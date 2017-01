Zwischen Angst und Wut

Mexiko-Stadt. US-Fahnen mit Hakenkreuzen, die verbrannt werden. Donald-Trump-Puppen mit einer gelben Haartolle, auf die eingeschlagen wird. Kein Land hat der neue US-Präsident Donald Trump zuletzt so attackiert wie Mexiko, den Nachbarn im Süden. Und die Demonstranten in Mexiko-Stadt sind auch aufgebracht, weil ihre Regierung bisher keinerlei Rezept gegen das hat, was Trump vorhat.

"Es ist inakzeptabel, dass einige Sektoren der mexikanischen Gesellschaft - vor allem die Regierung von Enrique Peña Nieto - immer noch denken, Trump werde seine Versprechen nicht einlösen", meint der frühere Außenminister Jorge Castañeda, der heute als Professor an der New York University lehrt. Er meint, man müsse sich bei Trump auf das Schlimmste einstellen.

Das glauben inzwischen auch viele Mexikaner, die die düstere, nationalistische Einführungsrede gesehen haben. Castañeda hält nichts von der Beschwichtigungspolitik des Präsidenten Peña Nieto, dessen Zustimmungswerte auf zwölf Prozent gesunken sind. Dieser hat Trump am Wochenende angerufen, verspricht einen "offenen Dialog" - als Vorhut schickt er Mittwoch Außenminister Luis Videgaray Caso nach Washington. Am 31. Januar dann kommt es zum mit großer Spannung erwarteten Treffen Peña Nietos mit Trump in den USA.

Er braucht dringend Erfolge, damit ihm zu Hause nicht der Laden auseinanderfliegt. Peña Nieto zeigte sich bereits offen für Neuverhandlungen beim Freihandelsabkommen Nafta, das nach Meinung Trumps Jobs in den USA kostet. Trump will aber auch Millionen illegale Einwanderer nach Mexiko abschieben. Wenn zudem die USA ihre Grenze dichtmachen, könnten noch mehr Flüchtlinge aus Mittelamerika in Mexiko stranden.

Die Frage ist, ob ein "Deal" möglich ist, der Trump von einigen Plänen, wie einer 15 Meter hohen Grenzmauer, Abstand nehmen lässt. Diese könnte bis zu 40 Milliarden US-Dollar (37,4 Milliarden Euro) kosten. Mexiko soll das bezahlen, Trump droht mit Sondersteuern oder Zöllen. Darüber hinaus könnte er einen Handelskonflikt entfachen.

Die Debatte in Mexiko steht stellvertretend für die Diskussion in vielen Regierungszentralen weltweit: In vorauseilendem Gehorsam Trump nachgeben und entgegenkommen. Oder ihm die Stirn bieten und erbittert verhandeln.