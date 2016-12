"Wir lassen uns nicht einschüchtern"

Ludwigshafen. Eine Mischung aus Trotz und Gelassenheit herrscht am Freitag um die Mittagszeit auf den Ludwigshafener Weihnachtsmärkten, auf denen nicht weniger los ist als sonst. Die Nachricht, dass ein Zwölfjähriger einen Anschlag auf den Markt geplant haben soll, kennen die meisten.

"Von so etwas lassen wir uns nicht einschüchtern", sagt ein junger Mann mit einem Bratwurstbrötchen in der Hand. Sonst könnte man künftig weder auf Weihnachtsmärkte noch auf andere größere Veranstaltungen gehen. Mit seiner Frau kommt er gerade vom Weihnachtsmarkt. Sie, ebenfalls ein Bratwurstbrötchen in der Hand, schiebt den Kinderwagen mit dem sechs Wochen alten Sohn. Gerade als ein Polizeiauto vorbeifährt, meint der Mann, in den letzten Tagen eine verstärkte Polizeipräsenz in der Stadt wahrgenommen zu haben. Auch Zivilstreifen will er gesehen haben. "Die Bratwurst schmeckt trotzdem", sagt er.

Gleich am ersten Stand links des Weihnachtsmarktes gegenüber den Straßenbahn- und Bushaltestelle Berliner Platz haben sich vier Mitarbeiter eines Unternehmens in der Nähe mit einem ehemaligen Kollegen auf einen Glühwein getroffen. "Im ersten Moment war es ein Schock", sagt der Rentner, als er von der Nachricht hörte. Doch dann wird er schnell sachlich. "Die Gefahr ist überall, wenn man das alles ernst nimmt, darf man nirgendwo mehr hingehen", sagt er. Zustimmendes Nicken seiner ehemaligen Kollegen. Das Risiko eines Anschlags werde sich nirgendwo ganz ausschließen lassen. Allerdings sei er auch erschrocken gewesen, "dass so etwas in einem Dorf wie Ludwigshafen geplant worden ist." Ihren Glühwein trinken sie in Ruhe aus. "Traurig eigentlich", sagt der Rentner noch, dass ein Zwölfjähriger im Verdacht steht.

Zum Thema Zwölfjähriger plante angeblich Bombenanschlag

Am Glühweinstand von Marcus Endlich, ehemaliger Vorsitzender des Ludwigshafener Schaustellerverbands, ist gut Betrieb. "Nein, es ist nicht weniger los, wir haben sowieso viele Stammgäste", so Endlich. Es werde zwar abzuwarten bleiben, wie sich der Besuch am Wochenende entwickle, wenn die Nachricht über den möglichen Attentatsversuch überall bekannt sei. Letztes Jahr seien die Folgen der Anschläge von Paris im November 2015 auch in Ludwigshafen zu spüren gewesen. Deutlich weniger Besucher seien in den Tagen darauf auf den Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen gekommen.

Fünf Schüler der Berufsbildenden Schule stehen am Stand nebenan. Sie haben sich nach Schulschluss auf einen Glühwein getroffen. "Man macht sich schon seine Gedanken, wenn ein Kind so etwas geplant haben soll", sagt einer der Teenager. Das Kind müsse von jemandem stark beeinflusst worden sein, sagt sein Nachbar. Auch sie wollen weiterhin auf den Weihnachtsmarkt kommen, "immer wenn wir lange Schule haben."

Ortswechsel: Weihnachtsmarkt an der Rheingalerie. Als erstes fällt auf, dass auch hier die Kinderkarussells stillstehen oder schwach besucht sind. Auf dem Berliner Platz waren zwei Frauen, die nur englisch sprechen, die einzigen, die ihre Kinder ins Feuerwehrauto setzen. Nein, von dem versuchten Anschlag haben sie noch nichts gehört. Im ersten Moment sind sie erschrocken, doch als sie erfahren, dass ein Verdächtiger in einer Art Haft ist, winken sie wieder ihren Kindern zu.

Der Weihnachtsmarkt vor der Rheingalerie ist ebenfalls gut besucht. Im Unterschied zum Berliner Platz, wo deutsche Weihnachtslieder aus den Boxen zu hören sind, läuft hier vorwiegend Popmusik, manche Besucher wippen beschwingt. Nebenan auf der Hotel-Großbaustelle dreht sich der Kran, wird Beton verfüllt und Bauarbeiter brüten über großen Zeichnungen. Eine Frau aus Mannheim, sie kommt gerade vom Friseur aus Ludwigshafen, lässt sich einen Crêpes mit Nutella schmecken. "Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen", sagt sie. Und ein junger Mann mit einem Glühwein in der Hand sagt: "Ich pendle jeden Tag von Kaiserslautern nach Ludwigshafen - es kann überall passieren - so nah war es aber bisher noch nicht."