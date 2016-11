Wahlkampf der Ungewissheiten

Paris. Französische Meinungsforscher sind sich einig: Bei den Präsidentschaftswahlen im Frühjahr 2017 wird der sozialistische Bewerber nach dem ersten Durchgang hinweggefegt - egal ob Staatspräsident François Hollande oder Premierminister Manuel Valls antritt. Das bedeutet zugleich, dass der Kandidat der konservativen Republikaner sowie Rechtspopulistin Marine Le Pen die Stichwahl erreichen müssten. Und da Le Pen zwar beliebt, aber nicht mehrheitsfähig ist, dürfte der nächste Präsident Frankreichs ein Konservativer sein.

Bitter bekämpfen sich daher die sieben Bewerber für die Vorwahlen der Republikaner an diesem und dem kommenden Sonntag. Der frühere Premierminister Alain Juppé (Bild links) erscheint als Favorit vor Ex-Präsident Nicolas Sarkozy (Bild rechts).

So weit, so vorhersehbar - oder doch nicht? Überraschungen hat Frankreich in der Vergangenheit mehrmals erlebt: 2002 triumphierte Jacques Chirac auch dank der Stimmen der Linken, weil es der Rechtsextreme Jean-Marie Le Pen in die Stichwahl geschafft hatte. 2012 wurde Hollande, zuvor als "Monsieur 3 Prozent" verspottet, zum Verlegenheitskandidaten, nachdem Star-Politiker Dominique Strauss-Kahn über einen Sex-Skandal gestolpert war.

Macron bringt Durcheinander

Hollande siegte, weil die Wähler Sarkozy loswerden wollten. Könnte dieser erneut triumphieren, da sie Hollande überdrüssig sind? Noch ist nichts entschieden. In dem er ausgerechnet in dieser Woche seine Kandidatur angekündigt hat, bringt Ex-Wirtschaftsminister Emmanuel Macron den Kalender aller Akteure durcheinander - bewusst wählte er diesen Zeitpunkt, um mögliche Juppé-Wähler anzuziehen. Er muss zwar erst noch beweisen, was sich hinter seinem Versprechen einer "demokratischen Revolution" verbirgt, mit der er Frankreichs Blockaden aufbrechen und das überkommene Links-Rechts-Schema überwinden will. Aber mit seiner unverhohlenen Systemkritik hebt er sich von vielen Politikern ab, die oft meilenweit vom Alltag der Franzosen entfernt sind.

Ein besonders erschütterndes Beispiel dafür lieferte der konservative Mitbewerber Jean-François Copé, der den Preis eines Schoko-Croissants im Radio auf gerade einmal 10 Cent schätzte. Alain Juppé wiederum reißt mit seinem technokratischen Auftreten und dem gemäßigt liberalen und wertkonservativen Programm wenig mit. Aber es könnten sich auch Links-Wähler an den Vorwahlen beteiligen, um Sarkozy zu verhindern, der versucht, den Front National im Zaum zu halten, indem er ihn rechts überholt. Mit seiner Forderung nach "Assimilation" von Einwanderern und einem Stopp des Familiennachzugs bestimmte er den innerparteilichen Machtkampf. So spaltet der Ex-Präsident die Wähler in glühende Anhänger, die seine einzigartige Energie preisen - und entsetzte Gegner. Dem Ex-Präsidenten hängen mehrere Verfahren an. Gerade untermauerte ein Zeuge die Vorwürfe, er habe seine Wahlkampagne 2007 vom libyschen Ex-Machthaber Muammar al-Gaddafi mit sponsern lassen.