Wallonie weist Ultimatum zurück

Kopf des Widerstands: Paul Magnette, wallonischer Ministerpräsident. © dpa

Brüssel. Die Enttäuschung stand dem belgischen Premier Charles Michel ins Gesicht geschrieben: "Die Antwort der wallonischen Regierung hat uns angesichts der Politik des leeren Stuhls nicht überrascht", sagte der Liberale am vorläufigen Ende eines diplomatischen Marathons. Er sollte den Durchbruch für das Freihandelsabkommen Ceta der EU mit Kanada bringen. Doch bislang versuchte Michel vergeblich, die Zweifel der französischsprachigen Region auszuräumen. Nun scheint die für Donnerstag geplante Unterzeichnung fast schon eine Utopie.

Ratspräsident Donald Tusk hatte Belgien ein Ultimatum bis gestern Abend gestellt, die abtrünnige Wallonie mit ins Boot zu holen. Deren Ministerpräsident Paul Magnette wies dies als mit demokratischen Rechten unvereinbar zurück. Er twitterte: "Schade, dass die EU auf diejenigen, die den Kampf gegen Steuerbetrug blockieren, nicht einen ebenso intensiven Druck ausübt."

Die Kommission versuchte gestern vergebens, die Wogen zu glätten. Dabei hatte sie sich bemüht, über Zusatzdokumente jegliche Zweifel auszuräumen. Doch Magnette reicht das offenbar nicht aus. Vor allem beim Investitionsschutz, also der Art und Weise, wie Rechtsstreitigkeiten zwischen Unternehmen und einem Staat geklärt werden, hat der wallonische Ministerpräsident Bedenken. Dabei heißt es in dem Zusatzdokument ausdrücklich, dass die beteiligten Länder dafür selbst Richter benennen können, die Verhandlungen werden also nicht wie bei Schiedsgerichten oft üblich von Anwälten geführt.

Sorge um heimische Bauern

Der Hintergrund aber dürfte ein anderer sein. Zwar hängen laut einer Statistik der Kommission einer von sechs Jobs in Belgien vom Export ab. Doch 90 Prozent des Handels, den das Land mit Kanada betreibt, laufen über Flamen, den niederländisch-sprachigen nördlichen Teil des Benelux-Staats. Magnette fürchtet um das Überleben seiner Bauern, den Arbeitnehmerschutz, den Verbraucherschutz - trotz der Zusatzdokumente. Dennoch gab er gestern erstaunlich leise Töne von sich: "Wir brauchen noch mehr Zeit", so der Sozialdemokrat.

Erstaunlich einig zeigten sich die Vertreter der größten Parteien im Europäischen Parlament: "So kann Europa nicht weitermachen. Es ist ein unwürdiges Theater, das die EU-Staaten bei Ceta gerade aufführen", formulierte es der Chef der EVP-Mehrheitsfraktion Manfred Weber (CSU). Der ehemalige belgische Ministerpräsident Guy Verhofstadt, der den Liberalen in der Volksvertretung vorsteht, konnte dem nur beipflichten: "Es ist mehr als deutlich geworden, dass die Verpflichtung, Handelsabkommen von nationalen und regionalen Parlamenten ratifizieren zu lassen, völlig überholt ist."

Wenn sich die Wogen wieder geglättet haben, wird die EU darüber nachdenken müssen. Ganz unabhängig davon, ob Ceta noch unterzeichnet werden kann.