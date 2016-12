Wahlausgang in Österreich ein starkes Signal für Europa

In Wien jubeln Anhänger Alexander Van der Bellens über den Sieg ihres Kandidaten. © dpa

Brüssel. Erstaunt und überrascht reibt sich die EU die Augen: Zumindest in Österreich hat es kein europäisches Desaster gegeben. Denn dort wurde der Präsidentschaftskandidat, der sich für die Gemeinschaft und sogar für Mildtätigkeit gegenüber den Flüchtlingen ausgesprochen hat, mit Mehrheit gewählt. Was vielleicht noch wichtiger ist: Alexander Van der Bellen, der künftige österreichische Bundespräsident, hat seinen Vorsprung deutlich ausbauen können. Noch bevor die Ergebnisse aus Italien vorlagen, wo es ebenfalls Befürchtungen eines Umschwenkens zugunsten EU-kritischer Bewegungen gab, ist das Aufatmen also groß. Der rechtspopulistische Siegeszug durch die Mitgliedstaaten scheint zumindest unterbrochen, vielleicht sogar gestoppt.

Von einem klaren Signal zugunsten der EU-Gegner am Beginn des Superwahljahres 2017 kann keine Rede sein. Nicht der Mut zum Brexit hat Schule gemacht, sondern die Betroffenheit der Briten nach ihrer Entscheidung, als ihnen klar wurde, was sie nun verlieren werden, nachdem sie Lügnern und Hetzern auf den Leim gegangen sind. Das lässt hoffen - für Frankreich, für die Niederlande, für Deutschland. In den drei zentralen Staaten der Union wird 2017 gewählt - und überall stehen starke rechtspopulistische Strömungen bereit, um den Regierungsparteien das Überleben möglichst schwer zu machen.

Fehlende Lastenteilung

Dass sie dabei die Krise der Union instrumentalisieren, um sich zu positionieren, stimmt. Aber die Gemeinschaft macht es ihnen auch leicht: Die EU gibt nicht das attraktive Bild eines starken Zusammenhaltes ab, so dass man in der Lage wäre, aktuelle Probleme zu lösen. Im Angesicht des Flüchtlingsstroms hielt man nicht zusammen, sondern opferte die offenen Grenzen. Italien blieb auf den Migranten sitzen, Österreich auch. Deutschland vor allem. Von Lastenteilung kann vielleicht bei der Regionalförderung die Rede sein, nicht aber bei den brennenden Problemen, die die Menschen betreffen. Um es zynisch zu sagen: Mit klimafreundlichen Staubsaugern überzeugt man den Wähler nicht.

Die Unsicherheiten sind gewachsen, weil die Sicherheit, dass Herausforderungen gemeistert werden, sinkt. Diese EU erscheint nicht mehr wie der Helfer gegen die Globalisierung, sondern - siehe Freihandelsabkommen wie Ceta oder TTIP - als deren Wegbereiter. Das schafft Ängste, nicht neue Sicherheit. Dabei haben die Staaten längst alle Rezepte zur Abhilfe beschlossen - von der Haushaltssanierung über feste Migranten-Quoten bis hin zu Modellen zur Zukunftssicherung für die sozialen Systeme. Man müsste sie eigentlich nur umsetzen.

Das Problem ist nicht die EU, sondern die Doppelzüngigkeit der Regierungen, die in Brüssel Reformfreudigkeit (vorrangig von anderen) fordern und zu Hause das ,,Weiter so" praktizieren. Dass Populismus, der verantwortungsvolle Politik zu nationalistischen Parolen verkürzt, ein Weg sein könnte, ist ein Irrtum.

Das österreichische Wahlergebnis eignet sich weit über die Landesgrenzen hinaus und bei aller Beachtung, dass rund 46 Prozent der Wähler anderer Meinung waren, als Lehrbeispiel. Weil es die unmissverständliche Aussage eines kleinen Landes ist, in dem die Menschen verstanden haben, wie wenig sie den aktuellen Krisen entgegenzusetzen haben, wenn sie nicht Teil einer starken Union bleiben.

Österreich, Italien, ja sogar die großen Staaten wie Deutschland und Frankreich können Sicherheit und Wohlstand nur garantieren, wenn sie zusammen an einem Strang ziehen. Nationalismus ist kein Konzept, das Zukunft hat. Um diesen Vertrauensvorschuss zu rechtfertig, erwarten die Menschen von der EU mehr als sie derzeit leistet. Über gute oder schlechte Lösungen kann man streiten. Gar keine Antwort auf eine Krise finden zu können, heißt zu scheitern.

Bürger fordern Lösungen

Wenn die Staats- und Regierungschefs der EU in der nächsten Woche in Brüssel zusammenkommen, warten die Bürger wieder auf Antworten: Wie soll die Flüchtlingsfrage solidarisch gelöst werden? Wie kann Europa sich gegen äußere Bedrohungen wehren? Wer Rechtspopulisten wie in Österreich stoppen will, braucht Ergebnisse - nicht nur Beschlüsse auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Die Bürger wollen Europa nicht aufgeben. Sie fordern aber sehr wohl Lösungen - für ihr Land und damit auch für die Union.