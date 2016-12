Wahre Freiheit interessiert sich für das Wohl des Anderen

Alle Bilder anzeigen Freier Herr und dienstbarer Knecht zugleich: Titel der Denkschrift Martin Luthers "Von der Freiheit eines Christenmenschen" aus dem Jahr 1520. © privat

Mannheim. Zentraler Bestandteil reformatorischen Gedankenguts ist die Betonung der Freiheit. Doch damit fangen die Probleme auch schon an. Man muss fragen: Freiheit wovon - aber auch: wozu? Ein halbes Jahrtausend nach Martin Luthers Thesen wird Freiheit vor allem als individuelles Recht zur Selbstentfaltung verstanden. Mitglieder der modernen Gesellschaft sind für ihre Lebensentwürfe selbst verantwortlich. Hierfür stehen ihnen bislang ungekannte Freiheitspotenziale zur Verfügung.

Zugleich lassen sich diesbezüglich degenerative Entwicklungen beobachten. Das einigende Band, das die Gesellschaft zusammenhalten soll, hat Risse bekommen. Wirtschaftliche Gewinn- und politische Machtmaximierung sowie Phänomene der Vereinzelung und Tendenzen des Egoismus unterhöhlen jenen Konsens, der auf der Einsicht beruht, dass die Zukunft der Menschheit nur in solidarischen Einigungsprozessen zu sichern sei.

Nicht einmal mehr die demokratische Verfassung, die dem konsensorientierten Interessenausgleich dient, gilt als unantastbar, wie die Massenflucht in populistische Resonanzräume zeigt. Diese gaukeln dem "Wutbürger" vor, ihn von seiner tief empfundenen Ohnmacht erlösen und ihn individuell ermächtigen zu können. Das Recht auf Freiheit verkehrt sich auf diesem Weg ins Recht auf die Durchsetzung eigener Interessen.

Martin Luther hat im ausgehenden Mittelalter die Gewissensfreiheit des Einzelnen errungen. Auf sie hatten weder politische noch kirchliche Gewalten Zugriff. Zugleich billigte Luther die Herrschaft der Obrigkeit über ihre Untertanen. Diese Lehre von den zwei Reichen - einem geistlichen und einem weltlichen - hat in der Folgezeit immer wieder zu Debatten über die Frage geführt, wie beide Herrschaftsbereiche aufeinander bezogen seien. Tatsächlich hat Luther deren wechselseitige Abhängigkeit anerkannt. Zwar habe der Staat keinen Einfluss auf Gewissens- und Glaubensfragen; der Fürst solle vielmehr regieren wie ein guter Haushälter seine Familie.

Bindung an Gott

Gleichzeitig bindet Luther das persönliche Recht auf Freiheit an eine überpersönliche Instanz: Gott. Dies drückt sich in seiner Definition "Von der Freiheit eines Christenmenschen" aus: "Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan." Hier möchte man fragen: Was gilt denn nun? Die Antwort lautet: tatsächlich beides. Indem Luther die Glaubens- und Gewissensfreiheit verteidigt, zieht er der weltlichen Gewalt Grenzen. Doch die individuelle Freiheit ist kein Selbstzweck; sie verwirklicht sich in der Bindung an Gott und im Dienst am Nächsten. Die Freiheit des Menschen endet da, wo sie die Freiheit eines anderen begrenzt. Positiv ausgedrückt: Im Wesen reformatorisch begründeter Freiheit liegt das Interesse am Wohl des Anderen.

Vor diesem Hintergrund lässt sich eine Linie ziehen von Luthers Freiheitsbegriff zu den universalen Menschenrechten und zur grundgesetzlich verbrieften Würde des Einzelnen. Die Freiheit von staatlichen oder sonstigen äußeren Einflussnahmen auf Glaube und Gewissen geht einher mit der Freiheit zu selbstlosem Handeln. Dieses verdankt sich der Einsicht, dass meine persönliche Zukunft vom gelingenden Miteinander abhängt. Ohne die Ethik der Selbstbegrenzung verwandelt sich individuelle Freiheit in ein monströses Instrument gegen all jene, die sich mir in der Ausübung meiner vermeintlichen Rechte in den Weg stellen wollen.

Protestantische Spaltungen

Luthers Zwei-Reiche-Lehre hat in der Frage der politischen Relevanz des christlichen Glaubens im Protestantismus für Spaltungen gesorgt. Gleichwohl ist die Politikfähigkeit eines nicht auf individuelle Rechte verkürzten Freiheitsverständnisses einleuchtend. Die Grundüberzeugung von der Freiheit und Würde des Menschen bestimmt politisches Handeln auch da, wo die säkulare Verfassung mit Rücksicht auf ihre weltanschauliche Neutralität die Zehn Gebote oder Jesu Bergpredigt nicht als verbindlich ansehen kann.

Hier gilt - im Sinne Max Webers - Verantwortungs- vor Gesinnungsethik. Dennoch kommt, sei es in der Magna Charta der Vereinten Nationen oder im deutschen Grundgesetz, ein von christlicher Ethik geprägtes Verständnis der Würde und Freiheit des Menschen zum Ausdruck. Ihm ist angesichts des grassierenden Missbrauchs, der Beraubung und der Pervertierung von Freiheit neu Geltung zu verschaffen.

Umgekehrt gilt aber auch: So sehr die demokratische Rechtsordnung die Freiheit des Einzelnen befürwortet, so sehr hat sie auf die Einhaltung der Regeln zu achten, auch im Zusammenspiel der Religionen. Toleranz gegenüber anderen Glaubensformen ist mit der Zurückweisung von Ansprüchen verknüpft, die eben jene Freiheit und Toleranz missbrauchen, um ihre Überzeugungen notfalls mit Gewalt durchzusetzen.

Mag die "Freiheit des Christenmenschen" auch unverbrüchlicher Bestandteil heutiger Demokratien sein, so ist sie doch keineswegs selbstverständlich. Sie mit den Mitteln des Rechtsstaats zu verteidigen, bleibt Aufgabe der Politik - wie es umgekehrt im Selbstverständnis christlicher Freiheit liegt, sich am globalen Einsatz für eine gerechtere und freiere Welt zu beteiligen.