntgabe der ersten Prognose. © dpa

Berlin. Die CDU ist sprachlos - zumindest für einen Moment. Als im Foyer des Konrad-Adenauer-Hauses die ersten Zahlen aus Mecklenburg-Vorpommern über die Bildschirme flimmern, wird aus einer diffusen Unsicherheit schnell beklemmende Gewissheit. Im Nordosten Deutschlands ist die rechtspopulistische AfD jetzt stärker als die Partei der Kanzlerin - eine historische Schmach, die Mitglieder und Mitarbeiter in der Parteizentrale in gespenstischer Ruhe zur Kenntnis nehmen. Kein enttäuschtes Murren, kein lauter Fluch, kein trotziger Beifall, als stehe die Partei jetzt erst recht hinter ihrer Vorsitzenden: So gedemütigt wie an diesem verregneten Septemberabend wurde die CDU schon lange nicht mehr.

Mecklenburg-Vorpommern ist die politische Heimat von Angela Merkel. Hier hat die Bundeskanzlerin ihren Wahlkreis, hier hat sie noch kurz vor ihrem Abflug zum Gipfel der wichtigsten Industrienationen nach China am Samstag Wahlkampf gemacht, und deshalb ist dieses Ergebnis natürlich auch "ihr" Ergebnis - der ultimative Denkzettel für die Flüchtlingspolitik des vergangenen Jahres, wenn man so will. Drei von vier Wählern machen ihr Kreuz bei der AfD nicht, weil sie sich von ihr eine bessere Politik erwarten, sondern aus Protest gegen die etablierten Parteien. Und in Mecklenburg-Vorpommern war ein Satz auf den Kundgebungen der Rechtspopulisten in den vergangenen Wochen besonders häufig zu hören: Merkel muss weg.

Fallende Popularitätswerte

Die Frage, ob das Wahlergebnis auch Auswirkungen auf die Debatte über eine erneute Kanzlerkandidatur von Angela Merkel hat, verneint CDU-Generalsekretär Peter Tauber zwar: ,,Das sehe ich nicht." Mit jedem Monat, den die Bundestagswahl näher rückt, fallen inzwischen allerdings auch die Popularitätswerte der Kanzlerin. Dass Sozialdemokraten, Linke und Grüne an diesem Sonntag teilweise noch deutlich stärker verloren haben, ist für die Union kein Trost. ,,Es braucht Zeit, verlorenes Vertrauen wieder aufzubauen", klagt Tauber. Und diese Zeit läuft der CDU davon. In den Umfragen für die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus in zwei Wochen steht die Partei der Kanzlerin noch schlechter da - bei nur noch 17 Prozent.

Umso lauter ist der Jubel bei der Alternative für Deutschland. Der Triumph an der Küste, frohlockt Parteivize Alexander Gauland, "hat hohe Symbolkraft für die Bundestagswahl". Während die SPD sich vier Kilometer entfernt dafür feiert, dass Erwin Sellering die Staatskanzlei in Schwerin verteidigt hat, ist die Ratlosigkeit bei den Christdemokraten mit Händen zu greifen.

Maßnahmen wie die beiden Asylpakete, das Integrationsgesetz oder das entschlossenere Abschieben von abgelehnten Asylbewerbern hätte die Union den Menschen besser erklären müssen, findet Michael Grosse-Brömer. Der Geschäftsführer der Bundestagsfraktion ist einer der wenigen Spitzenpolitiker der CDU, die sich an diesem Abend überhaupt vor eine Kamera wagen. Viel mehr als ,,eine gewisse Unzufriedenheit" mit der Politik der Großen Koalition in Berlin hat er allerdings auch nicht an Erklärungsversuchen anzubieten.

Bei der SPD dagegen diagnostiziert Parteivize Ralf Stegner eine "schwere Niederlage" für die Kanzlerin, Koalitionsräson hin oder her. Auf den Tag genau vor einem Jahr hat Angela Merkel entschieden, Deutschlands Grenze für die in Ungarn festsitzenden Flüchtlinge zu öffnen und die schon auf weniger als drei Prozent gefallene AfD damit wiederbelebt, die jetzt in neun von 16 Landesparlamenten sitzt.

Änderungen in Nuancen

Wie sehr der Kanzlerin das Ergebnis aus ihrem eigenen Landesverband zu schaffen macht, zeigt auch eine kleine Nachricht am Rande des Wahlabends: Entgegen den üblichen Gepflogenheiten, nach denen sich Regierungsmitglieder auf Reisen im Ausland nicht zur deutschen Innenpolitik äußern, will die Kanzlerin sich nach Informationen der ARD noch vor ihrem Rückflug nach Deutschland aus gut 8000 Kilometern Entfernung zur Wahl in Mecklenburg-Vorpommern äußern. Korrigieren allerdings wird sie ihren Kurs, wenn überhaupt, allenfalls in Nuancen. Auch nach der Niederlage in Mecklenburg-Vorpommern, kündigt Tauber an, werde es mit der CDU keine völlige Neudefinition der Flüchtlingspolitik geben.