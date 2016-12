„Wir haben uns integriert“

Die Familie Sabedini ist vor zwei Jahren aus dem Kosovo nach Ludwigshafen gekommen. Jetzt droht (v.l.) Domenik, Festina, Fatmir, Ergid und Anita die Abschiebung.

Ludwigshafen. Fatmir Sabedini war erst seit kurzem in Ludwigshafen, da hatte er schon einen Arbeitsplatz gefunden. Als Fliesenleger, "unbefristet", wie er betont. Im Dezember 2014 war der Kosovare mit seiner Familie nach Deutschland gekommen. "Meine Frau und ich hatten beschlossen, dass wir unsere Heimat für immer verlassen." Knapp zwei Jahre später droht der Plan zu scheitern: Der Asylantrag der Sabedinis wurde abgelehnt: Die Familie muss im Februar ausreisen.

Fatmir Sabedini versteht das Land, das seine Heimat werden sollte, nicht mehr. Er spricht gut Deutsch, schon in den 90er Jahren hatte er fast fünf Jahre in Schwetzingen gewohnt. "Wir haben versucht, uns gut zu integrieren", sagt der 40-Jährige. Die Eltern haben in Ludwigshafen schnell eine Wohnung gefunden und die Kinder taufen lassen. Die 17-jährige Tochter spielt Handball bei der TSG Friesenheim. Der Ältere der beiden Söhne hätte für den Sommer eine Lehrstelle in Aussicht. Doch wenn es nach den deutschen Behörden geht, muss die Familie dann schon wieder im Kosovo sein.

Im Oktober 2015 hatten Bundestag und Bundesrat beschlossen, den Kosovo mit Albanien und Montenegro in die Liste der sicheren Herkunftsstaaten aufzunehmen. Staatsangehörige dieser Länder haben geringere Chancen auf Asyl als zum Beispiel Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien. Denn zwar betont das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), dass es weiterhin jeden Antrag prüft. Bei sicheren Herkunftsstaaten geht es aber zunächst davon aus, dass Menschen dort keine staatliche Verfolgung zu befürchten haben. Der Antragsteller muss das Gegenteil beweisen.

Sichere Herkunftsstaaten Bei einem sicheren Herkunftsstaat geht das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge davon aus, dass Bürger dort keine staatliche Verfolgung zu befürchten haben. Wer aus diesem Land kommt und trotzdem einen Asylantrag stellt, muss nachweisen, dass ihm dort Verfolgung droht. Zu den sicheren Herkunftsstaaten gehören laut Gesetz unter anderem die EU-Länder, aber etwa auch der Senegal, Ghana und die Staaten des Balkans. Um Asylverfahren zu beschleunigen, haben Bundestag und Bundesrat seit Beginn der Flüchtlingskrise die Liste erweitert: im Oktober 2015 um Kosovo, Albanien und Montenegro. Die Aufnahme von Marokko, Tunesien und Algerien scheiterte im vergangenen Sommer vorerst am Widerstand der Grünen im Bundesrat. fab

Anerkennungsquote sinkt

Die Anerkennungsquote von Kosovaren sei aber davor schon gering gewesen, sagt Stephan Mayer, innenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. "Die Einstufung des Kosovo als sicherer Herkunftsstaat war ein entscheidender Schritt, um die Zahl der Antragsteller deutlich zu reduzieren", so der CSU-Politiker. "Die Entscheidung hat schnell gewirkt."

In der Tat: Hatte das BAMF nach eigenen Angaben im Jahr 2015 noch 37 095 Asylanträge aus dem Kosovo verzeichnet, waren es von Januar bis Oktober 2016 nur noch 5837. Auch wenn seine Familie wohl nicht gerade staatlicher Verfolgung ausgesetzt war: Fatmir Sabedini kann das positive Bild von seinem Heimatland nicht nachvollziehen. Die Sabedinis sind Christen - und das sei im Kosovo inzwischen ein Problem. "Seit dem Ende des Krieges ist es schlimmer geworden." Unter der muslimischen Bevölkerungsmehrheit habe sich eine größer werdende Gruppe radikalisiert. "Als Christen werden wir im Kosovo diskriminiert", sagt er. Früher habe niemand gefragt, welcher Konfession der Nachbar angehöre, inzwischen sei das anders. Seine Söhne seien in der Schule drangsaliert worden.

Nachdem das BAMF den Asylantrag abgelehnt hatte, befasste sich die Härtefallkommission in Mainz mit der Sache. Sie besteht aus elf Sachverständigen, die Ausreisepflichtigen bei wichtigen Gründen doch noch eine Aufenthaltserlaubnis verschaffen können. Aber auch die Kommission blieb beim Nein. Die Mitglieder hätten sich die Situation im Kosovo nicht angeschaut, glaubt Sabedini. Eine Nachfrage beim zuständigen rheinland-pfälzischen Familienministerium, an deren Spitze die Grünen-Politikerin Anne Spiegel aus Speyer steht, bringt keine Antwort: Über einzelne Fälle, die vor der Härtefallkommission landen, gebe man keine Auskunft, erklärt eine Sprecherin auf Anfrage.

SPD will Einwanderungsgesetz

"Für die Familie tut es mir leid", sagt die Ludwigshafener Landtagsabgeordnete Anke Simon (SPD). "Aber die Härtefallkommission bearbeitet ihre Fälle sehr gut und gründlich. Da ist es schwierig, politisch noch etwas zu ändern." Sie wäre dafür, klare Regeln in einem Einwanderungsgesetz zu schaffen - so dass Menschen wie Fatmir Sabedini nach Deutschland kommen können, ohne einen Asylantrag zu stellen. Theoretisch wäre das für ihn schon möglich: Der 40-Jährige könnte im Kosovo ein Arbeitsvisum beantragen. Darauf weist auch CSU-Politiker Mayer hin. In der Realität sei das schwierig, sagt Sabedini: Die Wartezeiten bei der Botschaft seien lang, die Familie jetzt längere Zeit für ein Visum gesperrt. "Es gab genug Gründe, warum wir nicht im Kosovo bleiben wollten."