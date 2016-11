Wirtschaft fürchtet Handelsschranken

Mannheim. Der Sieg Donald Trumps bei den US-Präsidentschaftswahlen hat die Finanzmärkte rund um den Globus durchgerüttelt. Die Börsen verdauten den ersten Schock überraschend schnell. Die Sorge deutscher Unternehmen und Ökonomen, dass Trump Unsicherheit bringen wird, ist aber groß:

HeidelbergCement: Konzernchef Bernd Scheifele, der Hillary Clinton für die verlässlichere Variante gehalten hatte, rechnet 2017 mit Bremsspuren in der US-Wirtschaft: "Trump ist inhaltlich nicht vorbereitet." Es werde ein Jahr dauern, bis dieser sich in Washington arrangiert habe, solange würden die Unternehmen mit Investitionen abwarten. Trump habe aber angekündigt, stark in die Infrastruktur zu investieren, davon könnte der Baustoff-Hersteller profitieren. Ob die Mauer an der Grenze zu Mexiko gebaut werde, sei unsicher, "aber wenn, wird sie nicht aus Holz gebaut, sondern aus Zement, und dann wären wir mit unseren Werken in Texas und Arizona nicht schlecht positioniert".

Bilfinger: Der Wahlkampf in den USA sei ungewöhnlich hart geführt worden und habe Unsicherheiten mit sich gebracht, sagte der Vorstandschef des Mannheimer Servicekonzerns, Tom Blades. Jetzt habe das amerikanische Volk entschieden und die Signale des künftigen Präsidenten klängen versöhnlich: "Er will das Land vereinen und Jobs in der Industrie schaffen."

Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW): "Seine wirtschaftlichen Pläne für die USA folgen keiner klaren Linie und sind unausgegoren", sagte der Präsident des Mannheimer ZEW, Achim Wambach. Mit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten ziehe Ungewissheit in die amerikanische Politik ein.

Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar: Die Region sei mit einer Exportquote von fast 60 Prozent stark vom Außenhandel abhängig - mit den USA als wichtigstem Auslandsmarkt, erklärte Matthias Kruse, Leiter des Bereichs International bei der IHK. "Falls die künftige US-Administration tatsächlich deutlich protektionistischer handelt, müssten unsere Unternehmen mit Nachteilen im US-Geschäft gegenüber amerikanischen Konkurrenten rechnen", so Kruse.

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW): Nach Einschätzung des DIW-Präsidenten Marcel Fratzscher wird der Wahlsieg Donald Trumps keine gravierenden Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben. "Die meisten seiner Wahlversprechen wird er nicht umsetzen können", sagte Fratzscher im Gespräch mit dieser Zeitung. Auch Trump werde merken, dass sich die Globalisierung nicht zurückdrehen lasse. Amerikanische Unternehmen seien auf deutsche Maschinen und andere deutsche Produkte angewiesen.

BASF und Verband der Chemischen Industrie (VCI): Der größte Arbeitgeber der Region, die Ludwigshafener BASF, äußert sich grundsätzlich nicht zum Ausgang von Wahlen, schließt sich aber der Aussage des Branchenverbands VCI an. Dessen Präsident ist BASF-Chef Kurt Bock. Die Verunsicherung, wohin die USA nun steuere, sei groß, heißt es beim VCI. "Wir hoffen, dass Donald Trump trotz nationalistischer und protektionistischer Positionen im Wahlkampf als Präsident der Vereinigten Staaten an die engen politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der EU und den USA anknüpfen wird."

Institut der deutschen Wirtschaft (IW): Die Unsicherheit durch Trumps Wahl wird der deutschen Wirtschaft nach Einschätzung des IW einen Dämpfer versetzen. Vor allem für Investitionen sei Ungewissheit Gift, sagte Direktor Michael Hüther der Deutschen Presse-Agentur gestern.

Ifo Institut: Ifo-Präsident Clemens Fuest erwartet vom Wahlsieg Donald Trumps einen Rückschlag für die wirtschaftliche Entwicklung. "Wenn Trump die Handelsschranken durchsetzen könnte, die er angekündigt hat, wäre der Schaden groß. In Deutschland hängen 1,5 Millionen Arbeitsplätze vom US-Geschäft ab, die USA sind der wichtigste Handelspartner Deutschlands", sagte Fuest. Trump werde bestehende Abkommen kaum kippen können, aber den Abschluss neuer Abkommen wie TTIP hält Fuest für deutlich schwieriger. "Europa sollte trotzdem versuchen, TTIP zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen."