Vom XL- zum XXL-Format?

Mannheim. Vier Jahre dauert die Legislaturperiode des Bundestags - Zeit genug, um Änderungen durchzubringen. Etwa beim Wahlrecht. Denn gleich nach der Wahl vom September 2013 hatte Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) vor einer weiteren Aufblähung des Parlaments gewarnt. Aus 598 Abgeordneten waren nämlich durch Überhang- und Ausgleichsmandate 631 (derzeit 630) geworden. Befürchtet wird, dass sich dieses XL-Format in Richtung XXL vergrößert.

Dritter Anlauf im Januar

Unter Lammerts Leitung hat sich zweimal eine Arbeitsgruppe aus den Fraktionen der großen Koalition getroffen. Beschlossen hat sie nichts. Im Januar soll es einen weiteren Anlauf geben. Mit dabei sind Christine Lambrecht (Bergstraße), Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, und Stephan Harbarth (Rhein-Neckar), Vize der Unionsfraktion.

Das Problem führt ins Einmaleins des Wahlrechts. Konkret geht es um Überhangmandate. Zwei Kreuzchen können gemacht werden: mit der Erststimme für den Wahlkreiskandidaten, mit der Zweitstimme für eine Partei. Wer die meisten Erststimmen erhält, ist direkt in den Bundestag gewählt. Bringt eine Partei mehr dieser Direktkandidaten durch, als ihr nach dem Ergebnis der Zweitstimmen zustehen, bleiben ihr alle direkt gewonnenen Sitze erhalten (Überhangmandate). Um das Ergebnis dadurch nicht zu verfälschen, erhalten die anderen Parteien seit 2013 Ausgleichsmandate.

Erschwerend kommt Bayern als Besonderheit hinzu: Wenn Überhangmandate einer Regionalpartei wie der CSU (tritt nur in einem Bundesland an) ausgeglichen werden müssen, steigt die Zahl der Abgeordneten stark.

Überhang- und Ausgleichsmandate erhöhten 2013 die Zahl der Abgeordneten von 598 auf 631. Sofern es mit AfD und FDP im nächsten Jahr zwei weitere Parteien in den Bundestag schaffen, fallen unter Umständen noch mehr Ausgleichsmandate an. Kürzlich machte die Zahl von 700 Parlamentariern die Runde. Nach einer Studie, die das Bundesinnenministerium für die Arbeitsgruppe auf der Basis aktueller Umfragen erstellte, käme der nächste Bundestag auf etwa 660 Abgeordnete.

Der Bund der Steuerzahler veranschlagt bei 700 Abgeordneten eine Ausgabensteigerung von jährlich 408 auf 502 Millionen Euro. Um dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben, hat Lammert vorgeschlagen, 630 Abgeordnete als Höchstzahl festzulegen.

Stephan Harbarth kann sich dafür erwärmen: "Mit einer solchen Deckelung wäre die Zahl der Abgeordneten klar begrenzt", sagt er dieser Zeitung. Er ist dafür, sich noch für die kommende Wahl 2017 zu einigen. "Bei jeder Reformüberlegung ist selbstverständlich, dass die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts eingehalten werden müssen."

Damit antwortet Harbarth auf Bedenken der SPD gegen Lammerts Vorstoß. "Wir loten gegenwärtig aus, wie eine Änderung des Wahlrechts aussehen könnte, die den Anforderungen des Verfassungsgerichts standhält", sagt Christine Lambrecht und deutet an, was sie stört: "Eine Reform darf jedenfalls nicht einseitig eine Partei begünstigen." Das Wichtigste sei, "dass der Wählerwille in der Zusammensetzung des Bundestags abgebildet ist". Die SPD selber hatte vorgeschlagen, sich bei der Festlegung der Zahl der Abgeordneten, die jedes Land nach Berlin schickt, neu zu orientieren: statt an der Größe der Bevölkerung an der Zahl der Wähler, die den Parteien über die Fünf-Prozent-Hürde helfen.

Modell Baden-Württemberg

Matthias Jung plädiert dafür, die Debatte niedriger zu hängen: "Heute schon sagen zu wollen, welcher Aufblähungseffekt 2017 entsteht, wäre unseriös", sagt der Vorstand der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen dieser Zeitung. "Dazu muss man wissen, wie die Parteien regional abschneiden." Sein Vorschlag wäre, die Zahl der Wahlkreise zu reduzieren. "Aber das kommt für 2017 zu spät."

Für ihr Januar-Treffen prüft die Arbeitsgruppe, ob der Bundestag mit einer statt zwei Stimmen gewählt werden kann. Das ist das Modell, nach dem Baden-Württemberg seinen Landtag wählt.