„Vernetzung ist in Notfallsituationen wichtig“

Rhein-Neckar. Nur Minuten, nachdem in Berlin ein Lkw in die Menschenmenge gerast war, wurde dort ein Sicherheitskonzept ausgelöst. Wie würde so ein Notfallplan in der Region aussehen? Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was passiert bei einem Vorfall mit vielen Verletzten?

Grundsätzlich greift dann das MANV-Konzept - die Abkürzung von "Massenanfall von Verletzten". Dafür hat der Bund zusammen mit den Ländern vier Versorgungsstufen festgelegt. Das Konzept greift nicht nur bei Terroranschlägen, sondern auch bei Seuchen oder Flugzeugabstürzen. Die vier Stufen variieren je nach Größe der Stadt. Bei der Rettungsleitstelle Rhein-Neckar würde dies wie folgt aussehen: Bei fünf bis zehn Verletzten greift Stufe eins, bei elf bis 25 Stufe zwei, Stufe drei regelt den Ablauf bei 26 bis 50 Verletzten und Stufe vier ab 50 Verletzten. "Für jede Stufe gibt es einen Alarmierungsplan", erklärt Ralf Dussinger, Leiter des Rettungsdienstes DRK Rhein-Neckar. "Bei Stufe zwei würden wir vier Rettungswagen und einen Notarzt rausschicken. Vor Ort ist zudem der organisatorische Leiter Rettungsdienst sowie der Leitende Notarzt. Sie treffen Absprachen mit Polizei und Feuerwehr, entscheiden, ob eine Patientensammelstelle eingerichtet wird oder ob noch Rettungswagen benötigt werden." Gleichzeitig werden die umliegenden Kliniken informiert - so die Universitätskliniken in Heidelberg oder Mannheim oder die Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Ludwigshafen. Diese stocken dann ihr Personal auf oder räumen Stationen frei.

Wer koordiniert bei einem Notfall was?

Das variiert je nach Vorfall - grundsätzlich ruft jede Stadt bei Gefahr ein Krisenteam zusammen. "In Mannheim würden neben dem Verwaltungs- und Führungsstab der Stadt auch Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Hilfsorganisationen, Leitstellen, Leitende Notärzte, Notärzte, Krankenhäuser sowie das Technische Hilfswerk mit im Boot sitzen", erklärt Désirée Leisner von der Pressestelle der Stadt. "Die Vernetzung ist in solchen Situationen wichtig", sagt Sandra Giertzsche, Pressesprecherin beim Polizeipräsidium Rheinland-Pfalz. "Wir haben dann Verbindungsbeamte im Einsatz. So würde bei uns jemand von der Feuerwehr sitzen, der Informationen an seine Kollegen weitergibt."

Wie wird die Bevölkerung gewarnt?

Über alle Kanäle. In Mannheim wären dies Warn-Apps wie Katwarn, die Internetseite www.mannheim.de, Rundfunkdurchsagen, ein Info-Telefon oder soziale Netzwerke wie Twitter oder Facebook. "Ab 2017 gibt es zudem Möglichkeit des Sirenenalarms", sagt Leisner. In Ludwigshafen kommt die App NINA hinzu, bei der - wie bei Katwarn - per Smartphone gewarnt wird.

Welche Rolle spielen dabei soziale Netzwerke?

"Twitter ist sehr wichtig für schnelle und präzise Informationen", sagt Stefan Jarolimek, Leiter des Fachbereichs Kommunikationswissenschaft an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Soziale Netzwerke helfen auch, die Polizei zu informieren: "Was wird berichtet, welche Bilder kursieren und welchen Falschmeldungen muss man entgegentreten."