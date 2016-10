Unfreundlicher Empfang für Gabriel

Peking. Zwischen China und Deutschland zeichnen sich erstmals seit Jahrzehnten massive Verstimmungen ab - wegen eines Streits um die Investitionspolitik. Gestern hat das chinesische Außenministerium den deutschen Gesandten in Peking einbestellt, wie in Peking zu hören war. Chinas Regierung wolle damit ihren erheblichen Unmut über den Kurs von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) deutlich machen.

Gabriel hatte in den vergangenen Wochen versucht, Übernahmen deutscher Schlüsselunternehmen durch chinesische Firmen zu verhindern. Die deutsche Botschaft in Peking bestätigte den Vorgang nicht.

Laute Töne

Der Gesandte ist der zweite Mann der Botschaft. Ihn ins Außenministerium zu zitieren, ist zwar nicht so drastisch wie die Einbestellung des Botschafters. Im Zusammenhang einer wirtschaftspolitischen Auseinandersetzung schlägt Peking damit jedoch laute Töne an. Die Einbestellung kam nur einen Tag, bevor Gabriel zu einem mehrtägigen Besuch in China eintrifft. Die Investitionshemmnisse haben sich zuletzt als Hauptthema der Gespräche herauskristallisiert.

Deutschland und China werfen sich gegenseitig Protektionismus vor. Während China seine Industrie durch schlaue Industriepolitik seit Jahrzehnten vor Konkurrenz schützt und zugleich mit Subventionen päppelt, ist Gabriels Vorstoß zum Schutz deutscher Technik vergleichsweise neu. Chinesisch Käufer hatten zuvor in rascher Folge für Anteile an dem Roboterhersteller Kuka, dem Anlagenbauer Aixtron und dem Leuchtmittelanbieter Osram geboten. Vor seinem Besuch hatte Gabriel zudem faire Investitionsbedingungen für deutsche Unternehmen in China gefordert. Aus chinesischer Sicht kamen die plötzlichen Hindernisse für die Übernahmeversuche überraschend. Der Kauf von Unternehmen durch Ausländer war in Deutschland bisher grundsätzlich legal. Schließlich gehört Deutschland umgekehrt zu den größten Investoren weltweit.

Andere hochkarätige Zukäufe in Deutschland waren glatt durchgegangen, beispielsweise eine Beteiligung an den Hydraulikspezialisten Kion oder die Übernahme des Betonpumpenherstellers Putzmeister. Die kapitalstarken Chinesen waren hier willkommen. Die plötzliche Gegenreaktion sei unverständlich, sagte ein Sprecher des Außenministeriums. Die chinesischen Firmen hätten sich stets ans Recht gehalten.

Industrievertreter warnen nun davor, unberechenbare Barrieren zu errichten. "Wer soll denn die Kriterien für einen unliebsamen Investor bestimmen?", fragte Daimler-Chef Dieter Zetsche im "Handelsblatt". In Peking ist zudem die Sorge zu hören, dass die Bundesregierung ihre Verhandlungsposition durch Sonderregeln gegen chinesische Investoren eher schwächt als stärkt: Premier Li kann den Deutschen nun umgekehrt Protektionismus vorwerfen.

Deutsche Spitzenmanager fürchten sich dabei auch vor einer möglichen Gegenreaktion der Chinesen, die den Deutschen nun mehr Steine in den Weg legen können als bisher. Tatsächlich hat gerade die Autoindustrie trotz Milliardeninvestitionen über mehrere Jahrzehnte besonders viel Ärger - sie ist zum Technik-Transfer in Gemeinschaftsfirmen gezwungen. Derzeit folgt die nächste Stufe der Gängelei: Über ein System von Plus- und Minuspunkten will die Regierung die Anbieter zwingen, einen bestimmten Anteil an Elektroautos in China zu produzieren und zu verkaufen. Die deutschen Anbieter werden vermutlich unter den Quoten liegen - und müssen der chinesischen Konkurrenz die nötigen Pluspunkte für viel Geld abkaufen. Auch das gilt als schmerzhafte Wirtschaftshilfe für die künftige Konkurrenz auf dem Weltmarkt.