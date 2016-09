Vor einem heißen Herbst

Volker Kauder (links) und Thomas Oppermann beim Gespräch im Bundestag. © dpa

Berlin. Ziemlich beste Freunde werden sie wohl nie. Ein derart enges Verhältnis, wie es einst Volker Kauder und Peter Struck, die Chefs der Unions- und der SPD-Fraktion in der großen Koalition von 2005 bis 2009 hatten, wird es zwischen Kauder - der noch immer an der Spitze der CDU/CSU-Fraktion steht - und Strucks Nach-Nachfolger Thomas Oppermann nicht geben. Gleichwohl sind sich der Christdemokrat aus Baden-Württemberg und der Sozialdemokrat aus Niedersachsen in den vergangenen drei Jahren auch menschlich näher gekommen. Sie achten und respektieren sich, haben einen engen Draht zueinander gefunden und vertrauen einander.

Arbeit am eigenen Profil

Das ist vor allem für Angela Merkel wichtig. Mehr denn je ist sie auf eine gute Zusammenarbeit der Fraktionschefs angewiesen. Die parlamentarische Sommerpause ist vorbei, im nächsten September wird gewählt. Nach drei Jahren gemeinsamen Regierens ist der Vorrat an politischen Gemeinsamkeiten weitgehend aufgebraucht. Obwohl die große Koalition noch ein ganzes Jahr vor sich hat, gehen die Regierungsparteien zunehmend auf Distanz zueinander und beginnen, ihr eigenes Profil zu schärfen. Es gibt viel Stoff für einen heißen Herbst in Berlin.

Das aber, so warnt Volker Kauder vor den getrennten Klausursitzungen der Unions- wie der SPD-Fraktion in Berlin, dürfe nicht die Arbeit im Bundestag gefährden. "Wir haben den gemeinsamen Auftrag, das Land gut zu regieren", sagt er im ZDF. Natürlich gebe es schon "den ein oder anderen Wahlkampfton", dennoch hätten Union und SPD "noch eine ganze Reihe von Dingen vor uns, die wir gemeinsam machen". Für Kauder gibt es keinen Grund, den Konflikt zu suchen. "Wir haben dem Land bisher eine gute Regierung gestellt, und das wird auch bis zur Bundestagswahl so bleiben."

Gleichwohl sind die Differenzen unübersehbar - sie werden längst auf offener Bühne ausgetragen. Oppermann macht aus den unterschiedlichen Positionen auch kein Hehl. "Wir werden mehr auf Eigenständigkeit achten", kündigt er an, es sei "ganz normal", dass sich im letzten Jahr der Wahlperiode die Koalitionspartner "entflechten". Zudem sei offensichtlich, "dass die Tonlage etwas rauer geworden ist".

Wie zum Beweis knöpft sich der Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer, SPD-Chef und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel vor und kritisiert dessen "Schlingerkurs" beim Streit um das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP. Als Wirtschaftsminister habe er den Amtseid geleistet, zum Wohle Deutschlands zu handeln. Dabei dürfe er sich nicht von den "wirtschaftsfeindlichen Stimmungen in seiner Partei beirren lassen". Das wiederum bringt die SPD-Fraktionsgeschäftsführerin Christine Lambrecht (Bergstraße) auf die Palme: "Es ist infam, wenn die Union Sigmar Gabriel einen Verstoß gegen seinen Amtseid sowie antiamerikanisches und wirtschaftsfeindliches Handeln unterstellt, weil er auf das Offensichtliche hingewiesen hat."

Streit um innere Sicherheit

Auch in Sachfragen setzen Union wie SPD in ihren Klausursitzungen eigene Akzente. So liegen beiden Fraktionen Papiere zur Stärkung der inneren Sicherheit vor. Doch während sich Union und SPD noch einig sind, die Zahl der Polizisten aufzustocken und Kinderehen in Deutschland zu verbieten, setzen sie bei anderen Fragen unterschiedliche Akzente. So wollen CDU und CSU Extremisten ausbürgern, wenn sie neben der deutschen noch über eine weitere Staatsbürgerschaft verfügen. Dagegen will sich die SPD dafür einsetzen, "die Möglichkeit zu erleichtern oder zu verbessern, zusätzlich zu einer anderen die deutsche Staatsbürgerschaft zu behalten oder zu erwerben". Damit werde internationalen Erwerbsbiografien Rechnung getragen.

Zudem lehnt die SPD den Ruf der Union nach einem teilweisen Burka-Verbot ab. Von der SPD-Forderung nach einem Einwanderungsgesetz zur besseren Steuerung der Zuwanderung wiederum hält die Union nichts.