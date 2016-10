„Wir brauchen einander“

Deutsche Bundeswehrsoldaten sind auf dem Nato-Luftwaffenstützpunkt in Incirlik stationiert.

Mannheim. Unter Leitung des Heidelberger Abgeordneten Karl A. Lamers (CDU) reist heute eine Bundestagsdelegation für drei Tage in die Türkei. Sie wird auch die Bundeswehrsoldaten auf dem Nato-Luftwaffenstützpunkt Incirlik besuchen.

Herr Lamers, Sie dürfen nun in die Türkei reisen. Die Bundesregierung hat dafür einen hohen politischen Preis bezahlen müssen.

Karl A. Lamers: Das sehe ich nicht so. Sie spielen jetzt ja auf die Armenien-Bundestagsresolution an. Die Bundesregierung hat erklärt, dass diese Resolution . . .

Karl A. Lamers Karl A. Lamers wurde am 12. Februar 1951 in Duisburg-Hamborn geboren. Er studierte Rechtswissenschaften mit Promotion in Münster und Stuttgart. Lamers trat 1975 in die CDU ein. Von 1985 bis 2003 war er Kreisvorsitzender der CDU Heidelberg. Von 1987 bis 1995 war Lamers Mitglied im Gemeinderat Heidelberg. Seit 1994 sitzt der Politiker für den Wahlkreis Heidelberg-Weinheim im Bundestag. Seit 2006 ist Lamers stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsausschusses. was

. . . die von einem Völkermord an den Armeniern spricht . . .

Lamers: . . rechtlich nicht bindend ist. Das hatte vorher auch keiner gesagt. Die Bundesregierung hat sich insofern auch von der Resolution nicht distanziert.

Sie hat aber damit Ankara einen Gefallen getan. Es ist ja kein Zufall, dass nach dieser Erklärung die Türkei das Besuchsverbot für deutsche Bundestagsabgeordnete aufgehoben hat.

Lamers: Das mag aus Ihrer Sicht so sein.

Ihre Position war dabei immer klar: Kein Besuchsrecht bedeutet Abzug der deutschen Soldaten aus der Türkei.

Lamers: So absolut würde ich es jetzt nicht ausdrücken. Aber es stimmt, dass eine Verweigerung des Besuchsrechts diese Konsequenz hätte haben können.

Können Sie mal erklären, warum Sie jetzt unbedingt diesen Besuch machen müssen?

Lamers: Wir reisen in der Verantwortung des Deutschen Bundestags für unsere Parlamentsarmee. Und zugleich im Vorfeld der noch in diesem Jahr anstehenden Mandatsverlängerung. Das Mandat läuft Ende 2016 aus und kann nicht ohne Zustimmung des Bundestags verlängert werden.

Die Abstimmung ist für den Herbst vorgesehen?

Lamers: Richtig, deshalb ist es sicherlich nachvollziehbar, dass wir uns vor Ort einen Überblick über die sicherheitspolitische Lage verschaffen wollen. Dazu gehört zuallererst, mit unseren deutschen Soldatinnen und Soldaten zu sprechen. Wir wollen auch wissen, wie das Mandat bisher umgesetzt wurde und welche Fortschritte unsere Soldaten beim Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat erreicht haben. Wir werden uns auch über die Einsatzbedingungen informieren. Das ist unsere Pflicht, und dieser kommen wir nach.

Wie sieht das Aufgabengebiet der deutschen Soldaten bisher aus?

Lamers: Sie verschaffen sich mit Aufklärungsflügen ein Bild über Syrien und Teile des Iraks. Zum Beispiel über grenzüberschreitende Aktionen von IS-Kämpfern im Einsatzgebiet sowie über die tatsächliche Größe des Operations- und Einflussgebiets der Terrororganisation. Das Bildmaterial dient dann als Grundlage für weitergehende Operationen. Außerdem betanken wir mit unseren Flugzeugen andere in der Luft. Es geht hier also um den deutschen Beitrag zur Bekämpfung des Islamischen Staats im Rahmen einer großen Allianz.

Der deutsche Beitrag ist bisher ziemlich bescheiden. Ändert sich das mit der Mandatserweiterung?

Lamers: Bescheiden würde ich das überhaupt nicht nennen, sondern sehr zielführend. Wir werden im Herbst darüber entscheiden, ob sich die Awacs-Aufklärungsflugzeuge der Nato am Einsatz beteiligen werden. Unsere Zustimmung ist notwendig, weil ein Drittel der Besatzung des luftgestützten Warn- und Überwachungssystems aus Deutschland kommt.

Kann es sein, dass Sie nach Ihrem Besuch sagen: Wir können das Mandat unter diesen Bedingungen nicht verlängern?

Lamers: Möglich ist alles, aber das ist doch eher unwahrscheinlich. Wir sind gesprächsoffen. Aber ich will jetzt den Ergebnissen nicht vorgreifen. Wir treffen uns erst einmal mit unseren Kollegen des türkischen Verteidigungsausschusses in Ankara und besuchen dann den Nato-Luftwaffenstützpunkt in Incirlik.

Werden Sie auch Präsident Recep Tayyip Erdogan treffen?

Lamers: Nein, das ist auch nicht beabsichtigt.

Glauben Sie, dass das deutsch-türkische Verhältnis jetzt wieder in Ordnung ist?

Lamers: Ich hoffe, dass diese Reise zu einem Stück mehr Normalität zwischen Deutschland und der Türkei beiträgt. Wir brauchen einander. Wir sind in einer schwierigen sicherheitspolitischen Lage. Wir haben mit dem IS einen gemeinsamen Gegner, der mit großer Grausamkeit und Brutalität vorgeht und weltweit Terror verbreitet. Hier stehen Deutschland und die Türkei gemeinsam als Nato-Partner in der Pflicht.

Sie reden viel über den Kampf gegen den IS, aber was ist mit Aleppo, dort sterben jeden Tag viele Menschen durch russische Bomben?

Lamers: Es ist richtig, dass Syriens Machthaber Baschar al-Assad mit russischer Hilfe gegenwärtig einen verheerenden Vernichtungsfeldzug gegen die Menschen in Aleppo führt. Wir müssen deshalb alles für eine politische Lösung des Konflikts tun. Ich weiß, dass das sehr, sehr schwierig ist, solange Russland nahezu bedingungslos Assad unterstützt.

Ehrlich gesagt, fällt der Glaube an eine politische Lösung des Syrien-Konflikts schwer.

Lamers: Es geht letztlich nur mit Diplomatie, deshalb finde ich es sehr bedauerlich, dass die Gespräche zwischen Russland und den USA von Moskau zunichtegemacht worden sind.

Was halten Sie vom Vorstoß von Außenminister Frank-Walter Steinmeier? Er fordert eine Flugverbotszone, damit nicht mehr so viele Menschen sterben müssen.

Lamers: Ich unterstütze seine Forderung. Die Einrichtung einer Flugverbotszone würde den Menschen helfen, aber ich glaube nicht, dass Russland da mitmachen wird. Und gegen Russland lässt sich das im UN-Sicherheitsrat nicht durchsetzen.