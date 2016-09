Weltoffenheit contra Sicherheit

Alle Bilder anzeigen Seit 2011 wird Berlin von einer SPD-geführten großen Koalition regiert. © dpa

Berlin. Irgendwann nerven sie dann doch, die Grünen. Michael Müller, Berlins Regierender Bürgermeister, steht auf einem kleinen Markt mitten in der Stadt und schaltet auf Angriff. Gerade hat er Ramona Pop noch freundlich begrüßt, eine der grünen Spitzenkandidatinnen, die ihren Stand direkt neben dem der SPD aufgebaut hat. Während Müller, der Rote, dem ZDF ein Interview gibt, flattern hinter ihm grüne Luftballons durchs Bild. "Bitte mal beiseite gehen", faucht er die Kinder an, die sie steigen lassen und gar nicht wissen, wie ihnen geschieht. Der nette Herr Bürgermeister kann offenbar auch anders. Ein Wahlkampf ist ja auch ein Wettbewerb der Bilder - und hier sind die grünen Luftballons eindeutig in der Mehrheit.

Die Hauptstadt, kurz vor der Wahl. Mit seinem Besuch auf dem Wochenmarkt am Arkonaplatz in Berlins quirliger Mitte wagt der Sozialdemokrat Müller sich weit in fremdes Terrain vor. Hier kann man es sich leisten, grün zu wählen. Mit seinem Plädoyer für eine gebührenfreie Bildung vom Kindergarten bis zur Universität macht der Bürgermeister von der Arbeiterpartei im Arkonakiez jedenfalls nicht automatisch Punkte. Er sei durchaus bereit, für die Kita seines Sohnes zu bezahlen, sagt ein junger Vater. "So dicke hat Berlin es ja nicht." Müller dagegen kontert: "Das ist schön für Sie, dass sie das können. Aber für andere sind 50 oder 60 Euro im Monat viel Geld."

Schmächtig, wie er ist, fällt Müller kaum auf zwischen den Besuchern des Marktes - und so unauffällig wie der Kandidat ist auch der Wahlkampf, den er führt: leise, fast scheu. Müller (51) gehört in der Berliner SPD zwar zu den eher Konservativen. Eine Neuauflage der großen Koalition hat er für sich bereits ausgeschlossen. Die Mentalitäten seien zu unterschiedlich, argumentiert er, auch wenn seine Bilanz nach vier Jahren Rot-Schwarz so schlecht nicht ausfällt. Die Arbeitslosenquote liegt bei vergleichsweise niedrigen neun Prozent, allein in der Digitalbranche sind 60 000 neue Jobs entstanden - und mit der guten Konjunktur hat sich auch die finanzielle Lage der notorisch klammen Hauptstadt etwas entspannt.

Arm, aber sexy sei Berlin, hat sein Vorgänger Klaus Wowereit gern gesagt - eine Hommage an das unfertige, kreative, dabei aber permanent überforderte Berlin. Dank der guten Konjunktur und der anhaltend hohen Steuereinnahmen steht die Stadt nun allerdings deutlich besser da als zu Klaus Wowereits Zeiten, zuletzt hat sie sogar drei Milliarden Euro an Schulden getilgt. Nur auf das Geld, das ihm reiche Bundesländer wie Baden-Württemberg, Bayern Hessen oder Hamburg mit der Verlässlichkeit eines Schweizer Uhrwerks überweisen, will Müller nicht verzichten.

Wenn es jenseits der Flüchtlingskrise ein Thema gibt, das die Stadt in diesem Wahlkampf erregt, dann sind es die steigenden Mieten und der immer knapper werdende Wohnraum. 85 Prozent der Berliner wohnen zur Miete, jedes Jahr wächst die Stadt um 40 000 Menschen, so groß ist ihre Anziehungskraft - vor allem auf junge Leute, die buchstäblich etwas unternehmen wollen.

Programm im Kino

Im Endspurt des Wahlkampfes ist der Regierende, wie die Berliner ihr Stadtoberhaupt liebevoll nennen, auffallend freundlich mit Innensenator Frank Henkel umgesprungen, dem Spitzenkandidaten der CDU. Beide sind keine begnadeten Straßenwahlkämpfer. Abgesehen von einer Kundgebung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel im bürgerlichen Zehlendorf sucht man in Henkels Terminkalender für die letzten Tage vor der Wahl vergeblich nach größeren Auftritten. Auf ein schriftliches Wahlprogramm hat die CDU sogar komplett verzichtet und es stattdessen lieber als Video im Kino und im Internet gezeigt. Der Herausforderer selbst hält es in einem der Spots mit Konrad Adenauer: "Keine Experimente."

Wo der ein Jahr jüngere Müller Berlin als bunte, weltoffene Metropole vermarktet, als Stadt der Freiheit und der Toleranz, redet Henkel lieber von den 1000 zusätzlichen Polizisten, die er eingestellt hat, von der dringend benötigten Videoüberwachung von Straßen und Plätzen und der sinkenden Zahl von Gewaltdelikten, seit er mitregiert. Sein wichtigstes Thema im Wahlkampf ist die Sicherheit - nicht nur, aber eben auch wegen der Flüchtlingskrise.