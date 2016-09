Wiedervereinigung von AfD und ABW noch immer ungewiss

Jörg Meuthen © dpa

Stuttgart. Die Wiedervereinigung der AfD und der von ihr abgespaltenen ABW ist weiter ungewiss - den die AfD erhebt schwere Vorwürfe gegen die Alternative für Baden-Württemberg (ABW). Aus ihrer Sicht hat die ABW in der Mediation vereinbarte Regeln auf dem Weg zu einem Bündnis missachtet. "Wir sind sehr an einer Fusion interessiert, aber nicht zu jedem Preis", sagte eine Sprecherin der achtköpfigen Gruppe um AfD-Fraktionschef Heiner Merz der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Vor allem gehe es um eine ausgeglichene Machtverteilung in der neuen Fraktion, wie sie auch in der Mediation festgelegt worden sei. Die beiden Fraktionen tagen seit Montag in einer Klausur-Sitzung in Titisee-Neustadt. Besonders sauer aufgestoßen ist der AfD ihrer Sprecherin zufolge, dass die Wahl des bisherigen ABW-Fraktionschefs Jörg Meuthen zum Vorsitzenden einer möglicherweise wiedervereinigten AfD an die Öffentlichkeit gelangte - bevor die Wahl seiner drei Stellvertreter und des parlamentarischen Geschäftsführers abgeschlossen gewesen sei. Dies gehe auf das Konto der ABW. Die Rest-AfD hatte ihrem ehemaligen Vorsitzenden Meuthen bereits kurz nach dem Zerwürfnis über den Umgang mit Antisemitismus in den eigenen Reihen einen "autokratischen" Führungsstil vorgeworfen.

Für Überraschung hatte die Wahl Meuthens in der Öffentlichkeit gesorgt, weil er damit quasi einer noch gar nicht existenten Fraktion vorsitzt. Meuthen hatte einen Gegenkandidaten aus der eigenen 14-köpfigen ABW-Fraktion. Dem Vernehmen nach soll es sich um Meuthens Stellvertreter, den Physiker Rainer Podeswa aus dem Wahlkreis Heilbronn, gehandelt haben. Meuthen führt mit zwei Kollegen den baden-württembergischen Landesverband der AfD und gemeinsam mit Frauke Petry auch die Bundespartei. Mit Petry liegt er immer wieder im Streit. Zum Durchsickern der Nachricht über die Wahl Meuthens sagte die AfD-Sprecherin: "Das war so nicht geplant, wir haben uns überfahren gefühlt." Das habe zu einem Vertrauensschaden geführt, zumal die Verteilung der Posten auch Inhalt der von Gernot Barth durchgeführten Mediation gewesen sei. "Ich könnte mir vorstellen, dass Herr Barth ziemlich frustriert ist." Die Wahl des weiteren Spitzenpersonals sei daraufhin nicht vorgenommen worden. Am Mittwochmorgen kamen die beiden Fraktionen in einem Hotel in Titisee-Neustadt zu internen Gesprächen zusammen, um am Nachmittag wieder gemeinsam zu tagen. Am Dienstagabend hatte der parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Bernd Grimmer, davon gesprochen, es sei völlig offen, ob die Wiedervereinigung gelinge. AfD und ABW stellen insgesamt 22 Abgeordnete und wären im Fall einer Wiedervereinigung die größte Oppositionsfraktion im Landtag noch vor der SPD. Die Vizechefin der AfD Baden-Württemberg, Christina Baum, rechnet jedoch nicht mit einer gemeinsamen Fraktion in Kürze. "Ich hoffe natürlich, dass wir insgesamt heute Abend ein positives Signal nach außen geben können", sagte sie SWRinfo. "Aber ob definitiv dieser ganze Prozess schon abgeschlossen ist - also, das glaube ich eher weniger."

Die AfD-Landtagsfraktion hatte sich Anfang Juli gespalten. Der Streit hatte sich zunächst an der Frage entzündet, wie die AfD mit dem Abgeordneten Wolfgang Gedeon umgehen soll, dem Antisemitismus vorgeworfen wird. Später übte die ABW deutliche Kritik an Meuthen. (dpa/lsw)